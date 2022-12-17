В Москве избили замглавы департамента ЖКХ. Нападавший перепутал его с другим человеком

Полиция проводит проверку по факту нападения на заместителя главы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Павла Калтурина. Неизвестный избил его и повалил на землю, когда тот выходил из здания в Богоявленском переулке. Злоумышленник требовал, чтобы чиновник принес извинения перед его беременной женой, которую Калтурин якобы сбил на Тверской улице неделю назад, передает Telegram-канал 112. Уточняется, что пострадавший за последнее время не был участником каких-либо ДТП, и хулиган мог перепутать его с другим человеком. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Неизвестный избил заместителя главы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Павла Калтурина. Пострадавший написал заявление в полицию, передает ТАСС в субботу, 17 декабря, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина избил заместителя главы департамента ЖКХ Москвы Павла Калтурина в Богоявленском переулке в Москве в тот момент, когда он выходил из здания и направлялся к своей машине.

После инцидента подозреваемый скрылся с места происшествия», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Калтурин отказался от госпитализации . В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт нападения, но не раскрыли личность пострадавшего. Известно также, что по факту произошедшего проводится проверка.

«Требовал извиниться перед его беременной женой»

Как пишет Telegram-канал 112, на улице Калтурина окликнул неизвестный:

«Мужчина несколько раз ударил чиновника по лицу и повалил его на землю.

В ходе нападения неизвестный требовал, чтобы Калтурин принес извинения перед его беременной женой, которую чиновник якобы сбил на Тверской улице неделю назад», — говорится в публикации.

Уточняется, что нападавший сел в такси и уехал после непродолжительного разговора. Полиция устанавливает его личность.

«Не исключено, что хулиган перепутал виновника аварии, так как за последнее время Калтурин не был участником дорожно-транспортных происшествий», — отмечается в сообщении.

Заместитель руководителя департамента ЖКХ города Москвы родился 13 октября 1990 года в российской столице, следует из биографии Павла Калтурина на официальном сайте мэра Москвы.

В 2013 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «экономика». Магистр экономических наук. В 2016 году получил дополнительное профессиональное образование в ГАОУ ВО «Московский городской университет управления Правительства Москвы» по специальности «управление городскими и муниципальными закупками».

В 2010–2015 годах работал на различных должностях в дочерних компаниях ПАО «Газпром». С 2015 по 2016 год — руководитель направления по управлению рисками ГК Segezha Group. С июня 2016 года — начальник управления планирования департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

В сентябре 2017 года назначен начальником управления экономики и финансов департамента ЖКХ города Москвы, в декабре 2018-го назначен на должность замглавы этого департамента. Занимается координацией деятельности департамента по направлению «экономика», формированием бюджета и обеспечением финансовыми ресурсами расходов бюджета по департаменту и подведомственных организаций, а также осуществляет контроль за соблюдением бюджетного законодательства.