«Да, человека убил»: Обвиняемый в убийстве 29-летней Юлии Ткачевой рассказал, как преследовал ее

Обвиняемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы признал свою вину и подробно рассказал, как совершил преступление. При нем обнаружили орудие убийства — складной нож, которым он пять раз ударил жертву. Утром 18 ноября в Зюзине обнаружили тело 29-летней Юлии Ткачевой. Перед убийством девушка звонила в полицию и жаловалась на преследования со стороны 25-летнего Шохрукбека Каримова. Девушка заявляла полицейским, что боится выходить с работы домой.

Подозреваемый в убийстве 29-летней Юлии Ткачевой у станции метро «Зюзино» на юго-западе Москвы признал вину в ходе допроса, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Следователи обнаружили у 25-летнего Шохрубека Каримова складной нож, которым он нанес жертве пять ударов. По словам подозреваемого, он носил при себе холодное оружие «просто так».

«Проведен личный обыск фигуранта, в ходе которого при нем обнаружено и изъято орудие преступления, а также иные предметы, представляющие интерес для следствия. В ближайшее время будут назначены экспертизы», — говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

На видеозаписи, опубликованной СК, следователи опрашивают подозреваемого:

—Вы этим ножом что-нибудь делали?

— Да, человека убил.

— Кого конкретно?

— Девушку.

— Когда?

— Вчера, метро «Зюзино».

Водитель машины, на которой мужчина пытался скрыться, выступает в качестве свидетеля по делу, поскольку не знал об убийстве. Каримов нашел его через сервис поиска автомобильных попутчиков. Момент отъезда попал на уличные камеры.

«В качестве свидетеля допрошен второй мужчина. Установлено, что он не был осведомлен о совершенном подозреваемым убийстве», — заявили в СК.

Следователи намерены предъявить обвинение совершившему убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ему определят меру пресечения, связанную с лишением свободы.

Несколько дней перед убийством

Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что мужчина несколько дней преследовал девушку, приезжал домой, поджидал на работе в магазине. Как пишет Telegram-канал SHOT, накануне убийства Керимов угрожал жертве ножом и душил. Девушка заявила об угрозах в полицию. Прокуратура Москвы сообщила, что против него возбудили еще одно дело за угрозы убийством.

По предварительным данным, мотивом убийства стал отказ девушки от ухаживаний Каримова. В МВД рассказали, что когда девушка подавала заявление в полицию, она сначала отрицала, что знает преследователя и только потом призналась, что знакома с ним.

«Выяснив, что мужчина, скорее всего, находится неподалеку, полицейские осмотрели помещение магазина и прилегающую территорию, но злоумышленника не обнаружили», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, когда девушка звонила в полицию, она не сообщила ни данные человека, который ее преследует, ни его приметы.

Полицейские выехали на вызов в магазин, где девушка работала кассиром, но преследователя так и не обнаружили, хотя прошли прямо перед ним, следует из видеозаписи с камер наблюдения в магазине. Официальный представитель МВД призвала СМИ «воздержаться от произвольной интерпретации видеоматериалов, размещаемых в медиапространстве, и публикации непроверенных сведений» на фоне публикации этого видео.

Сотрудники полиции предложили женщине проехать в отдел, чтобы написать заявление, но она сказала, что не может покидать рабочее место.

Утром 18 ноября около жилого дома на Севастопольском проспекте нашли тело убитой девушки. На нем были множественные ножевые ранения. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В столичном ГСУ СК сообщили, что жертва познакомилась с подозреваемым незадолго до случившегося и не отвечала взаимностью на его знаки внимания.

Убитой оказалась уроженка Мариуполя Юлия Ткачева, переехавшая в столицу из Донецка, пишет издание kp.ru. Она арендовала квартиру в Зюзино и работала продавщицей в мясном магазине.

Каримов после убийства уехал из столицы и постарался скрыться, но уже вечером того же дня полицейские задержали его в Тамбовской области. Тогда он заявлял, что не знает, за что задержан.