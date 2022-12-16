«Звуки были очень страшные». Что известно о падении неопознанного объекта под Волгоградом

Утром 16 декабря в Еланском районе к северу от Волгограда с неба рухнули неопознанные обломки. Местные жители утверждают, что перед падением видели в небе пролетающие ракеты. По заверениям властей, пострадавших и разрушений на земле нет. Однако ни чиновники, ни экстренные службы, ни Минобороны не сообщили, что именно упало под Волгоградом. «Газета.Ru» собрала все известные подробности происшествия.

Что известно точно

Днем 16 декабря стало известно, что под Волгоградом с неба рухнул один или несколько неопознанных летающих объектов. Первыми о происшествии сообщили местные пользователи социальных сетей, затем о происшествии написали региональные СМИ.

Инцидент произошел в Еланском районе в северной части региона. Около 11 часов по сети начали распространяться видеозаписи неких обломков, лежащих, по всей видимости, на поле. На кадрах были видны цилиндрической формы металлические детали с надписями на русском языке. Место падения оцепили прибывшие экстренные службы.

Глава районной администрации Дмитрий Литвинов сначала сообщил, что ничего не знает о ЧП. Позже в Telegram-канале муниципалитета от лица Литвинова появился комментарий, подтверждающий падение неустановленного объекта на территории района.

«Упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, и в результате их падения никто не пострадал. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС и полиции», — рассказал чиновник.

В региональном МЧС отказались комментировать произошедшее и посоветовали журналистам местных изданий обращаться за информацией в Минобороны. В муниципальных экстренных службах сообщили, что не могут пока понять характер упавших обломков и выразили надежду, что с их происхождением разберутся специалисты.

Известно, что на место падения неопознанного объекта прибыли также сотрудники ПАО «Россети — Юг», в компании не уточнили, почему направили туда энергетиков.

Местные жители в соцсетях также сообщили, что обломки упали недалеко от села Дубового. Глава Дубовского сельского поселения Алексей Голев рассказал, что инцидент произошел около 9 часов утра. «Что-то упало в полях, а что-то — на территорию частного домовладения. Поврежден один сарай. Что это за обломки, установить пока не удалось. Местность оцеплена, мы ждем военных», — пояснил чиновник.

Что говорят очевидцы

Местные жители сообщают, что объектов было как минимум два. По сети распространился еще один ролик, снятый якобы в пятницу в Еланском районе, на котором видны пролетающие в небе объекты, похожие на ракеты. Их было, по крайней мере, три.

Очевидцы рассказали, что сначала услышали звуки взрывов в небе и увидели летевшие объекты. Когда они рухнули на землю, местные жители поспешили к месту падения: один из объектов упал в поле, второй — в лесополосе.

«Здесь все деревья поснесло. Тут какие-то трубки и платы валяются. Еще какие-то части», — говорит мужчина на видео с места падения неизвестных обломков.

Кроме того, судя по записи, какая-то часть обломков рухнула на хозяйственные постройки, частично разрушив их. «Комсомольская правда» со ссылкой на местных жителей пишет, что сейчас в Елани и окрестностях очень много полицейских, сотрудников МЧС и военных.

В волгоградских соцсетях распространяется мнение, что упавшие обломки могли принадлежать российской крылатой ракете семейства Х-101/Х-102, которая поступила на вооружение в 2012 году.