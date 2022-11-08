Участник СВО погиб в клубе «Полигон» при пожаре, устроенном другим военным

При пожаре в костромском ночном клубе «Полигон» погиб участник военной спецоперации Александр Редников. СМИ сообщили, что он спас нескольких посетителей заведения, но сам выбраться из здания не смог. Пожар в клубе устроил другой участник СВО, начавший стрелять из ракетницы в помещении.

«Тринадцатый»

Десантник Александр Редников с позывным «Тринадцатый» ценой собственной жизни спас нескольких посетителей из горящего костромского ночного клуба «Полигон», сообщил Telegram-канал Mash.

Согласно информации канала, мужчина участвовал в СВО, недавно приехал с фронта в Кострому, неделю назад расписался с девушкой. А около «Полигона» в ночь на субботу он оказался случайно – «проезжал в такси по улице, когда увидел полыхающий клуб».

«Долго не думая, он остановил машину и бросился на помощь людям. И действительно, помог спасти несколько жизней. Ценой своей», — говорится в сообщении.

По данным канала, когда военнослужащий вел очередного человека к выходу, то упал замертво, надышавшись дымом.

«Тринадцатый» символически стал тринадцатым погибшим в этой трагедии. Его похоронят в Бердске, ведь именно в составе Бердской бригады он прошел Чеченскую кампанию. Там остались его друзья и сослуживцы», — отмечается в канале.

Как уточнил Telegram-канал Shot, Редников приехал в Кострому на лечение после ранения в ногу.

«Той ночью вместе с сослуживцами он проходил мимо «Полигона» — воинская часть расположена неподалеку. Увидев пожар, военный не раздумывая бросился спасать людей и стал выводить их одного за другим», — сообщил канал.

По информации Shot, друзья десантника уверены, что ранение в ногу «сыграло роковую роль», так как Редников «не мог быстро передвигаться».

«Невеста-жена-вдова»

Новосибирский бывший депутат Госдумы и полковник запаса ВС РФ Евгений Логинов написал на своей странице «ВКонтакте», что Редников отправился на военную спецоперацию добровольцем, но из-за ранения оказался в Костроме.

«За неделю до его гибели к раненному Сашке из Бердска прилетела его любовь — Лена. Рассказывал мне о ней он счастливый и окрыленный. 28 октября Саня и Лена зарегистрировали законный брак, а через неделю наш Тринашка погиб. Представляете, какой путь за неполных 10 дней прошла Лена… Невеста-жена-вдова», — написал Логинов.

По его словам, «на совещании в Гвардейском Костромском 331-м ПДП командир полка объявил о своем решении представить» Редникова «за проявленное мужество и героизм к государственной награде посмертно».

«Мое сердце плачет вместе с Россией, моя душа болит и кровит, мой разум жаждет справедливого отмщения. Погиб наш «Малой», наш «Тринашка», его больше нет с нами», — заключил полковник запаса ВС РФ.

Пожар в «Полигоне»

В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на 5 ноября погибли 13 человек.

По версии следствия, пожар устроил еще один участник СВО – 23-летний Александр Ионкин.

Как сообщили СМИ, в августе мужчина был ранен, после чего долгое время находился на больничном. В начале ноября отправился опять в воинскую часть для прохождения медкомиссии.

Согласно предварительной информации, он выстрелил в помещении из охотничьей ракетницы. Загорелись декоративные элементы на потолке, огонь стал очень быстро распространяться: за считанные минуты площадь пожара достигла 3 тыс. кв. м.

Как уточнили в правоохранительных органах, стрелявший был сильно пьян.

«Он проводил в заведении время с женщиной, заказал ей цветы, при этом ракетница была у него в руках. Потом проследовал на танцпол и запустил ракетницу», — рассказали в полиции.

Ионкин сбежал с места происшествия, но через несколько часов его задержали. Мужчине предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Ярославский гарнизонный военный суд арестовал Ионкина до 5 января 2023 года.

Кроме Ионкина была задержана директор компании «Империя» Наталья Беленогова, которая отвечала за организацию работы заведения. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».