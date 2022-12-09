Ущерб на 20-30 млрд. Что известно о пожаре в ТЦ «Мега Химки»

Рано утром в пятницу загорелся торговый комплекс «Мега Химки» на Ленинградском шоссе, погиб работник гипермаркета. Пожар начался в магазине OBI, который в результате выгорел полностью. Раздались взрывы, от которых проснулись жители соседних домов. Пожару присвоили четвертый ранг сложности из пяти.

10-минутное опоздание

Сообщение о пожаре в ТК «Мега Химки» по адресу: городской округ Химки, Ленинградское шоссе, 23-й километр, корпус 1, поступило в экстренные службы в 05:59 утра, сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

close Пожар в магазине OBI в торговом центре «МЕГА Химки», 9 декабря 2022 года Пожар в магазине OBI в торговом центре «МЕГА Химки», 9 декабря 2022 года Пожар в магазине OBI в торговом центре «МЕГА Химки», 9 декабря 2022 года Пожар в магазине OBI в торговом центре «МЕГА Химки», 9 декабря 2022 года Тушение пожара в здании гипермаркета OBI на территории торгового центра «Мега Химки», 9 декабря 2022 года Полную галерею можно посмореть

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В здании торгового комплекса находятся гипермаркет OBI, «Ашан», «Мега» и десятки других магазинов.

Начальник ЦУКС ГУМЧС Подмосковья Иван Гусев рассказал, что первые пожарные прибыли на место в 6:19 утра — через 20 минут после срабатывания пожарной сигнализации, «наблюдалось горение кровли» гипермаркета.

Согласно регламенту, время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут. Таким образом, пожарные опоздали на 10 минут.

Однако пожарный, работавший на месте, заявил Shot, что первый пожарный расчет оказался у гипермаркета в 6:02.

Авиацию МЧС России привели в готовность, сообщили в экстренных службах РИА Новости. Как уточнил Telegram-канал Baza, использовать ее оказалось невозможно из-за взрывов внутри здания.

Взрывы и сложности с тушением

По информации канала, пожар начался на складе магазина OBI, где находились мебель и деревянные сооружения. Затем огонь охватил всю площадь супермаркета, начались взрывы.

Источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взорвалась лакокрасочная продукция — банки с краской и аэрозоли.

«Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого пожар получил быстрое распространение на большую площадь», — объяснил источник.

Он добавил, что тушение осложняли конструктивные особенности здания и обрушение кровли. Всего к ликвидации пожара привлекли 41 единицу техники и почти 130 человек.

По информации ТАСС, огонь почти полностью разрушил гипермаркет OBI – остались только несущие конструкции каркаса. Сначала МЧС присвоило пожару в «Мега Химки» третий – повышенный — ранг сложности. Но вскоре повысило его до четвертого из пяти возможных.

«ТЦ горит по всей площади, огнем охвачено 18 тысяч кв. метров», — сказал ТАСС источник в экстренных службах.

Из-за взрывов и обрушений личный состав МЧС пришлось на время отвести от постройки, сообщила Baza. Канал также опубликовал видео одного из взрывов, на кадрах видно, как люди убегают подальше от обломков, летящих из магазина.

Причина пожара

В ГУ МЧС по Московской области сообщили, что в 08:25 удалось локализовать пожар на площади в 7000 квадратных метров.

При возгорании погиб один человек, рассказали в экстренных службах РИА Новости. В прокуратуре агентству уточнили, что погибший — работник торгового центра.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с ЧП. На сайте ведомства сообщается, что сотрудники прокуратуры установят все обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку исполнению требований законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

«Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал Химкинский городской прокурор Денис Андреев», — сообщили в ведомстве.

ТАСС и Telegram-канал Baza сообщили со ссылкой на экстренные службы, что причиной пожара в ТК «Мега Химки» стало короткое замыкание на складе OBI.

Источник РИА Новости назвал поджог «основной версией возникновения пожара». Однако позже он сказал, что она не подтвердилась, «основные версии причины пожара — неисправность оборудования и нарушения во время работ».

В МЧС агентству рассказали, что, по основной версии, были нарушены правила техники безопасности при проведении сварочных работ.

СК возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил ТАСС.

Ущерб от пожара OBI в Химках с учетом припаркованных авто может составить 20-30 млрд руб., заявили РИА Новости во Всероссийском союзе страховщиков.

Свидетельства очевидцев

Москвичка Ирина, которая живет рядом с гипермаркетом, рассказала «Газете.Ru», что ТК расположен среди жилых домов, родители «охотно гуляют» в здании с детьми, когда холодно.

«По наблюдениям из дома в 200 шагах, было так – звук взрыва гулкий, раскатистый и волна. Дом 20 этажей затрясся, как при землетрясении, ходуном пол. Похоже на взрыв», — сказала женщина.

По ее словам, взрыв был около 6:15, когда в ТК немного людей, но «всегда есть персонал, готовящийся к открытию магазинов, и охрана».

Еще один очевидец рассказала, что проснулась от звуков взрыва.

«Я проснулась в 6.18 от сильного грохота, и трясло сильно кровать, как при землетрясении. Разгорелся быстро, буквально за 10-15 минут», — сообщила эительница Химок Анастасия.