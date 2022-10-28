Сына красноярского губернатора Усса подозревают в отмывании денег. И Россия, и США

28 октября Мещанский суд Москвы заочно арестовал Антона Усса, 40-летнего сына губернатора Красноярского края Александра Усса. В России Усса-младшего обвиняют в отмывании денег. 17 октября его задержали в Италии по запросу США в рамках уголовного дела об отмывании денег и уклонении от санкций. Готовится его экстрадиция в Соединенные Штаты, где Уссу-младшему грозит до 30 лет тюремного заключения. Правоохранительные органы РФ будут добиваться его выдачи российской стороне. В Кремле обещали сделать «все возможное, чтобы защитить интересы» задержанных за границей россиян.

В пятницу Мещанский районный суд Москвы санкционировал заочный арест Артема Усса, сына губернатора Красноярского края, в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере. Решение пока не вступило в законную силу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«В отношении Артема Александровича Усса избрана мера пресечения в виде заочного ареста», — проинформировала собеседница агентства.

Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» ч. 2 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере).

Детали предполагаемых эпизодов пока не раскрываются, однако известно, что по этой части статьи Уссу-младшему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей. 28 октября он появился в базе розыска МВД РФ:

«Усс Артем Александрович, 22 апреля 1982 года рождения, разыскивается по статье УК», — следует из сообщения.

Уточняется, что российские правоохранительные органы будут добиваться выдачи Усса. Его 67-летний отец, член «Единой России» Александр Усс возглавляет Красноярский край с 2018 года. Он назвал задержание своего сына в Италии «политически мотивированным».

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — написал он в своем Telegram-канале.

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Что известно о задержании Усса

17 октября сына красноярского губернатора задержали в Италии по запросу США. Американские власти обвиняют Артема Усса в уклонении от санкций и отмывании денег, готовится его экстрадиция в Соединенные Штаты.

Фигурантами дела также являются еще четыре россиянина и двое граждан Венесуэлы. В Минюсте США рассказали, что обвинения по 12 пунктам предъявлены Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также нефтетрейдерам Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото.

Все они, как считают в прокуратуре штата Нью-Йорк, якобы участвовали в «схеме по незаконному получению военных технологий США и находящейся под санкциями венесуэльской нефти».

Обвиняемым грозит до 30 лет тюремного заключения. 20 октября региональный суд Гамбурга выдал ордер на предварительный арест Усса-младшего.

Артем Усс заявил судье в Италии об отказе от экстрадиции в США. В ближайшее время защита подаст ходатайство об его освобождении из-под содержания под стражей.

По словам его адвоката, рассматривается вариант домашнего ареста, учитывая, что у задержанного есть бизнес в Италии.

«Сейчас мы выясняем детали», — рассказал президент Союза адвокатов Милана Виничо Нардо.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские диппредставительства будут защищать интересы своих граждан, которых Вашингтон обвинил в уклонении от санкций. Он отметил, что «будет делаться все возможное».

«Мы осуждаем подобную практику арестов граждан РФ. Будем защищать их интересы», — указал представитель Кремля.

Возбужденное в России уголовное дело в отношении Артема Усса призвано вытащить его из Италии, считает адвокат Владимир Жеребенков. По его оценкам, все зависит от местного судьи.

«Проще всего его вытаскивать из Италии через возбуждение уголовного дела. Тут уже на усмотрение суда, кому он будет экстрадирован — России или США. Судья будет смотреть, в какой стране Уссу предъявлено более тяжкое обвинение и доказана вина. Я скептически настроен, и, так как дело, возбужденное в США, политически ангажировано, то, скорее его, могут выдать американцам», — цитирует Жеребенкова РИА Новости.

В свою очередь летчик Константин Ярошенко, который с 28 октября стал членом Общественно палаты РФ, назвал дело против Усса сфабрикованным.

«Возможно, это все сделано только для того, чтобы не допустить экстрадицию Усса в США. Потому что в США уже ни о каком правосудии речи быть не может. Там много фальсификаций, фантазии, лжи и т.п. Очевидно, все это дело было сфабриковано», – сказал Ярошенко «Газете.Ru».

Сам Ярошенко в мае 2010 года был задержан в Либерии по обвинению в организации контрабанды наркотиков — речь шла о 4 тоннах кокаина стоимостью в $100 млн. Его доставили в США, где в 2011 году признали виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы. Из них россиянин провел в заключении 12 лет.

27 апреля 2022 года Ярошенко обменяли на американца Тревора Рида. Обмен состоялся на территории Турции.