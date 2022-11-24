«Поняв, что натворил, уехал домой к сыну»: в Крымске мужчина расстрелял прохожих

Мужчина в Крымске (Краснодарский край) застрелил троих человек, а затем покончил с собой, передает ТАСС. Один человек ранен. Telegram-канал Mash сообщил, что стрелявшего зовут Владимир Жиров, по их данным, на преступление он пошел после проигранного суда за квартиру. Возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины (ст.105 УК РФ).

Мужчина устроил стрельбу возле торгового центра «Славянский» в Крымске в Краснодарском крае. По предварительным данным, погибли четыре человека, включая стрелявшего. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Предварительно, мужчина застрелил троих. <…> На место происшествия выехал крымский межрайонный прокурор, организована проверка причин и условий произошедшего, причины произошедшего устанавливаются», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что сам стрелявший также погиб.

Позже начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов сообщил детали ЧП.

«Сегодня около 17:00 в помещении одного из медицинских центров города Крымска, расположенном на улице Комарова, местный житель 1956 г. рождения причинил смертельные огнестрельные ранения двоим работникам этой организации. Затем он вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим», — сказал Рунов журналистам.

Следственными органами СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины (ст.105 УК РФ). На месте работают следователи и следователи-криминалисты СКР по краю, проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего и мотивов преступления, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по краю.

Квартирный вопрос

Как утверждает Telegram-канал Mash, стрелявшего звали Владимир Жиров, на преступление его подтолкнуло решение суда в деле о недвижимости. Жиров судился с экс-супругой Галиной и сыном Юрием за квартиру. Как пишет Mash, мужчина утверждал, что жена перед разводом купила квартиру сыну на его деньги. Затем Жиров потребовал деньги вернуть.

«Дело тянулось три года и сегодня суд ему отказал. После суда Владимир стал преследовать бывшую с угрозами. Галина забежала в ТЦ и попросила о помощи. Убитый мужчина с видео пытался заступиться за нее. Поняв, что натворил, Жиров уехал домой к сыну», — отмечается в сообщении.

Как утверждает «МК», сын Жирова страдал психическим заболеванием. На него была оформлена квартира стоимостью 1,75 млн рублей.

«Жиров-старший попытался оспорить сделку через суд. Тем не менее экспертиза доказала, что Жиров-младший мог совершить эту сделку, и иск Жирова-старшего отклонил. На этом судебные баталии не кончились. С прошлого года с Жировым-старшим судилась его супруга Галина, однако все ее исковые заявления суд не принимал под разными предлогами. В свою очередь Жиров-старший недавно подал очередной имущественный иск против своего сына. Именно поэтому иску Крымский городской суд сегодня принял решение не в пользу Владимира Жирова», — отмечается в публикации.

Это подтверждает решение суда по делу. В удовлетворении иска Жирову было отказано.

Уже в квартире, отмечает Mash, мужчина покончил с собой. Позже они сообщили, что в результате стрельбы выжил 61-летний мужчина Владимир Волош, сейчас он в находится в операционной со сквозным огнестрельным ранением поясницы. Отмечается, что по приезде оперативных служб он находился в сознании и рассказал о случившемся. На Кубань он приехал в командировку из Хабаровска.

Другой очевидец сообщил Telegram-каналу Readovka, что Жиров покончил с собой в автомобиле.

Также очевидцы рассказали, что за бывшую жену Жирова пытался заступиться другой мужчина.

«Он не стрелял по всем подряд, хотел выстрелить в женщину — видимо жену, которая убегала от него, люди уже не молодые. Видимо произошел какой-то страшный конфликт между ними. Мужчина посторонний подбежал и повалил его на пол, стрелок уронил свое оружие. Тогда он только пытался его расчехлить. Женщина убежала. Но когда мы подъехали к перекрестку, услышали выстрел», — отметила свидетельница происшествия Ольга.

За женщину, передает Readovka, пытался заступиться 61-летний охранник торгового центра. У него осталась дочь-инвалид.

«Он был очень хорошим человеком. Он пытался защитить женщину и попал под раздачу. У него при себе ничего не было, чтобы защититься», — сообщил Readovka сотрудник ТЦ.

«Оружие в руках неадекватного владельца»

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он рассказал, какое оружие использовал Жиров в преступлении.

«62-летний Владимир Жиров, устроивший сегодня стрельбу в Крымске, по предварительным данным использовал принадлежащее ему охотничье оружие. С 2019 года он являлся владельцем гладкоствольного ружья ВПО-209. Срок действия выданного ему разрешения истекал в 2024 году. Никогда ранее в поле зрения правоохранительных органов Жиров не попадал», — написал в Telegram-канале Хинштейн.

По его словам, это еще один пример, к каким последствиям может привести ситуация, когда оружием владеет неадекватный владелец. «Курс государства на ужесточение оборота оружия — единственно правильный!» — добавил он.