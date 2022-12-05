«Играл в нарды. Пришел Лепс». Подробности о драке певца с посетителем бара

Певец Григорий Лепс напал на посетителя петербургского бара из-за отказа сыграть в нарды на $10 тыс., заявил адвокат потерпевшего. На камеру попала потасовка на улице возле входа в заведение. Однако первый удар Лепс нанес еще в баре, добавил адвокат. По факту драки полиция проводит проверку. Инцидент произошел 2 декабря после «непростого «юбилейного концерта исполнителя.

Евгений Хейфец, адвокат пострадавшего при конфликте с Лепсом Дмитрия, заявил Shot, что его клиент отдыхал в свой выходной в баре «Финнеганс» на Московском проспекте, 192 за игрой в нарды и делал небольшие ставки, пока туда не пришел народный артист.

«Он играл в нарды. Пришел Лепс... Потребовал, чтобы его пустили играть. Сказал, что ставит $10 тыс. Достал пачку пятитысячных рублевых купюр»,

— рассказал адвокат.

Ситуация, по словам Хейфеца, развивалась так: Дмитрий не обладал такими средствами и попросил певца позволить ему закончить игру, однако Лепс снял очки, отдал их охраннику и ударил Дмитрия. Затем Дмитрию предложили выйти на улицу, чтобы продолжить выяснять отношения.

«Там его избил Лепс вместе с охранниками. Проявил агрессию к простому человеку. Дмитрий — обычный служащий», — заключил адвокат.

Дмитрий написал на Лепса заявление в полицию, передает «Mash на Мойке». Источник РЕН ТВ указывает, что у пострадавшего Дмитрия Г. в травмпункте диагностировали ушибы, есть подозрение на перелом носа. После осмотра мужчину отпустили домой.

«Лепс — известный человек, никто не добивается его посадки. <…> Право потерпевшего — мириться либо доводить дело до обвинительного приговора. Для начала надо добиться направления уголовного дела в суд», — заявил Хейфец.

Ранее высказывалась версия, что конфликт завязался из-за просьбы посетителя сфотографироваться с Лепсом.

По данным Telegram-канала «112», полиция проводит проверку по данному факту.

«Непростой концерт»

Драка произошла после юбилейного концерта Лепса в Ледовом дворце в Петербурге 2 декабря, который также не прошел без инцидентов – артист швырнул микрофон об пол во время исполнения песни, а затем покинул сцену. Позже в соцсетях Лепса появилось сообщение, в котором говорилось, что «концерт был непростой», а сам Лепс «приболел».

Как писала «Фонтанка», концерт начался в обычном режиме, однако вскоре одна из поклонниц подошла к сцене, чтобы подарить Лепсу букет. Однако, когда она повернулась к нему спиной, чтобы встать рядом, музыкант сказал: «Зачем вы фотографируетесь, все равно никто не поверит, что вы со мной дружите. Куда вы эту фотографию повесите, в туалете?»

Позже Лепс раскритиковал другую поклонницу, которая попыталась приблизиться к сцене, не дождавшись финальных аккордов. Также, анонсируя песню «Я уеду жить в Лондон», музыкант представил ее так: «Песня про город, в который нас уже [не] пустят. Если только мы его не завоюем». По отзывам и комментариям зрителей, Лепс неоднократно ругался матом со сцены.

Поклонница Лепса Евгения Быкова, которая побывала на концерте в Ледовом, рассказала «Газете.Ru», не получила ожидаемых эмоций от концерта, поскольку было видно, что артист был болен, а во время исполнения одной из песен заметно сипел

«Он был «не в голосе». На концерте немного хамил женщине, которая хотела с ним сфоткаться, а в конце микрофон об пол разбил. Не общался совсем с публикой. В целом вид у него был растрепанный. Я сначала подумала: сильно постарел. Он сказал, что болен, голоса действительно у него не было. На какой-то песне он просто сипел. Но факт, что он болеет, подтверждал носовой платок, которым он периодически нос вытирал. Мы ожидали от концерта «Вау».

Билеты у нас были по 7 тыс. Обидно, что мы не получили ожидаемого заряда эмоций, ведь именно за этим идешь на концерт. В конце концерта он пошутил: «Спасибо, что не ушли после первой песни. Я сегодня приболел и прихрипел». Но никаких извинений не было»,

— сказала она.

Быкова отметила, что даже после такого выступления впечатление о певце у нее не поменялось.

«Со многими песнями связаны важные воспоминания в жизни. У него действительно потрясающий голос и харизма (насколько я знаю по ТВ и аудиозаписям). <...> Ведь он живой человек. Я понимаю, что и он может дать осечку. А то, что я побывала на таком «значимом» для прессы концерте, даже замечательно», — заключила она.