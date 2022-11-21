Наследство аптекаря: В Москве выставлен на торги уникальный особняк царского фармацевта

Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ выставил на аукцион комплекс зданий в Кривоколенном переулке, связанный с великим фармацевтом конца XIX – начала XX века Владимиром Феррейном. Уникальность лота не только в исторической ценности объектов. Несмотря на то, что часть зданий имеет статус выявленного объекта культурного наследия, на них нет жестких ограничений по эксплуатации для будущих инвесторов. Что получит победитель – в материале «Газеты.Ru».

Кривоколенный переулок находится между Мясницкой улицей и Архангельским переулком, а его протяженность всего 430 метров. До 1901 года он носил название переулок Кривое Колено, что созвучно с его геометрией. В доме 12 когда-то располагалась тайная типография масонов во главе с издателем и просветителем Николаем Новиковым. Здесь же одно время жил единомышленник Новикова – историк и писатель Николай Карамзин. Но прославился этот архитектурный ансамбль благодаря Владимиру Феррейну, построившему здесь в 1893 году здание фармацевтической фабрики.

Как продается

В Кривоколенном переулке под номером 12 числятся сразу несколько строений, ранее входивших в фармацевтическую компанию «В.К. Феррейн». На аукцион ДОМ.РФ выставляет 8 зданий общей площадью 8,2 тысячи кв. м. и 4 земельных участка, площадью 0,5 гектара. Среди них - особняк владельца фабрики, купца 1-й гильдии Владимира Карловича Феррейна, лабораторный корпус, построенный в 1903 году по проекту архитектора Оттона фон Дессина, и служебный флигель начала XIX века.

Стартовая цена лота – 575,17 млн рублей, заявки принимаются до 19 декабря 2022 года, а итоги аукциона будут подведены уже 23 декабря.

Участвовать в торгах могут не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели, и даже физические лица. Для этого нужно зарегистрироваться на площадке электронных торгов Сбербанк АСТ, в дни приема заявок зайти в личный кабинет, перечислить задаток в размере 20% от стартовой стоимости, подтвердить готовность купить лот за начальную цену, а затем ждать, появятся ли другие желающие. На аукционе торгуются на повышение до выявления победителя. После этого у выигравшего будет определенное количество дней (от 10 до 30) на подписание договора и предоставление финансового обеспечения для закрытия сделки. Задаток автоматически зачтется в счет оплаты. Гарантом прозрачности сделок выступает ДОМ.РФ.

close 100% Комплекс зданий в Кривоколенном переулке ДОМ.РФ

«Среди лотов, реализуемых ДОМ.РФ в регионах, есть действительно знаковые объекты. Наша главная задача здесь остается неизменной - важно вдохнуть в неиспользуемые территории «вторую жизнь». Представленный ансамбль расположен в перспективной локации. Особенностью лота является отсутствие охранных обязательств, что, соответственно, не налагает на нового собственника строгих ограничений по эксплуатации, хотя соблюдать определенные нормы будет необходимо», — отметил директор подразделения «Реализация федерального имущества» ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

close 100% Общий вид фабрики фармацевтической фирмы «В.К.Феррейн», 1910-1911 гг. Архив ЦИГИ

Что продается

В состав лота также входят несколько подсобных помещений, включая бойлерную и здание заводской проходной. Особняк еще в 1910 году был двухэтажным, но потом его надстроили. В основе первых этажей лежат старинные палаты (приблизительно – конец XVII века). Они принадлежали купцам Вестовым, которые при Петре I привозили из Европы дорогие товары. По указу Петра, Павел Вестов построил первый в России сахарный завод. На исходе XVIII века этими палатами владел чиновник Коллегии иностранных дел Андрей Набоков – один из предков писателя Владимира Набокова.

Дом в виде буквы «П» не похож на палаты первой половины XVIII века. Но в основе здания лежат именно они. До конца XIX века этот двор был отдельным домовладением. В 1782 году его приобрело «Дружеское ученое общество», то есть, московские масоны во главе с Иоганном-Георгом Шварцем и Николаем Новиковым. Здесь же была их тайная типография, в которой Новиков печатал книги «для своих».

Жилой дом владельца фабрики, лабораторный и служебный флигель имеют статус выявленных объектов культурного наследия и входят в «Ансамбль фабрики фармацевтической фирмы «В.К.Феррейн» (в основе городские усадьбы XVII-XIX вв.) — Жилой дом владельца фабрики (в основе палаты московских торговых иноземцев Вестовых), XVII - XVIII вв., XIX в.». Эти здания не имеют охранных свидетельств, так что ограничения для будущих владельцев будут не такими существенными, как это обычно бывает при покупке исторических памятников, хотя определенные нормы будет необходимо соблюсти.

Великий аптекарь

С начала 1830-х годов и вплоть до Октябрьской революции 1917 года фамилия Феррейн была знакома каждому жителю Москвы. Основоположник династии — Карл Иванович Феррейн —эмигрировал в Россию из Пруссии в 1815 году. Он успешно сдал экзамены в Императорской медико-хирургической академии и получает ученую степень «аптекаря первого класса». Он покупает Ново-Полянскую аптеку, а затем становится собственником Старо-Никольской аптеки.

close 100% Пузырьки с гербом из аптеки «В.К.Феррейн» Volfgang/forum.onliner.by

Наибольшую известность получил средний сын Феррейна Вольдемар-Эрнст (Владимир Карлович). Свою карьеру основатель «Товарищества Феррейн» Владимир Феррейн начал учеником в аптеке отца, а позднее стал продолжателем его дела. В 1869 году Владимир Феррейн получил звание магистра фармации, а спустя четыре года арендовал и перестроил часть здания Ремесленной управы, получив ссуду под залог собственного дома и имущества семьи от Московского кредитного общества.

В 1892 году именно в Кривоколенном переулке началось строительство новых корпусов для фармацевтической компании «В.К. Феррейн» с оборудованными лабораториями, служебными помещениями и производственными складами.

В 1896 году на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде фирме Феррейна была присуждена «похвальная» награда — Государственный герб и золотая медаль, аналог «знака качества» в Российской империи, позволяющий размещать на этикетках и флаконах двуглавого орла.

В 1910 году магистр фармации, его жена и внуки стали потомственными дворянами Российской империи. В среде знаменитых людей Москвы фамилия Феррейн звучала рядом с великим Шаляпиным, святейшим патриархом Тихоном и ювелиром Фаберже. После революции 1917 года «Товарищество В.К.Феррейнъ» было национализировано, а вся семья спешно уехала из России.

Спустя более 100 лет появилась возможность вспомнить об этой истории и дать бывшей фармацевтической фабрике новую жизнь.