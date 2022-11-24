«Рассказать есть много чего». Блогер Некоглай записал два видео после выдворения из России

Блогера Nekoglai (Некоглай, Николай Лебедев), который снял и опубликовал косплей-видео на российского военного, выдворили из России в Армению, спустя несколько часов он добрался до родной Молдавии. Хотя и задержан тиктокер был после публикации видео, официальной причиной его депортации было названо нарушение миграционного законодательства. Как блогера встретили дома — в материале «Газеты.Ru».

Блогер Некоглай (Николай Лебедев) прибыл в Молдавию после депортации из России за нарушение миграционного законодательства. По данным «Известий», его рейс вылетел в 7:00 мск в Армению. Позже он вылетел в родную страну.

После прибытия в Молдавию в Telegram-канале Некоглая появилось два видео. В первом блогер находится в лимузине и сообщает подписчикам, что он жив и с ним все в порядке. Во втором он рассказывает о своих планах после возвращения домой после двух недель в заключении.

«Я прилетел в Молдову и первым делом я сейчас пойду мыться, бриться, купаться, потому что всего этого на зоне не было. <…> Рассказать есть очень много чего. Но все по порядку», — сказал Лебедев.

Он добавил, что гордится своими подписчиками, которые встали на его сторону, когда как многие другие блогеры позволили себе высказывания вроде «так ему и надо».

Нарушение миграционного законодательства

9 ноября Лебедева задержали в Москве. По данным Mash, «полиция настигла Некоглая в квартире в Красногвардейском проезде (это «Москва-Сити»)».

«Паспорта у 22-летнего блогера — гражданина Молдавии — не оказалось. Его задержали до выяснения личности. Пока», — сообщил Mash.

Менеджер тиктокера Никита Артемчук сообщил «Газете.Ru», что юридически задержание не было связано с публикацией видео.

«Да, его задержали, но, как мне известно, это не связано с тиктоком. Проблема с документами», — сказал Никита Артемчук.

Позже ТАСС со ссылкой на Пресненский суд Москвы сообщил, что Некоглай признан виновным в нарушении миграционного законодательства и что его выдворят за пределы России.

11 ноября корреспондент РИА Новости из зала суда сообщил, что Некоглай передумал обжаловать депортацию из России. Он заявил, что ему «стыдно» за пародию на российского солдата, отказался от услуг адвокатов и извинился за снятое им видео. Блогер присутствовал на заседании с бритой головой. Высказывались предположения, что его обрили насильно.

Менеджер блогера, который представляется Катаной, рассказал, что на Некоглая оказывали давление, избивали и обрили налысо.

«У вас такое отношение к людям? Побрить налысо, избить? Вы избили его до такой степени, что он отказался от помощи адвокатов!», – заявил менеджер.

Выродок! Тиктокер!

Правоохранительные органы обратили внимание на Лебедева после публикации видеокосплея на российского военного. В начале ноября в сети распространилось видео, где военнослужащий отбрасывает от себя падающие с беспилотника гранаты. Некоглай записал похожее видео: одетый в бронежилет и домашнюю одежду блогер отбросил от себя некий предмет и сделал кувырок назад. В качестве саундтрека Некоглай использовал кавер песни «Распутин» группы Boney M.

На видео обратила внимание руководитель общественной организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной. Она объявила, что организация сообщит о ролике в Генпрокуратуру и МВД, поскольку «действия блогера Некоглая» были «направлены на дискредитацию использования ВС РФ», а также заявила, что тиктокер поглумился над военнослужащим.

«Выродок тиктокер, вероятно, посчитал, что это смешной контент. Конечно, находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе. Что переживают матери, сестры, братья, отцы, жены наших военнослужащих», — написала Мизулина-младшая.

По ее словам, позже блогер «трусливо удалил видео», «но интернет помнит все». Сам Лебедев объявил, что ролик доступен в его профиле.

«В его глазах пылал огонь»

Некоглай в ответ на жалобу Мизулиной записал и выложил видеообращение, в котором прибавил к ее возрасту семь лет, отметив, что «за свои 45 лет жизни» она «так и не выучила английский язык даже на самом базовом уровне». Предположительно, блогер имел в виду текст песни, которая сопровождала нашумевшее видео. Прозвучавшие в ролике слова переводятся как: «Давным-давно жил в России один человек. Он был большим и сильным, в его глазах пылал огонь».

Позже Некоглай выложил еще одно видеообращение, в котором заявил, что «точно не хотел <…> глумиться и смеяться над этой ситуацией».

«Это просто бред. Посмотрите этот ролик, послушайте музыку на фоне, внимательно ее послушайте. А мои рога – это мой атрибут как блогера. Я в них снимаюсь в клипах, даю интервью. Это мой образ. Я со всем уважением отношусь к солдатам и их подвигам», — подчеркнул Некоглай.

В следующем видеообращении в Telegram Лебедев возмутился тем, что Мизулина назвала его выродком. По его мнению, «тем самым» она нарушила административный кодекс Российской Федерации. Блогер, однако, пообещал «не писать на нее заявление» и «поступить мудро».

«Меня просто забавляет сам факт, что вам, Екатерина, действительно настолько нечем заняться, что вы просматриваете ролики тикток-блогеров и ищете там что-то, подаете запросы в МВД и Генпрокуратуру. По-вашему, там людям нечем заняться? Это самое важное дело, которым они должны сейчас заняться?» — возмутился он.

Лебедев отметил, что всего лишь выражает «свое недопонимание действий главы лиги безопасного интернета». По его мнению, Мизулина «занимается слегка не теми делами».