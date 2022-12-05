«Это второй такой массовый случай». Каспийские тюлени могли погибнуть от удушья

Более 2500 мертвых каспийских нерп обнаружили на побережье Каспийского моря. В Минприроды Дагестана объяснили массовую гибель животных «естественным фактором». Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что удушье из-за выброса природного газа рассматривается в качестве основной версии причины массовой гибели. Наибольшее количество погибших особей обнаружено в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.

На побережье Каспийского моря обнаружили около 2500 мертвых краснокнижных нерп. Подсчет количества погибших животных продолжается, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана.

«К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2 500 особей. Тела обнаруживаются на разных локациях», — заявили в ведомстве.

Наибольшее количество погибших особей обнаружено в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.

«Это наиболее массовая гибель каспийской нерпы за последние десять лет. Причины будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мертвых животных», — добавили в министерстве.

Как сообщил гендиректор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов, тюлени погибли около двух недель назад, признаков насильственной смерти или остатков рыболовных сетей не обнаружено.

Основная версия массовой гибели животных – природные факторы.

Кислородное голодание

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что тюлени, которых обнаружили в Дагестане, могли погибнуть из-за гипоксии, однако расследование еще продолжается.

«Ученые сейчас занимаются вскрытием животных. По предварительным данным, видим следы гипоксии, такого изменения в организме животных, вызванного кислородным голоданием», — сказала она.

Согласно основной версии ученых на данный момент, к гибели животных привели выбросы природного газа.

По словам Радионовой, специалисты не наблюдают механических повреждений на телах нерп от рыболовных снастей. Версия отравления животных также не подтверждается.

«Мы не видим пока загрязнения окружающей среды в виде каких-то тяжелых фракций в воде, четыре пробы мы взяли вчера, сегодня мы берем пробы, пробы воды будут понятны нам к концу недели ближе, но на сегодняшний момент каких-то острых отравлений у животных ученые не фиксируют», — сказала Радионова.

По ее словам, для обследования 320 км побережья и останков животных, а также взятия проб воды привлечена «масса институтов», а на место выезжают «лучшие специалисты».

Почему возникает кислородное голодание

Руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих Вячеслав Алексеев в беседе с «Газетой.Ru» назвал ряд возможных причин, из-за которых у тюленей могло возникнуть кислородное голодание.

«Причины кислородного голодания — если животное по каким-то причинам не имело доступа к поверхности моря и не могло сделать вдох. Если нет признаков инфекционных или вирусных болезней, при которых животное утрачивает возможность осуществлять нормально вдох, насыщать кровь кислородом, если нет отравлений какими-то ядами, которые тоже на дыхательную систему действуют», — сказал он.

По его словам, морское животное может погибнуть от кислородного голодания зимой, если после погружения из-за льда ему негде всплыть и сделать вдох.

«Вторая причина — когда животные попадают в какие-то орудия лова рыболовецкие…Рыба туда заходит и не может найти обратный выход. Ну и тюлени за ней достаточно часто проходят в эти снасти и когда понимают, что им нужно осуществить вдох, начинают в накопителе для рыбы метаться, выхода не находят, испытывают кислородное голодание и погибают», — рассказал специалист.

Он призвал разобрать произошедшее «очень придирчиво, въедливо и досконально».

«Чтобы предпринимать меры поддержки этих животных, надо выявить суть глубинных процессов, которые происходят. Можно ли с ними вообще бороться или это естественные процессы», — отметил Алексеев.

Вирус или биолаборатория

Причиной смерти нерп в Дагестане могли стать чумка или новый вирус. По данным Telegram-канала Mash, об этом говорит состояние печени исследованных особей.

Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев обвинил «биолаборатории США» в гибели тюленей. Он призвал рассекретить деятельность американских биолабораторий, которые «рассредоточены едва ли не по всему периметру границ» России.

«Чем в них занимаются «ученые»-вирусологи Пентагона? Вряд ли созиданием… А с началом СВО на Украине американские лаборатории были в спешном порядке демонтированы, а оборудование и результаты исследований вывезены. Видимо, есть что скрывать», — сказал Гаджиев.

Он пообещал направить депутатский запрос в различные ведомства для решения проблемы и признал, что «мы наблюдаем гибель тюленей не первый год».

«Их сотнями обнаруживали на берегу Каспия. Но сейчас счет пошёл уже на тысячи. Вопрос очень серьезный, он сильно беспокоит общественность», — заявил Гаджиев.

Не первая массовая гибель

В Минприроды Дагестана сообщили, что численность каспийской нерпы стабильна, находится в пределах от 270 до 300 тыс. По оценке Каспийского природоохранного центра, в море проживают около 70 тыс. особей каспийской нерпы.

Каспийская нерпа — эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. Она достигает в длину 160 см, масса тела — до 100 кг. Питается рыбой и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов.

Массовая гибель нерп на Каспии случается не впервые.

«За последние два года это второй такой массовый случай у нас. На территории и Азербайджана, и Дагестана фиксировалось в 2020 году... Мы соберем круглый стол и посмотрим, что нам предложат ученые», — отметила глава Росприроднадзора. В декабре 2020 года, по данным Росрыболовства, гибель нерп не была столь массовой, обнаружили 300 мертвых особей.

В Минприроды Дагестана отмечали, что причиной гибели каспийских нерп могут быть естественные факторы. Специалисты вскрыли туши и взяли пробы, провели «детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19», материалы направили на исследование в Москву и Астрахань. После исследований версию «об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами» исключили.

«Комиссия СПЧ по экологическим правам возьмет ситуацию на контроль и будет следить за ходом расследования причин массовой гибели каспийских тюленей. Надеемся на более четкий результат, а не на мутные комментарии про «естественные природные факторы», — заявили в СПЧ.

Точные причины гибели установят после проведения лабораторных исследований.