«Звуки были очень страшные». Что известно о падении неопознанного объекта под Волгоградом

Что известно точно
Днем 16 декабря стало известно, что под Волгоградом с неба рухнул один или несколько неопознанных летающих объектов. Первыми о происшествии сообщили местные пользователи социальных сетей, затем о происшествии написали региональные СМИ.
Инцидент произошел в Еланском районе в северной части региона. Около 11 часов по сети начали распространяться видеозаписи неких обломков, лежащих, по всей видимости, на поле. На кадрах были видны цилиндрической формы металлические детали с надписями на русском языке. Место падения оцепили прибывшие экстренные службы.
Глава районной администрации Дмитрий Литвинов сначала сообщил, что ничего не знает о ЧП. Позже в Telegram-канале муниципалитета от лица Литвинова появился комментарий, подтверждающий падение неустановленного объекта на территории района.
«Упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, и в результате их падения никто не пострадал. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС и полиции», — рассказал чиновник.
В региональном МЧС отказались комментировать произошедшее и посоветовали журналистам местных изданий обращаться за информацией в Минобороны. В муниципальных экстренных службах сообщили, что не могут пока понять характер упавших обломков и выразили надежду, что с их происхождением разберутся специалисты.
Известно, что на место падения неопознанного объекта прибыли также сотрудники ПАО «Россети — Юг», в компании не уточнили, почему направили туда энергетиков.
Местные жители в соцсетях также сообщили, что обломки упали недалеко от села Дубового. Глава Дубовского сельского поселения Алексей Голев рассказал, что инцидент произошел около 9 часов утра. «Что-то упало в полях, а что-то — на территорию частного домовладения. Поврежден один сарай. Что это за обломки, установить пока не удалось. Местность оцеплена, мы ждем военных», — пояснил чиновник.
Что говорят очевидцы
Местные жители сообщают, что объектов было как минимум два. По сети распространился еще один ролик, снятый якобы в пятницу в Еланском районе, на котором видны пролетающие в небе объекты, похожие на ракеты. Их было, по крайней мере, три.
Очевидцы рассказали, что сначала услышали звуки взрывов в небе и увидели летевшие объекты. Когда они рухнули на землю, местные жители поспешили к месту падения: один из объектов упал в поле, второй — в лесополосе.
«Здесь все деревья поснесло. Тут какие-то трубки и платы валяются. Еще какие-то части», — говорит мужчина на видео с места падения неизвестных обломков.
Кроме того, судя по записи, какая-то часть обломков рухнула на хозяйственные постройки, частично разрушив их. «Комсомольская правда» со ссылкой на местных жителей пишет, что сейчас в Елани и окрестностях очень много полицейских, сотрудников МЧС и военных.
В волгоградских соцсетях распространяется мнение, что упавшие обломки могли принадлежать российской крылатой ракете семейства Х-101/Х-102, которая поступила на вооружение в 2012 году.