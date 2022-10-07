Приговор совладельцу ТЦ «Зимняя вишня». После смертельного пожара он пытался сбежать

В Кузбассе суд вынес приговор по третьему уголовному делу после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский был признан виновным в даче взятки за реконструкцию торгового центра без разрешения и вопреки изначальному проекту, в котором была предусмотрена противопожарная система. Суд назначил ему восемь лет колонии строгого режима и многомиллионный штраф. Во время последнего слова Вишневский признал свою вину, до этого он ее отрицал.

Центральный районный суд Кемерова вынес 7 октября приговор по третьему уголовному делу «Зимней вишни». Совладельца сгоревшего торгового центра и гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината» — собственника ТЦ, Вячеслава Вишневского

признали виновным в даче взятки в размере 7 млн рублей за реконструкцию «Зимней вишни» без официальных разрешительных документов и с отклонениями от утвержденного проекта, который предполагал установку на всех этажах пожаротушительной системы.

Вишневскому назначили 8 лет колонии строгого режима и штраф – 21 млн рублей.

Произнося последнее слово, подсудимый признал вину, пишет NGS42.RU. Однако в ходе всего расследования и слушаний дела в суде Вишневский ее отрицал.

«Для меня стали очевидны ошибки допущенные, которые были на момент первоначального оформления документации, подготовки к вводу торгового центра в эксплуатацию. Таким образом, данный процесс выявил нарушение закона Российской Федерации с моей стороны как бывшего руководителя и юридического лица «Кемеровский кондитерский комбинат». О чем искренне сожалею и раскаиваюсь. Прошу извинения и прощения у общества за себя и своих подчиненных», — сказал он.

При этом Вишневский заявил, что на момент трагедии торговым центром «руководили люди, ему незнакомые», а сам он был уволен за два года до пожара.

«Специалисты торгового центра, работающие до 2016 года, как и руководитель в моем лице, не могут отвечать за действия и бездействия последующего руководства, которое эксплуатировало торговый центр», — сказал подсудимый.

Вишневский обвинялся по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере». Обвинение утверждало, что в 2013–2014 годах Вишневский, бывший в то время главой «Кемеровского кондитерского комбината» (фирмы, строившей ТЦ «Зимняя вишня»), дал взятку в размере 7 млн рублей начальнице Госстройнадзора Кемеровской области – Танзиле Комковой.

Благодаря взятке Вишневский смог реконструировать «Зимнюю вишню» нелегально. Из-за отсутствия заложенных в изначальном проекте систем пожаротушения на этажах огонь во время пожара 25 марта 2018 года распространился гораздо быстрее, чем должен был.

По данным следствия, на сэкономленные фирмой при реконструкции торгового центра деньги Вишневский приобрел «дорогостоящее имущество».

Рассматривать дело Вишневского суд начал в ноябре 2020 года. Это единственное из четырех возбужденных после пожара в «Зимней вишне» дел, где нет потерпевших, так как ущерб был причинен государству. Зачитывать приговор начали 5 октября 2022 года.

В законную силу приговор пока не вступил – сторона защиты заявила, что «понимает его», обжаловать или нет – решат на следующей неделе.

Возвращали поляки

В 2016 году Вячеслав Вишневский уехал в Испанию. Пожар в «Зимней вишне» случился 25 марта 2018 года. Тогда мужчина стал скрываться от следствия в Европе.

Он был объявлен в международный розыск и в марте 2019 года задержан в Польше.

Еще спустя год польская полиция передала Вишневского российской стороне.

Четыре дела

Осенью 2021 года Заводской районный суд Кемерова вынес приговор восьми обвиняемым по первому из четырех дел «Зимней вишни».

Было осуждено руководство ТЦ, пожарные, охранник и инженеры по противопожарной безопасности. Они получили от пяти до 14 лет колонии общего режима.

В декабре 2021 года Центральный районный суд Кемерова вынес приговор по второму делу. В нем обвиняемыми были бывшая глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, сотрудница ее аппарата, а также сын Комковой и его бизнес-партнер. Они получили от Вишневского взятку в размере 7 млн рублей. Судья постановил, что подсудимые виновны – они получили от семи до 15 лет колонии и штрафы в размере от 70 до 80 млн рублей.

Суд в настоящий момент также рассматривает четвертое уголовное дело – против экс-главы МЧС Кузбасса Александра Мамонтова и бывшего руководителя надзорного отдела Григория Терентьева.

25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово из-за неисправности электропроводки произошел пожар, унесший жизни 60 человек. Среди погибших – 41 ребенок. Кроме того, 49 человек получили травмы и ранения различной степени тяжести.

В ходе расследования выяснилось, что торговый центр был построен без разрешения, регулярные проверки не проводились, а пожарная сигнализация не функционировала. В МЧС России также заявили, что в «Зимнюю вишню» слишком поздно вызвали бригады пожарных.

Большинство погибших людей задохнулись в залах кинотеатра, где пытались спрятаться от огня и дыма.