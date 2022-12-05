«Неисправность в газовой плите». В жилом доме в Ярославле взорвался газ

В жилом доме в Ярославле взорвался газ. Обрушились перекрытия на чердаке и кровля на крыше. Жилец квартиры, где случился взрыв, был госпитализирован с ожогами 70% поверхности тела, мужчина находится в тяжелом состоянии. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ, опасных для жизни и здоровья людей. Причины устанавливаются — по неофициальным данным, жилец мог курить на кухне, но в органах считают, что газовая плита была неисправна. Глава Ярославской области Михаил Евраев заявил, что пострадавшим будет оказана помощь.

Взрыв бытового газа произошел в квартире на третьем этаже в доме №5 по улице Кузнецова в Ярославле. Об этом сообщает издание 76.RU. Жильцы услышали громкий хлопок примерно в 6:30 мск.

В результате происшествия 40-летний жилец Алексей Таракановский был госпитализирован. У мужчины обожжено более 70% поверхности тела, он находится в тяжелом состоянии.

«Он открыл дверь, весь обгоревший был. Мы его посадили, зашли, закрыли газ», — рассказал журналистам о случившемся сосед пострадавшего. В квартире после взрыва обрушились стены, были повреждены пол и потолок, прорваны трубы – кухню заливало водой.

В больницу также доставили женщину, живущую в соседней квартире. Одна из соседок рассказала, что пострадать могла женщина на последнем сроке беременности. «Знать бы, как Таня. Она на последнем сроке. У нее рядом квартира», — сказала очевидица взрыва газа.

Однако в департаменте здравоохранения Ярославской области сообщили, что госпитализировали женщину 90 лет — после ухудшения самочувствия на фоне стресса.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе совещания заявил, что «причина взрыва очень простая – это самовольная эксплуатация газового оборудования».

Чиновник добавил, что другие квартиры в доме №5 не пострадали. «Все необходимое делается. Поручил провести дополнительные проверки», — отметил глава региона.

Один из свидетелей в разговоре со СМИ предположил, что взрыв мог произойти из-за курения в квартире при открытом газе.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах неисправность газовой плиты могла стать причиной взрыва.

«Как установлено предварительно, причиной взрыва газа в квартире стала неисправность в газовой плите», — сказал он.

Жителей трехэтажки эвакуировали в пункт временного размещения – спорткомплекс «Торпедо». Некоторые жильцы оставались на месте происшествия.

«Увидел в соцсетях и прибежал. Бардак в стране. Какие еще эмоции? <…> Сказали, что рванул газ на третьем этаже в первом подъезде», — сообщил один из ярославцев.

Следственное управление СК РФ по Ярославской области завело уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Однако вскоре дело переквалифицировали по более тяжкой статье.

«После осмотра места происшествия установлено, что одному из жильцов дома причинен тяжкий вред здоровью. В связи с чем уголовное дело переквалифицировано на п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), — сообщили в СУ СК.

Власти региона изучат состояние дома и решат, что делать с ним дальше.

«Дальше будем смотреть, что с состоянием дома, и принимать решение о дальнейших действиях. Вся необходимая помощь людям будет оказана», — сказал губернатор Евраев.

По данным местных СМИ, при взрыве бытового газа было повреждено порядка 100 кв. м кровли, серьезно разрушена одна из квартир. Из нее сотрудники МЧС выбрасывают сгоревшие вещи и мусор. Кроме того, уже начаты работы по ремонту кровли.