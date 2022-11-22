В ПФР нашли минусы в индексации пенсий работающих россиян

В Пенсионном фонде России заявили, что отмена индексации страховой пенсии работающих россиян не оказала значительного влияния на экономическую ситуацию в стране. В то время как возвращение индексации может привести к негативным последствиям: уменьшению выплат неработающим пенсионерам, а также дополнительным расходам из бюджета.

Спустя шесть лет после отмены индексации страховых пенсий работающих пенсионеров в Пенсионном фонде (ПФР) заявили, что эта мера не повлияла значительно на показатели рынка труда, доходы населения и динамику развития экономики России. Об этом говорится в письме первого зампреда правления ведомства Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Письмо датировано концом октября, пишет РБК.

Отмечается, что фонд неоднократно рассматривал возможность вернуть индексацию страховых пенсий этой категории пенсионеров. Но это, подчеркнули в ПФР, приведет к негативным последствиям.

Во-первых, будут сокращены пенсии неработающих россиян, для которых это единственный источник дохода. Они станут меньше из-за того, что ограниченные бюджетные средства будут перераспределены от неработающих граждан к работающим, предупредили в ПФР.

Во-вторых, для осуществления этой инициативы потребуются дополнительные бюджетные траты в размере 0,5 трлн руб.

«В связи с проведением с 1 июня 2022 года дополнительной индексации страховых пенсий на 10% объем дополнительной потребности в средствах федерального бюджета на проведение индексации пенсий (с доиндексацией за прошлые периоды) работающих пенсионеров в 2022 году с учетом расходов на доставку составил бы 498,7 млрд руб.», – цитирует письмо РБК.

14 ноября стало известно, что российское правительство не поддержало инициативу думской фракции ЛДПР о том, чтобы с 1 января 2023 года работающим пенсионерам пересчитали и проиндексировали пенсию по старости (исходя из максимального коэффициента 10), пишут «Известия». По подсчетам партии, на реализацию предложения уйдет порядка 538 млрд руб.

Как сообщил зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, «деньги на эти цели можно взять из Фонда национального благосостояния или найти их за счет сокращения расходов».

«Мы убеждены, что со временем все равно придем к тому, что пенсии работающим пенсионерам будут индексироваться», – приводит издание слова парламентария.

На 1 января 2022 года работающих пенсионеров в России было свыше 8,5 млн человек, из них 7,3 млн — получатели страховой пенсии по старости. Такие данные приводил ПФР.

В ответе кабмина на запрос ЛДПР говорится, что «выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования». А целевое назначение страховой пенсии заключается в возмещении заработка или другого дохода в связи с нетрудоспособностью вследствие старости или инвалидности.

Если россиянин перестает работать, то суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней начисляются с учетом всех индексаций, которые были в период их работы.

Кроме того, правительство сообщило, что реализация парламентской инициативы приведет к росту объема долгосрочных пенсионных обязательств, которые относятся к распределительной составляющей бюджета ПФР. Соответственно, и к дополнительным расходам средств федерального бюджета.