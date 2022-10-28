Летчики упавшего в Иркутске Су-30 были без сознания в момент крушения

СК установил, что пилоты истребителя Су-30СМ в момент крушения в Иркутске находились в бессознательном состоянии. По мнению следствия, потеря сознания могла быть вызвана неисправностью кислородного оборудования. Устанавливается, нарушили ли сотрудники Иркутского авиационного завода правила безопасности.

Пилоты самолета Су-30СМ, разбившегося в Иркутске, могли потерять сознание во время полета из-за неисправности оборудования, заявили в пресс-службе СК.

«Экипаж потерпевшего крушение воздушного судна Су-30 перестал выходить на связь по причине нахождения летчиков-испытателей в бессознательном состоянии», — рассказали в Следственном комитете.

По данным СК, теперь следствие проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, из-за чего оба летчика могли потерять контроль над управлением истребителя.

«Проводятся следственные действия с сотрудниками Иркутского авиационного завода на предмет установления допущенных нарушений правил безопасности при производстве работ по обслуживанию системы кислородного оборудования воздушного судна Су-30», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия обнаружили и изъяли бортовые самописцы, которые помогут в установлении обстоятельств трагедии.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что, согласно одной из версий следствия, экипаж мог потерять сознание из-за ошибки наземного персонала при подготовке кислородных баллонов к полету — в них мог остаться азот. Такой же точки зрения придерживаются эксперты, опрошенные изданием «Коммерсантъ». Они полагают, что причиной одновременного обморока и гибели пилотов было отравление азотом, которым могли по ошибке заполнить баллоны их кислородно-дыхательной аппаратуры.

Самолетом никто не управлял

«Коммерсантъ» также сообщал, что система обеспечения экипажа кислородом была полностью уничтожена в результате крушения, поэтому установить причины обморока пилотов будет сложно.

Источник издания объяснил, что удар истребителя в землю был такой силы, что его носовая часть заглубилась в землю на шесть метров, а кислородные баллоны, переходники, шланги и редукторы «превратились в прах».

Издание со ссылкой на информацию бортового самописца сообщало, что пилоты отключились над Иркутском, поэтому самолетом никто не управлял.

«Возможно, [с помощью бортового самописца] удастся объяснить причину необычного маневра истребителя, который и стал последним для его экипажа», — говорится в статье.

Эксперты пришли к предварительному выводу, что отправить самолет в стремительное пике мог один из пилотов. Он мог склониться к ручке управления и направить самолет вниз, когда потерял сознание.

Истребитель потерпел крушение 23 октября в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске во время приемо-сдаточного полета. Он упал на двухэтажный жилой дом, жильцов которого в момент трагедии не было на месте.

Погибли два летчика-испытателя Максим Конюшин и Виктор Крюков — экипаж самолета. Один из погибших (Максим Конюшин) — заслуженный летчик-испытатель России.

После аварии следователи завели уголовное дело по статье 263 УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Бортовые самописцы разбившегося истребителя доставили для расшифровки в центральный научно-исследовательский институт Минобороны в Люберцах.