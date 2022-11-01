Курорты Ставрополья готовятся к зимнему сезону

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Природа распорядилась таким образом, что Ставропольский край был создан для туризма. С юга на север здесь тянутся горы Большого Кавказского хребта, которые упираются в Предкавказскую равнину. Если смотреть с высоты птичьего полета, поверхность края напоминает ступени огромной каменной лестницы. Она причудливо изгибается, ярус за ярусом спускаясь к земле от самого неба. При всей своей живописности горы Ставрополья имеют небольшие перепады высот, что обеспечивает безопасные и удобные маршруты для пешего туризма.

Наиболее высокими на Ставрополье считаются гора Бештау (1,4 тыс. м) и гора Верхний Джинал (1,5 тыс. м). В обоих случаях уникальные памятники природы являются местом притяжения для жителей и гостей региона. Например, пешие маршруты опоясывают Бештау двумя тропами. Дорога к вершине занимает не более трех часов, на протяжении которых путешественникам гарантированы незабываемые впечатления. Самые настойчивые туристы бывают вознаграждены видом на просторы Ставрополья и снежные шапки величественного Эльбруса, напоминающего о том, что лучше гор могут быть только горы, которые пока не покорены.

Также в окрестностях Кисловодска находится гора Кольцо, возвышающаяся на 900 м над уровнем моря. Она получила свое название из-за причудливой нерукотворной формы: в скале образовалось отверстие диаметром в 10 м, напоминающее кольцо.