В Японском море утонул, выпав из катера, топ-менеджер Корпорации развития Дальнего Востока

Топ-менеджер Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин утонул недалеко от Русского острова в Японском море. По данным МЧС, он выпал из катера 10 сентября. Поиски продолжались двое суток, приметы пропавшего были переданы всем судам в акватории. Судя по всему, Печорин погиб сразу же после падения за борт. Это уже вторая смерть крупного управленца из КРДВ за последний год.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) сообщила о трагической гибели своего управляющего директора по авиабезопасности Ивана Печорина. Мужчина погиб в Японском море, говорится в сообщении на сайте КРДВ.

«12 сентября 2022 года стало известно о трагической гибели нашего коллеги, управляющего директора по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина», — заявили в пресс-службе корпорации.

Печорин утонул возле мыса Игнатьева на острове Русском, неподалеку от Владивостока. По данным МЧС, 10 сентября он выпал за борт во время морской прогулки на катере.

Поиски Печорина были начаты в тот же день и продолжались двое суток. В поисково-спасательной операции были задействованы морские спасатели, МЧС и владивостокские пожарные. Кроме того, приметы пропавшего мужчины были сообщены капитанам всех находящихся в акватории судов.

«Это небезызвестный человек в регионе, который многое сделал для доступности льготных воздушных перевозок. По иронии судьбы Печорин пережил разрушительный тайфун, однако все равно скончался из-за стихии – утонул в солнечный субботний день», — сообщает сайт «КП-Владивосток».

По данным журналистов, когда мужчину нашли, реанимировать его было бессмысленно. По-видимому, он скончался «практически сразу же после того, как упал за борт».

СМИ отмечают, что это не первая смерть среди топ-менеджеров КРДВ. В феврале 2022 года от инсульта в возрасте 48 лет скончался генеральный директор компании Игорь Носов.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики – управляющая компания, определенная правительством РФ для управления территориями опережающего социально-экономического развития. К ним относятся свободный порт Владивосток, Арктическая зона России и специальный административный район на острове Русский в Японском море.

Смерти топ-менеджеров в 2022 году

В июне в результате несчастного случая в Ненецком автономном округе погиб топ-менеджер корпорации VK Владимир Габриелян. Он пропал при переправе через реку на вездеходах. Вместе с ним погиб директор VK по закупкам Сергей Мерзляков.

За первые полгода 2022-го погибли также пятеро высокопоставленных управленцев, связанных с российской нефтегазовой отраслью. 5 июля в элитном коттеджном поселке в Ленобласти нашли тело директора компании «Астра-Шиппинг» Юрия Воронова, рядом с ним нашли травматический пистолет и несколько стреляных гильз. В январе 2022 года умер 60-летний глава транспортной службы «Газпром инвеста» Леонид Шульман.

В феврале в Ленинградской области мертвым был найден замгендиректора Единого расчетного центра «Газпрома» Александр Тюляков. В апреле в Москве от огнестрельных ранений погибли экс-вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев, его жена и дочь. Спустя пару дней в Испании также убитым с женой и дочерью найден бывший топ-менеджер «Новатэк» Сергей Протасеня.

1 сентября из окна Центральной клинической больницы выпал председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов, от полученных травм он скончался.