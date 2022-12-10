Стрельба в Дрездене: мужчина убил свою мать и захватил женщину с ребенком в аптеке

В центре Дрездена произошла стрельба. Мужчина застрелил свою 62-летнюю мать, после чего попытался ворваться с пистолетом в редакцию Radio Dresden. Сотрудники радиостанции вызвали полицию, а нападавший уехал на машине в центр города и попытался спрятаться в аптеке в торговом центре. Мужчина взял в заложники женщину с ребенком. Полиции удалось задержать преступника.

В Дрездене около 8:30 по местному времени вооруженный 40-летний мужчина ворвался в офисное здание возле Центрального вокзала и открыл стрельбу. Он попытался ворваться на радиостанцию Radio Dresden, пишет Bild.

Как сообщает издание, преступник начал стрелять по пожарному выходу здания, где располагается радио, но не смог попасть внутрь. Сотрудники СМИ успели укрыться в безопасном месте и вызвали полицию, сообщил глава радиостанции Тино Утасси.

Как только правоохранители прибыли на место, нападавший скрылся на машине. Он уехал в сторону старого города, забежал в торговый центр Altmarktgalerie и забаррикадировался в аптеке. По данным Bild, мужчина взял в заложники несколько человек. Остальных посетителей ТЦ Altmarktgalerie эвакуировали.

Полиция сообщила о проведении операции, «связанной с предполагаемым захватом заложников».

«В связи с этим [торговый центр] Altmarktgalerie и прилегающие районы эвакуируются», — добавили в полиции.

Правоохранители оцепили центр города и закрыли рождественский рынок Штрицельмаркт до конца дня. Общественный транспорт Дрездена работает с ограничениями, сообщила полиция в Twitter.

Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) со ссылкой на дрезденскую полицию сообщила, что стрелок, возможно, виновен в убийстве 70-летней женщины (по некоторым данным, погибшей было 62 года).

«Дрезденская полиция сообщила, что в одном из многоквартирных домов в районе Пролис обнаружено тело убитой 70-летней женщины и что подозреваемым в убийстве является ее 40-летний сын», — пишет издание.

Представитель полиции заявил, что смерть женщины в Пролисе напрямую связана с захватом заложников в Altmarktgalerie.

Штурм и задержание

В рамках операции по спасению заложников переговорная группа и специальная оперативная группа Управления уголовной полиции Саксонии поддерживали связь с преступником по телефону, убеждая его сдаться, пишет Radio Dresen.

По данным Bild, полицейским пришлось штурмовать аптеку. Они задержали подозреваемого, ранив его. Заложники — женщина и ребенок — не пострадали. Полиция сообщила, что ситуация находится под контролем, а оцепление центра города снято.

«Мы арестовали 40-летнего захватчика заложников. Сейчас под нашим присмотром находятся два человека, которых он удерживал», — сказал представитель полиции Томас Гейтнер.

На данный момент мотивы преступника остаются неизвестными. СМИ не исключали, что было совершено ограбление, однако эта информация не подтвердилась. В то же время о каких-либо экстремистских мотивах стрелявшего не сообщалось.

Полицейские предполагают, что мужчина страдает психическим заболеванием.