«Матерились, напали на полицейских». Что известно о драке с участием основателя «Правды кофе»

В Москве задержали и арестовали основателя сети кофеен «Правда кофе» 35-летнего предпринимателя Филиппа Лейтеса. Мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош и драку с полицейскими в бизнес-центре. Что известно о бизнесмене и чем для него может закончиться нападение на сотрудников органов — в материале «Газеты.Ru».

Что произошло в БЦ «Ямское плаза»

Первым подробности о драке с участием бизнесмена Филиппа Лейтеса сообщил Telegram-канал SHOT. В ночь на 24 ноября охрана бизнес-центра «Ямское плаза» неподалеку от Белорусского вокзала вызвала полицию из-за хулиганства. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили нетрезвого Лейтеса, двух его приятелей и подругу. Компания вела себя шумно и разбила стекло на входе в БЦ.

На просьбы успокоиться Лейтес с друзьями не реагировали, тогда полицейские попробовали их задержать. Однако компания оказала сопротивление, пишет издание Baza. В итоге одному полицейскому сломали палец на руке, второму в больнице диагностировали ушиб лба, кисти и голени. Бизнесмена и его товарищей все же доставили в отдел и составили административный протокол о мелком хулиганстве. Параллельно следствие начало проверку по факту нападения на полицейских.

Позже охранник бизнес-центра рассказал, что у Лейтеса в здании находится офис. И он вместе с приятелями засиделся там допоздна. В 23 часа служба безопасности закрыла входные двери и компания не смогла покинуть здание. Начался скандал, пьяный предприниматель с приятелями пытались выломать стеклянную дверь и разбил ее.

«Говорили матерные слова. Когда приехали полицейские — напали на них. В итоге их скрутили, заковали в наручники и увезли в отдел», — рассказал охранник.

По данным SHOT, сейчас бизнесмен находится в миграционном центре Сахарово в Новой Москве.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что за нападение на полицейских Лейтесу может грозить до 10 лет заключения. Суд уже арестовал его на 10 суток.

По информации Mash, Лейтес отмечал в офисе свой день рождения вместе с 37-летней Диной Мещеряковой, 35-летним Алексеем Павловым и 35-летним Данилой Ильиным. Вместе с основателем сети кофеен 10 суток за мелкое хулиганство получил также Ильин.

Кто такой Филипп Лейтес

Филипп Лейтес — «Человек года – 2011/2012» за вклад в развитие кофейной индустрии в России, чемпион мира в рамках «Кофе + алкоголь» SCAE, серебряный призер чемпионата России по обжарке кофейных зерен.

15 лет назад уроженец Санкт-Петербурга закончил курсы барменов и мечтал открыть свой ночной клуб. Но в 2006 году попал на работу в «Шоколадницу», затем работал в сети «Волконский». Он смог наработать множество связей в московском кофейном бизнесе и задумался об открытии производства свежеобжаренного кофе.

В итоге он открыл небольшое производство на ВДНХ. Параллельно Лейтес улучшал свои навыки, в 2011 году занял второе место на мировом чемпионате барменов и бариста. В 2013-м открыл первый кофейный киоск в районе метро «Савеловская», через год точек уже было пять. Свою сеть он назвал «Правда кофе» в честь улицы, где находились первые четыре киоска.

По данным с официального сайта компании, в 2022 году сеть насчитывала более 120 кофеен в формате to go и расширялась в том числе благодаря франшизе.