Маркировка и информирование: как бороться с контрафактными вейпами

В России продолжает расти количество потребителей электронных никотиновых систем. При этом почти 80% рынка устройств для потребления никотинсодержащих жидкостей приходится на нелегальный и полулегальный оборот. Так, в рамках экспертного круглого стола участники поговорили о том, как регулировать эту продукцию таким образом, чтобы нелегальный рынок сократился до минимума.

16 декабря на площадке ЦСР состоялся экспертный круглый стол, посвященный регулированию рынка электронных систем доставки никотина (ЭСДН) в России «Электронные системы доставки никотина: как снизить долю нелегальной продукции?». Эксперты обсудили вопросы контроля за производством и оборотом ЭСДН, а также меры, направленные на снижение нелегальной продукции на этом рынке.

«Электронные сигареты, вейпы и прочие системы — в мире к этой продукции очень разное отношение. Где-то ее запрещают на корню, где-то она в свободном обороте, и даже есть меры по развитию этого рынка. Пока в России регуляторное поле в отношении этой продукции только формируется, и в результате остается масса серых зон, когда продукция продается нелегально или полулегально», — отметила модератор круглого стола и советник президента ЦСР Елена Разумова.

По подсчетам Профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС), последние несколько лет каждый год количество потребителей рынка растет на 20%. Согласно данным Ассоциации, в России прирост потребителей в этом году составил более 30% к 2021 году.

По данным исследования «Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» (ННЦК) доля незаконного оборота никотинсодержащей продукции в совокупности составляет 79%. Об этом свидетельствуют и полевые исследования, и социологические опросы. Так, 81% курильщиков сталкивались с нелегальной продукцией. Кроме того, как отметила директор ННЦК Елена Глушина, из сотни жидкостей, которые выходят из Китая в РФ, официально пересекают границу 23%.

По мнению заместителя директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Владислава Заславского, ущерб от незаконного оборота никотинсодержащей продукции может достигать 30 млрд рублей в год. Именно поэтому государство и бизнес сейчас активно включаются в процесс регулирования рынка. К примеру, уже стартовала программа по маркировке жидкостей для ЭСДН, регистрация участников оборота такой продукции в системе «Честный знак» становится обязательной.

«Система цифровой маркировки позволяет обеспечить применение системы управления рисками, то есть риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорных мероприятиях, подсвечивая наиболее рискованные этапы оборота», — рассказал Владислав Заславский.

Не маркировкой единой

Впрочем, одна лишь маркировка не может полностью решить проблему незаконного оборота, считает эксперт. Также не стоит забывать о новых регуляторных требованиях, которые уже заложены в законопроекте, внесенном сейчас в Госдуму Минфином. Они включают в себя лицензирование импорта и производства, а также учет сырья.

«Все рассчитывали, что он будет принят в этом году, и теперь мы надеемся, что его примут в весеннюю сессию, и он вступит в действие в 2023 году. Использование инструментов маркировки плюс регуляторные аспекты в законе должны дать синергетический эффект, и ситуация кардинально поменяется», — отметил Заславский.

Кроме того, президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов обратил внимание на тот факт, что в борьбе с контрафактом также важно информировать население о том, как отличить качественный легальный товар от нелегального импорта или подделок. По его мнению, сегодня информированию мешают нормы регулирования рекламы.

«Закон о рекламе не различает рекламу и информирование, из-за чего мы не можем ничего рассказать о никотинсодержащей продукции. Это дикая ситуация, которая фактически подталкивает людей к нелегальному рынку. Человек видит дорогой сертифицированный продукт и видит дешевую подделку. Поскольку он не знает о преимуществах легальной продукции (о которых мы не можем рассказывать) и рисках нелегальной, он выбирает второе», — подчеркнул Максимов. Он уверен, что в борьбе с этой проблемой также поможет внесение изменений в закон о рекламе, разграничивающие эту самую рекламу и информирование.