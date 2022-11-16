«Назло невзгодам, назло врагам». Москвичи голосованием решат, украшать ли столицу на Новый год

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города принять участие в голосовании на «Активном гражданине» о том, стоит ли проводить в столице новогодние торжества. При этом сам градоначальник считает, что город нужно украсить, отметив, что даже во время Великой Отечественной войны в Москве устроили праздник, встречая новый 1942 год.

«Может, не отменять»

Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что на портале «Активный гражданин» москвичи смогут проголосовать и решить, проводить ли в столице новогодние мероприятия.

«Может, все-таки не надо отменять новогодние мероприятия. Может, лучше считать не экономию на праздниках, а доходы от них – что позволит кратно больше направить на поддержку участников специальной военной операции», — написал он.

По мнению мэра, возможно, «не надо искусственными ограничениями добивать малый бизнес, в котором работают миллионы людей». Градоначальник предложил во время праздников развернуть благотворительные ярмарки для поддержки «пострадавших районов».

«Может, не отменять, а посвятить праздник нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома», — предложил Собянин.

Мэр считает, что не стоит отказываться от праздников «во имя мифической экономии» и «показного сострадания». Он предложил «вопреки трагическим обстоятельствам все же оставаться людьми», которые «не теряют духа, не впадают в уныние, верят в победу».

В качестве примера Собянин привел празднование нового 1942 года.

«Назло невзгодам, назло врагам – в окопах и блиндажах, в бомбоубежищах, на заводах и фабриках, в Большом театре, в городских парках решили сделать праздник для детей и взрослых», — написал мэр.

Он считает, что «самое страшное — когда люди и страна впадают в депрессию, забывают о своих традициях, отказываются от человеческих радостей». Собянин уверен, что «это как раз то, что нужно было врагу».

«И сегодня, когда тысячи парней, мужей, отцов и сыновей сражаются за независимость нашей Родины, когда льется кровь, когда страдают сотни тысяч мирных людей, перед нами тоже встает выбор», — подытожил градоначальник.

При этом он полагает, что не надо закупать новые новогодние конструкции, но «в целом город должен быть украшен и приветлив», чтобы москвичи «зарядились добрым новогодним и рождественским настроением».

Отмена Дедов Морозов

Власти нескольких регионов России, включая Ленинградскую область и Санкт-Петербург, решили отменить праздничные новогодние мероприятия, а вырученные деньги направить на поддержку участников военной спецоперации на Украине и их семей. А в Краснодаре отказались от новогодних фейерверков и украсят город прошлогодними украшениями.

2 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также распорядился отменить массовые новогодние мероприятия и фейерверки в регионе.

«В городах и районах Кубани в новогоднюю ночь, и также во время январских праздников, не планируют проводить масштабные развлекательные мероприятия. Это касается праздничных концертов и фестивалей, больших театрализованных представлений, запуска фейерверков», — сообщили на сайте администрации Краснодарского края.

В новогоднем оформлении зданий, магазинов и витрин власти «рекомендовали использовать уже имеющиеся в наличии декоративные и световые конструкции». Это относится и к «искусственным елям, которые устанавливают на площадях, в парках и скверах, перед торгово-развлекательными центрами».

Однако елочные базары Кубани будут работать «в обычном режиме». А для детей проведут новогодние программы и елки.

14 ноября «Нашествие Дедов Морозов» ограничили в Рыбинске (Ярославская область). Об этом мэр города Дмитрий Рудаков сообщил в своем Telegram-канале.

«О «Нашествии Дедов Морозов». Праздник состоится 24 декабря. Масштабно проводить его в этом году не будем. В области введен режим повышенной готовности, считаю некорректным в такое время устраивать большие празднества — есть лучшие способы потратить деньги», — пояснил Рудаков

В администрации Рыбинска отметили, что было решено отменить непосредственно парад Дедов Морозов, но оставить мероприятия для детей.

Накануне мэр Магадана Юрий Гришан сообщил журналистам, что «Парад Дедов Морозов» и международный фестиваль ледовых скульптур «Магаданский хрусталь» в этом году отменили.

«Мы должны сегодня понимать, что происходит. Необходимо постараться выдержать и торжественность, праздники нужны, и в то же время формат праздника должен меняться. Сейчас очень горячо на передовой. Я как никто другой знаю, что происходит. Считаю, что Новый год отмечать надо, но пышных гуляний быть не должно», — объявил Гришан.

По его словам, в каждом микрорайоне Магадана все же установят праздничные елки, сохранятся детские утренники.

5 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин устроил в своем Telegram-канале голосование. Он спросил своих подписчиков, что они предпочитают – полную отмену новогодних празднеств, оставить только детские праздники и новогодние елки или отмечать как обычно. В голосовании уже приняли участие почти 500 тыс. человек. Из них 24% предпочитают полностью отменить торжества, 65% — за то, чтобы ограничиться детскими елками. Лишь 10% проголосовали за то, чтобы праздновать как обычно.