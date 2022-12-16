«Контузия и потеря крови». Что известно о покушении на главу Русского дома в Банги

Глава Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый был ранен 16 декабря в результате покушения, передает ТАСС со ссылкой на представителя российского посольства.
«Глава Русского дома получил в пятницу анонимную посылку и вскрыл ее, произошел взрыв. Ранения серьезные. Глава Русского дома госпитализирован», — рассказал дипломат.
В посольстве добавили, что состояние здоровья Сытого оценивается как «тяжелое, но угрозы жизни нет».
«Врачи говорят, контузия и потеря крови», — уточнили в дипмиссии. В то же время медики пока воздерживаются от предоставления какой-либо информации о динамике состояния пострадавшего.
Русский дом находится напротив посольства России в городе Банги. В диппредставительстве РФ рассматривают случившееся как покушение.
Посылка со взрывным устройством Дмитрию Сытому была отправлена из столицы Того, города Ломе, утверждает РИА Новости со ссылкой на фотографию посылки, оказавшуюся в распоряжении агентства.
На снимке также указано, что отправителем является Алекс Севильяно Мингуэса.
Охрана посольства России в ЦАР после инцидента была усилена. «Да, принимаются все необходимые меры», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Закрывать культурный центр Москва не планирует, указал замглавы МИД России Михаил Богданов.
Полиция расследует произошедшее как теракт:
«Полиция Центрально-Африканской Республики рассматривает покушение на главу Русского дома как террористический акт», — передает телеканал Al Mayadeen.
В МИД РФ и Россотрудничестве также назвали произошедшее терактом:
«В Банги, ЦАР, совершен теракт против партнерского Русского дома, взрывное устройство в посылке тяжело ранило руководителя культурного центра Дмитрия Сытого. За его жизнь сейчас борются врачи.
Все наши молитвы сейчас — за спасение Дмитрия», — написал глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале.
«Решительно осуждаем эту преступную акцию, которая явно преследует цель помешать деятельности Русского дома в Банги, а в более широком плане — навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя нашими странами», — отмечается в заявлении МИД России.
В ведомстве выразили надежду, что в скором времени компетентные органы ЦАР найдут виновных в организации и совершении покушения, и преступники понесут заслуженное наказание.
Сытый ранее получал угрозы, утверждает предприниматель Евгений Пригожин.
По его словам, 11 ноября главе Русского дома прислали фотографию сына, который живет во Франции, с запиской, в которой «пообещали в следующий раз прислать его голову, если русские не уберутся с Африканского континента и не распахнут двери для французов».
Пригожин добавил, что обратился в МИД РФ по поводу инцидента с тем, «чтобы оно инициировало процедуру объявления Франции государством — спонсором терроризма, а также проведение досконального расследования террористических методов Франции и ее западных союзников — США и других».