Дети Кадырова. За что супруге главы Чечни дали звание и миллион рублей

В понедельник, 14 ноября, впервые со времен СССР в стране объявили новых обладательниц званий «Мать-героиня». Ими стали воспитательница детсада с Ямала Ольга Дехтяренко и супруга главы Чечни Медни Кадырова. «Газета.Ru» разбиралась, за что жене Рамзана Кадырова вручили высшее звание, что оно дает, а также вспоминала, чем занимаются и увлекаются дети главы южного региона.

Почти как в СССР

Президент Владимир Путин 14 ноября подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В числе прочих, в нем впервые в современной истории страны отмечены обладательницы звания «Мать-героиня». Им наградили двух женщин. Первая — Ольга Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа, воспитатель детского сада, которая вместе с мужем растит десятерых детей. А второй стала Медни Кадырова — супруга главы Чечни Рамзана Кадырова.

close 100% publication.pravo.gov.ru

«Мать-героиня» — высшее звание РФ, которое было учреждено президентом в августе 2022 года вместе с соответствующим орденом. Оно присуждается россиянкам, родившим и воспитавшим десять и более детей (которые тоже должны быть гражданами РФ).

Звание присваивается в том случае, если младшему ребенку исполнился год, а остальные дети живы. В указе о присвоении звания отмечается, что учитываются также дети, погибшие или пропавшие без вести при защите страны, исполнении воинского или гражданского долга, в результате терактов и ЧС.

Обладательнице звания вручается знак особого отличия — орден, который носят на левой стороне груди выше других госнаград. Сам орден представляет собой 30-миллиметровую пятилучевую звезду из золота с бриллиантами и эмалью с гербом России в центре, обрамленном надписью «МАТЬ-ГЕРОИНЯ». Знак ордена соединяется с позолоченной колодкой в виде банта, выполненного в цветах российского флага.

Вместе с орденом к званию прилагается грамота и единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей. Звание было введено по аналогии с уже существовавшим одноименным в СССР. С 1944 по 1991 год им была награждена 431 тыс. женщин. Визуально орден советского звания «Мать-героиня» отличался от современного, но условия его присуждения были почти такими же (в СССР учитывались еще и приемные дети). Денежного вознаграждения тогда не было.

Сколько детей у Кадыровых

Рамзан Кадыров со школьных времен в родовом селе главы Чечни знаком со своей супругой Медни, когда она еще носила девичью фамилию Айдамирова. Точный год, когда они поженились, неизвестен. Как неизвестно и точное количество воспитываемых ими детей.

По одним открытым источникам, у пары 10 своих детей (данные из официальной биографии), по другим — 11. По данным «Комсомольской правды», в 2016 году Рамзан Кадыров стал отцом в 12-й раз. Но в июле сам глава республики подтвердил, что детей у него — минимум 14. После введения санкций против двух старших дочерей Кадыров написал в соцсетях: «Кстати, у меня помимо старших двух дочерей еще 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки!».

Известно, что Кадыров взял в семью несколько приемных детей. Некоторые СМИ пишут о двух усыновленных или удочеренных детях, другие — о трех. Сам Кадыров рассказывал, что, как минимум двоих детей он не смог усыновить из-за небольшой разницы в возрасте. И тогда усыновителем выступила его мать — Аймани Кадырова. На одной из наиболее свежих семейных фотографий из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Кадырова 2021 года он вместе с женой сидит в окружении 15 детей, среди которых шесть девочек и девушек, и девять мальчиков и юношей.

Совершенно точно известно, что у них с Медни Кадыровой минимум четыре сына: 16-летний Ахмат, 15-летний Зелимхан, 14-летний Адам и 6-летний Абдуллах. В феврале 2007 года «Комсомольская правда» писала, что глава Чечни усыновил троих мальчиков-сирот из приюта, которым сейчас должно быть не менее 15 лет. На том самом фото 2021 года как минимум двое мальчиков выглядят младше шести лет. Это дает основания полагать, что у Кадыровых в последние годы появились еще сыновья. Это подтверждается публикациями главы Чечни фотографий двух близнецов Хасана и Хусейна.

Открытые данные также сообщают, что у Кадыровых шестеро родных дочерей: старшей Айшат 23 года, Хадижат (Карине) 22 года, а также 20-летняя Хеди, 18-летняя Табарик, 9-летняя Ашура и 7-летняя Эйшат.

Чем занимаются дети главы Чечни

Все сыновья Кадырова, по его же словам, занимаются единоборствами — боксом, MMA и другими видами спорта. Неоднократно в сети появлялись видео их выступлений на различных соревнований. Старшего Ахмада Рамзан Кадыров называл самым боевым среди наследников, среднего Зелимхана — «ученым».

В начале октября этого года Кадыров сообщил, что отправит трех своих старших сыновей — Ахмада, Зелимхана (Эли) и Адама — в зону проведения специальной военной операции на Украине. «Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины. Их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет.

Недостаточно просто уметь стрелять. Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую», — писал глава республики.

Кадыров добавил, что его сыновья будут на передовой на «самых сложных участках линии соприкосновения». Спустя примерно две недели глава Чечни показал видеозапись действий детей на передовой. По его словам, сначала трое юношей после прибытия на Донбасс охраняли старшую сестру Айшат, которая является министром культуры республики и встречалась с врио главы ЛНР Денисом Пушилиным. Затем они обеспечивали огневое прикрытие наступающим бойцам вооруженных сил России, а также принимали участие в ликвидации вражеского укрепрайона в составе батальона «Запад-Ахмат». Кадыров опубликовал запись, на которой Ахмад, Зелимхан и Адам стоят рядом с пленными украинскими солдатами.

Старшая дочь руководителя региона, как уже говорилось, сейчас занимает пост министра культуры республики. До сентября 2020 года она возглавляла модный дом Firdaws, принадлежащий ее матери, а затем Кадыров назначил ее замминистра культуры. Через год она уже заняла министерское кресло. Кроме того, в Грозном Айшат принадлежит французский ресторан Paris. Известно, что она единственная замужняя дочь главы Чечни.

close 100% Главный дизайнер Дома моды Firdaws, дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова (в центре слева) во время показа коллекции модного дома Firdaws Медни Кадыровой в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, 2017 год Станислав Красильников/ТАСС

Вторая дочь Хадижат в 2016 году еще будучи школьницей стала сначала хафизом (выучила весь Коран наизусть, как и старшие братья и сестры), а затем обладательницей звания «Лучшая ученица Чеченской республики». Уже в декабре 2020-го ее назначили руководить департаментом дошкольного образования региона.

Хеди (или Хутмат) Кадырова к 16 годам стала самым молодым фермером России — по словам своего отца, на ее сельскохозяйственном предприятии в родовом селе держат около 500 коров и около 2000 овец. В феврале 2022-го Хеди получила пост в правительстве Чечни — она стала заместителем руководителя секретариата главы республики.

О последней совершеннолетней дочери Кадырова — Табарик — мало известно. В Чечне ее называют красавицей и достойной почитательницей ислама. Девушка с 12 лет принципиально носит хиджаб и часто оставалась помощницей при мечети.