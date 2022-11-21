За что сын Павла Астахова получил срок в колонии

Антон Астахов — сын Павла Астахова, бывшего детского омбудсмена при президенте РФ, получил 3,5 года колонии общего режима. В прошлом году его задержали по обвинению в особо крупном мошенничестве. Сначала следствие полагало, что Астахов-младший с партнером через фиктивные сделки с подставной фирмой присвоили около 1,2 млрд рублей кредитных средств. Однако до финального судебного заседания дошла только сумма в 75 млн рублей. «Газета.Ru» разбиралась в деле сына экс-чиновника.

Фрунзенский районный суд Саратова приговорил Антона Астахова, сына бывшего уполномоченного по правам ребенка при президенте России Павла Астахова, к 3,5 годам колонии общего режиме. Первым об этом сообщил Mash, позже информацию подтвердили другие СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Астахова-младшего признали виновным в мошенничестве с кредитами саратовского «НВКбанка» на сумму 75 млн рублей. Вместе с сыном экс-омубдсмена к заключению заочно приговорили его партнера Дмитрия Аресьева, который числится в розыске. Астахов не признал свою вину.

За что осудили Астахова-младшего

Уголовное дело, по которому проходит Антон Астахов, возбудили в феврале 2021 года. СК изначально вел расследование в отношении неустановленных лиц, однако в ноябре прошлого года сына бывшего омбудсмена задержали и предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Сначала дело рассматривалось в Савеловском районном суде Москвы, но затем его передали в Саратов, где и было совершено преступление.

В материалах следствия говорится, что летом 2019 года Астахов и Аресьев познакомились с директором ООО «Омега» Евгением Разгоняевым — он является потерпевшим по делу. Обвиняемые пообещали Разгоняеву помочь с кредитом, заявляя о связях в банковской сфере. Для этого директор фирмы должен был открыть кредитную линию в АО «Нижневолжский коммерческий банк» (в марте прошлого года организацию признали банкротом).

Разгоняев приехал в банк и взял кредит под залог подложных документов на катер и грузовой автомобиль — это было сделано, чтобы создать видимость работающей компании. После этого Аресьев вывел деньги со счетов «Омеги» через фиктивные сделки с другими компаниями.

Сам Астахов заявлял, что не виновен и не знаком с Разгоняевым. Да и в принципе не мог говорить о связях в банковской сфере, поскольку у его семьи таковых нет.

Однако Антон Астахов мог иметь определенные контакты в этой отрасли. Он получил образование в Великобритании и США. В Россию он вернулся в 2011 году, а в 2014-м приобрел 9% акций крымского Регионального банка развития. После этого у кредитного учреждения отозвали лицензию. В 2015 году он купил примерно такие же доли еще в двух финансовых организациях — банке «Церих» и «Анкор-банке». В последнем Астахов вскоре стал президентом, но у «Анкор-банка» тоже отобрали лицензию.

У «НВКбанка», проходящего по делу, ЦБ отозвал лицензию в 2020 году — проверки показали, что учреждение занижало размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, тем самым скрывая свое реальное финансовое положение. На 1 июля 2022 года объем неудовлетворенных требований кредиторов банка составляет 4,8 млрд рублей. Бывший глава правления банка Владимир Кравцев обвиняется в пяти эпизодах мошенничества на общую сумму 172 млн рублей. Он находится под арестом.

Как развивалось дело Астахова

Изначально Астахова и Аресьева подозревали в более крупной махинации. В конце 2021 года в деле фигурировала сумма ущерба в 1,2 млрд рублей. Следствие полагало, что партнеры получили контроль над саратовской фирмой и через фиктивные сделки «прогнали» через нее около 3 млрд рублей. А затем еще незаконно оформили возврат НДС на 13 млн рублей.

Долгое время сын экс-омбудсмена оставался на свободе — в прошлом декабре суд отказался избирать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. На суде присутствовал и отец обвиняемого — Павел Астахов. После того, как он покинул пост уполномоченного по правам ребенка в 2016 году, то возобновил адвокатскую практику. Партнер Антона Астахова Дмитрий Аресьев успел сбежать за границу.

Адвокат Астахова-младшего — Григорий Шкаликов — на одном из первых судебных заседаний настаивал, что Евгений Разгоняев должен быть обвинен в незаконном получении кредита.

Суд над Антоном Астаховым должен был пройти еще в начале осени. Однако в сентябре процесс фактически приостановился в связи с болезнью обвиняемого. Говорилось, что он «тяжело болен, что подтверждено медицинским заключением», однако характер болезни не раскрывался.

После приговора защита Антона Астахова заявила о намерении оспорить решение суда.

К отцу осужденного, Павлу Астахову, в прошлом тоже возникали вопросы антикоррупционного характера. В частности, говорилось, что, будучи детским омбудсменом, он объявлял сбор средств на детей-беженцев через крымский Региональный банк развития, доля в котором принадлежала его сыну.