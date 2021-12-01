Mash: подозреваемый в хищении 1,2 млрд рублей сын Астахова остался на свободе

Сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова Антон, которого следователи подозревают в особо крупном мошенничестве, избежал домашнего ареста. Ходатайство об избрании ему такой меры пресечения не поддержала прокуратура, однако решение суда уже обжаловано. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Головинский районный суд Москвы в среду, 1 декабря, отказался отправить сына Павла Астахова, бывшего Уполномоченного по правам ребенка в РФ, под домашний арест. Антон Астахов подозревается в крупном мошенничестве, однако ходатайство следствия о соответствующей мере пресечения было оставлено без удовлетворения.

Уточняется, что позицию следователей не поддержал представитель прокуратуры. На судебном процессе присутствовал и сам Павел Астахов.

«Решение суда уже обжаловано. Фабула уголовного дела пока официально не раскрывается», — передает РИА «Новости».

На данный момент Антон Астахов остается на свободе. Его обвиняют в хищении 1,2 млрд рублей, подробности уголовного дела опубликовал Telegram-канал Mash:

«Следствие считает, что Астахов-младший со своим партнером якобы отжали себе компанию, набрали под нее кредитов, прогнали через нее больше 3 млрд рублей. А потом оформили процедуру возврата НДС примерно на 130 млн. Партнер Дмитрий Арсеев сбежал за границу.

Всего, если верить следователям, сумма ущерба могла достигать 1,2 млрд. МВД попросило у Головинского суда оставить Антона дома. Но прокуратура просьбу не поддержала. Следствие обжаловало решение в Мосгорсуде», — говорится в публикации.

Известно, что Астахов-младший работал в Региональном банке развития в Крыму и владел пакетом акций этой кредитно-финансовой организации в размере 8,5%.

Ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Соответствующие деяния наказываются лишением свободы на срок до 10 лет (со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового).

Павел Астахов с 26 декабря 2009 года по 9 сентября 2016 года занимал должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. В ноябре 2016-го возобновил адвокатскую деятельность.

«МК» отмечает, что «к Астахову-старшему самому возникали антикоррупционные претензии». Издание напоминает, что в 2014 году он объявил о сборе средств для детей-беженцев на счет в Региональном банке (акции которого ранее приобрел его сын).

Павел Астахов получил широкую известность после того, как в телевизионном эфире выходили такие программы как «Час суда», «Дело Астахова» и «Три угла». Кроме того, он защищал интересы многих артистов шоу-бизнеса — среди его клиентов были Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Лада Дэнс, Аркадий Укупник, Алена Свиридова, Сосо Павлиашвили и др.