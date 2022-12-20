«По статье УК». МВД объявило Марата Гельмана* в розыск

В базе розыска МВД появилась карточка бывшего директора музея PERMM Марата Гельмана. Галерист уехал из России еще в 2014 году и проживает в Черногории, где возглавляет арт-резиденцию Dukley European Art Community. В декабре 2021 года Гельмана внесли в список СМИ-иноагентов.

МВД России объявило в розыск галериста Марата Гельмана (признан в РФ иностранным агентом). Соответствующая карточка появилась в базе 20 декабря.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке. При этом не указано, что это за статья.

МВД также отмечает, что Гельман имеет гражданство Израиля.

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Обыски в Москве

В августе 2020 года в московской квартире Гельмана проходил обыск по делу россиянки Юлии Ильинской, которая во время голосования по поправкам к Конституции РФ получила три бюллетеня на различных участках в Израиле, найдя лазейку в системе Центризбиркома: «Стоп дубль» использует данные внутреннего паспорта, а за границей россияне голосуют по загранпаспорту. Ильинская в итоге смогла получить один бюллетень дистанционно, а два других — на участке при российском посольстве в Тель-Авиве и в генконсульстве в Хайфе.

В постановлении суда об обыске говорилось, что Ильинская проживает в указанной квартире «совместно с отцом своего ребенка — Гельманом Маратом Александровичем». После обысков Гельман опубликовал пост в соцсетях, в котором отрицал этот факт.

«Весь мир, наверное, знает, что я живу в Черногории с законной женой и тремя детьми, но некий суд установил, что я «фактически живу с Юлией Ильинской на Остоженке»», — говорилось в его комментарии. Галерист также сообщил в беседе с РБК, что силовики «ничего не нашли и уехали». Позже в беседе с «Ъ FM» он подтвердил, что с Ильинской у него общий ребенок, но «уже давно их ничего не связывает», а в этой квартире она никогда не была.

27 августа Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал Ильинскую. Посол России в Израиле Анатолий Викторов отмечал, что она объявлена в розыск, «в том числе по линии Интерпола».

В сентябре 2021 года на думских выборах россиянке вновь удалось «обмануть» систему, получив два бюллетеня для голосования — физический и электронный.

Эмиграция и иноагентство

В 2001 году Гельман работал в команде политтехнологов украинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука, а в 2004-м, перед президентскими выборами, присоединился к штабу Виктора Януковича.

С 2002 по 2004 год Гельман был заместителем генерального директора ОАО «Первый канал» Константина Эрнста.

В 2009 году основал музей PERMM и выступил куратором большинства его выставочных проектов. Галериста активно критиковали как за трату государственных денег, так и за использование религиозной темы. Ставропольский епископ Кирилл утверждал, что «творчество Гельмана не имеет отношения к подлинной культуре и направлено на возбуждение межрелигиозной и межнациональной розни». В июне 2013-го Гельмана уволили без объяснения причин. Сам галерист объяснял увольнение «цензурой».

В 2014 году уехал в Черногорию. В 2015 году открыл арт-резиденцию Dukley European Art Community в Которе.

30 декабря прошлого года Гельмана вместе с публицистом Виктором Шендеровичем (признан в РФ иностранным агентом) и участницей Pussy Riot Надеждой Толоконниковой (признана в РФ иностранным агентом) внесли в реестр СМИ-иноагентов. В феврале Роскомнадзор составил административный протокол на галериста из-за того, что тот не ставил маркировку «иностранного агента» в своих постах в Twitter. За правонарушение (часть 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ) предусмотрен штраф в размере 10 тыс. рублей.