Собчак уехала из России, ее директора отправили в СИЗО

Тверской суд Москвы поместил коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского под арест до 24 декабря. Они подозреваются в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По словам источников, Собчак также проходит по делу как подозреваемая. Телеведущая, по данным СМИ, уехала из России в Литву.

Коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов арестован на два месяца – до 24 декабря, решил Тверской суд Москвы. Вместе с Сухановым на тот же срок под стражу помещен экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). Их подозревают в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщает ТАСС.

Суханову и Романовскому предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, у Чемезова вымогали деньги за нераспространение компрометирующей информации в Telegram-канале «Тушите свет». Пост удалили после договоренности об оплате 11 млн рублей между стороной Чемезова и Кириллом Сухановым, следует из материалов дела.

В записи речь шла о дне рождении миллиардера Андрея Бокарева, который его отметил с шиком, пишет Telegram-канал Baza. В посте указывалось, что среди гостей были Сергей Чемезов и певец Григорий Лепс.

Экс-главред Tatler Ариан Романовский, как отмечает Baza, является администратор канала «Тушите свет». Романовский в суде подтвердил, что написал этот пост, но ничего предосудительного в этом не видит.

«Переговоров с Чемезовым я не вел, деньги не обсуждал. Прошу рассмотреть возможность не заключать меня под стражу. Я всю жизнь прожил в Москве, сотрудничаю со следствием. Я единственный сын матери-пенсионерки, она ветеран труда», – сказал Романовский.

Суханов был задержан в ходе следственного эксперимента в ресторане Regent в центре Москвы, говорится в материалах дела. Отмечается, что его поймали с поличным – при получении транша в размере 800 тыс. рублей от представителя Чемезова.

В зале суда Суханов признался, что деньги получил, но заявил, что вымогательством не занимался и к публикации статьи не причастен. По его словам, у него нет доступа к опубликованию материалов.

Коммерческий директор Собчак добавил, что готов принести главе «Ростеха» публичные извинения. Также Суханов предоставил положительную рекомендацию на него от певца Мити Фомина и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Помимо этого, Суханов попросил не отправлять его в изолятор – его отец был готов внести залог 4 млн рублей. Защита коммерческого директора Собчак обжалует его арест.

«Какой еще «Ростех»?»

Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» заявила, что не верит в виновность Суханова.

«Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще «Ростех»? При чем тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь.

Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так, и все действительно недоразумение», – написала телеведущая.

Третий подозреваемый

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Собчак является третьей подозреваемой по этому делу.

26 октября в белорусских Telegram-каналах появилось видео того, как, предположительно, Собчак пересекает пешком пункт пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы.

«Она выехала из Москвы еще ночью [во вторник]. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию», — сказал источник агентства. По его словам, у оперативников было на руках постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться.

В подмосковном доме Собчак прошли обыски. В Кремле заявили, что «видели» сообщения о том, что Собчак проходит подозреваемой по этому делу.