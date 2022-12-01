«Обнаружены два обгоревших тела». В Армении разбился самолет с российскими пилотами

На месте крушения самолета B55 вблизи деревни Джрабер Котайкской области, Армения, 1 декабря 2022 года

Легкий двухмоторный самолет B55 с двумя российскими летчиками на борту разбился на территории села Джрабер в центральной части Армении. Самолет следовал из Еревана в Астрахань, потерпел крушение, ударился о землю и загорелся. Внутри кабины обнаружили два обгоревших тела. Кроме пилотов, других людей на борту не было.

В Армении разбился двухмоторный самолет Beechcraft 55 Baron (В55), сообщили в МЧС страны 1 декабря. ЧП произошло в районе села Джрабер Котайкской области Армении в 14:20 (13:20 мск). После крушения самолет загорелся.

«На месте обнаружено два обгоревших тела», — сообщается на сайте ведомства.

Село Джрабер находится в 26 км к северу от Еревана. На место катастрофы выехали два пожарно-спасательных отряда областного аварийно-спасательного управления МЧС, три спасательных отряда Центра специального назначения аварийно-спасательных работ ДПС и медики. Пожар удалось потушить в 14:41 (13:41 мск).

В пресс-службе Комитета гражданской авиации Армении рассказали, что на борту находились только два пилота, которые погибли. Самолет был частным и зарегистрированным в Словакии.

Пресс-секретарь МЧС республики Айк Костнанян сообщил, что пилоты направлялись из ереванского аэропорта Звартноц в Астрахань.

«Борт упал в открытом поле у села Джрабер, инфраструктуры не повреждены, других погибших не найдено», — отметил он.

АМИ «Новости-Армения» пишет, что связь с самолетом пропала в 13:00 (12:00 мск). По данным «Арм-Инфо», комитет гражданской авиации начал собирать данные о случившемся.

Что известно о погибших

Погибшими при крушении самолета в Армении были граждане России, сообщил Начальник Котайкского регионального спасательного управления МЧС Геворг Седракян изданию Sputnik Armenia.

«На месте обнаружены обгоревшие тела двух пилотов, граждан РФ», — говорится в сообщении МЧС. Это мужчины 1979 и 1983 года рождения.

По словам Седракяна, самолет упал на территории песчаного карьера. О причинах авиакатастрофы пока не сообщается, ее предстоит выяснить в ходе расследования.

В МЧС назвали предварительной причиной неблагоприятные погодные условия, в том числе низкую видимость на фоне густого тумана, а также сложный рельеф местности.

Как сообщает Sputnik Armenia, целым осталась только хвостовая часть фюзеляжа. Тела погибших пока не эвакуированы, поскольку следователи все еще работают на месте ЧП.

Beechcraft 55 Baron — американский легкий двухдвигательный самолет производства Beech Aircraft Corporation, запущенный в производство в начале 1960-х годов.