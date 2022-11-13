Новая эпоха развития: о чем говорили на саммите Организации тюркских государств

В Самарканде в пятницу, 11 ноября, прошел первый саммит Организации тюркских государств (ОТГ), в которую на данный момент входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Роль наблюдателя исполняет Венгрия, а в соответствии с последними решениями этот статус получила и Туркмения. Эксперты считают преждевременным зачислять ОТГ в первый эшелон международных объединений, вроде АСЕАН или ШОС. Вместе с тем нельзя не отметить, что влияние стран-участниц объединения растет соразмерно усилению влияния Турции и идеи пантюркистского мира, полагают они.

Мир, логистика и цифровизация

Встреча лидеров Организации тюркских государств, которая объединяет Турцию, Азербайджан, Казахстан, Киргизию и Узбекистан в качестве членов, а также Туркмению и Венгрию в качестве наблюдателей, дала возможность собравшимся лидерам озвучить инициативы по дальнейшему развитию организации, и таких идей оказалось много.

Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе обращения к участникам саммита выступил с предложением создать платформу «Центральная Азия - территория мира», мотивировав важность этой инициативы обеспокоенностью последними событиями в Афганистане. «Если ситуация в Афганистане ухудшится, это напрямую отразится на странах Центральной Азии. Для нас нет большего сокровища, чем мир», — отметил он.

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, в свою очередь, предложил создать Центр по исследованиям торгового сотрудничества тюркских государств, который будет заниматься выработкой предложений по устранению торговых барьеров, внедрению электронной коммерции и увеличением объемов экспорта и импорта. Еще одним приоритетным направлением сотрудничества он считает создание новых трансконтинентальных коридоров из Китая в Европу через территории тюркоязычных стран, а также комплексное развитие транспорта и транзита. Для этого, как полагает Мирзиеев, нужно разработать программу взаимосвязи тюркоязычных государств в транспортной сфере.

Мысль о важности транзитно-транспортных коммуникаций и перспективах их развития обозначил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув значение этого направления в нынешний переходный период. Ярким примером подобных проектов он назвал Транскаспийский международный транспортный маршрут, пролегающий через территории Казахстана, Азербайджана и Турции. Он также сообщил, что за последние 15 лет республика вложила в транспортно-логистическую отрасль $35 млрд, и до 2025 года намерена привлечь на эти цели $20 млрд инвестиций.

Также Токаев предложил странам ОТГ несколько перспективных идей, касающихся цифровизации, развития высоких технологий и формирования единого образовательного пространства высших учебных заведений – в 2023 году Казахстан намерен принять ІІ Тюркскую универсиаду.

«Предлагаю создать Центр цифровизации Организации тюркских государств на базе международного технопарка Astana Hub. Эта структура позволит разрабатывать цифровые решения, столь необходимые для торговли, транспорта, использования водных ресурсов, информационной безопасности и других важных отраслей. Для эффективной реализации этой инициативы предлагаю учредить Венчурный фонд тюркских стран, который будет привлекать инвестиции в важные стартап-проекты», — заявил президент Казахстана.

Еще одной важной задачей Токаев считает развитие «зеленой экономики», особенно учитывая негативные последствия изменения климата.

«Только за последние семь лет страны мира потратили свыше $2,5 трлн на «зеленые» облигации. Для расширения рынка капитала в этой отрасли предлагаю создать Совет тюркских зеленых финансов, который можно открыть на базе Центра зеленых финансов международного финансового центра «Астана» с учетом его опыта и авторитета среди крупнейших мировых компаний. К тому же на МФЦА можно возложить обязанности секретариата данного совета», – озвучил инициативу президент.

Центр культуры и цивилизации

Были затронуты и научные вопросы – например, Токаев предложил разработать дорожную карту по изучению общего письменного наследия тюркских народов. По словам казахстанского лидера, для ее реализации необходимо обеспечить взаимный доступ к архивным документам стран ОТГ, и в будущем на их основе можно будет сформировать «Цифровую карту» Организации тюркских государств.

О культурной взаимосвязи, общем прошлом и будущем говорили и другие присутствовавшие лидеры. «Тюркские страны на протяжении тысячелетий оставались центром культуры и цивилизации. Я уверен, что так будет и впредь», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Его позицию всецело разделяет и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступавший в роли хозяина саммита. «Как известно, древняя тюркская земля тысячелетиями соединяла Восток и Запад, сближая мировые цивилизации и обогащая культуры. Мы по праву гордимся нашими общими великими предками, вписавшими яркие страницы в древнюю историю тюркского мира»,— заявил он. Более того, по мнению узбекистанского лидера, представленные на саммите страны вступают в новый этап развития под девизом «Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему прогрессу и процветанию».

Чтобы эти планы построения цветущего будущего было проще воплотить в жизнь, участники встречи приняли концепцию «Видение тюркского мира – 2040» и пятилетнюю Стратегию Организации тюркских государств, призванную реализовать положения подготовленного Казахстаном программного документа.

«Безусловно, этот документ будет способствовать усилению взаимодействия и укреплению пояса стабильности, объединяющего наши государства. Поэтому есть все основания утверждать, что наше сотрудничество будет успешным. Активно участвуя в решении вопросов региональной и глобальной повестки, мы должны стать мощной и авторитетной силой», — выразил уверенность президент Токаев.

Эксперты полагают, что будущее у ОТГ действительно есть, однако пока по-настоящему могущественной международной силой она еще не стала. Как отмечает главный аналитик «РегБлок», кандидат экономических наук Анна Авакимян, пока рано говорить, что Организация тюркских государств входит в первый эшелон международных объединений, вроде АСЕАН или ШОС. Вместе с тем нельзя не отметить, что влияние стран-участниц объединения растет соразмерно усилению влияния Турции и идеи пантюркистского мира, полагает она.

«Президент Эрдоган считает Казахстан одним из основополагающих элементов этого пантюркистского мира, выдерживая союзнические и близкие партнерские отношения со странами-участницами объединения. Казахстан следует своей политике многовекторного развития и сотрудничества. Здесь и рост влияния русского языка, и продажа активов стратегическим инвесторам из Китая, и распространение пантюркистских образовательных проектов. Все перечисленное позволяет говорить об относительной независимости Казахстана и его стремлении к опережающему развитию за счет множественных партнерств», — отметила эксперт.

По ее мнению, перспектива объединения зависит во многом от состояния и влияния Турции. При той или иной смене режима реставрации Османской империи роль и влияние объединения могут сильно меняться, заключила Анна Авакимян.

Альтернативная площадка

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова, в свою очередь, полагает, что Организация тюркских государств укрепляется, но первую скрипку играет Турция, так как в первую очередь это был ее геополитический проект.

«Турции это удается, они развивают связи и посредством «мягкой силы», и, конечно, сейчас предстоит заниматься инфраструктурным развитием, созданием совместных институтов развития - принято решение учредить инвестиционный фонд в размере $500 млн (здесь по аналогии сразу можно вспомнить Новый банк развития БРИКС). Даже наблюдатели в организации, как в этом году - внезапно - Венгрия, получают еще одну альтернативную площадку, чтобы заявить о своей позиции в условиях меняющегося мира», — говорит она.

Эксперт подчеркнула, что высокие технологии и цифровизация – те сферы, где развивается глобальная гонка и конкуренция. Поэтому, если державы, объединившиеся в региональную группу, не будут развивать такие инициативы, для них существует риск утратить цифровой суверенитет.

«Казахстан, который всегда балансировал в этом плане между западными и китайскими высокими технологиями, получает еще одну альтернативу. С точки зрения имиджа Казахстан запускает повестку высоких технологий, пытаясь балансировать Турцию, которая может подменять «тюркское» турецким внутри организации», — рассуждает Федосова.

В этой связи вспоминается главный конфуз саммита, причиной которого стала Турция - как заявил сначала глава МИДа Мевлют Чавушоглу, а затем и президент Эрдоган, третьей страной-наблюдателем в ОТГ якобы стала Турецкая Республика Северного Кипра, признанная только Анкарой. Однако затем эту новость пришлось опровергать.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в частности, напомнил, что республика решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН. Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай в связи с этим пояснил, что «это заявление глава государства сделал в связи с настоятельной просьбой предоставить Турецкой Республике Северного Кипра статус наблюдателя».

Замглавы ИСИП РУДН отметила, что культурное пространство тоже показательно: 2023 в ОТГ объявили годом «расцвета тюркской цивилизации», а ранее на саммите СНГ 2023 год стал «годом русского языка».

«Для стран Центральной Азии идеальный вариант, если и Россия, и Турция будут поставлять своих специалистов, инвестировать, предоставлять учебные квоты и преференции. И хотя сейчас экономические связи стран ОТГ невысоки: доля торговли между странами – около 4% от всего оборота, амбиции Турции очень высоки. И это игра в долгую, от которой страны ЦА тоже выигрывают, поэтому со временем ситуация может измениться», — резюмировала Виктория Федосова.