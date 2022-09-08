«Она просит не лишать ее надежды»: Софью Сапегу могут помиловать до конца этого года

Софья Сапега во время оглашения приговора в Гродненском областном суде, 6 мая 2022 года

Администрация женской колонии в Гомеле одобрила прошение россиянки Софьи Сапеги на помилование — это стало первым этапом процесса освобождения. Рассмотрение документа комиссией при президенте Белоруссии может занять около трех месяцев. В мае этого года Сапегу признали виновной в «возбуждении социальной вражды и розни» и посадили на шесть лет. Подробности этого дела — в материале «Газеты.Ru».

Россиянку Софию Сапегу, осужденную в Белоруссии, могут помиловать до конца этого года. Об этом рассказал ее адвокат Антон Гашинский в комментарии «Би-би-си». Сейчас она прошла первый этап процесса.

«Администрация колонии дала положительное заключение по ходатайству Софьи и признала, что ею приняты все меры для обращения за помилованием. Далее его будет рассматривать комиссия по вопросам помилования при президенте, на это может уйти около трех месяцев», – рассказал он русской службе «Би-би-си».

При принятии решения комиссия учитывала мнение администрации колонии, поведение самой девушки, ее отношение к труду и, в целом, к жизни в колонии, а также характер, тяжесть и степень общественной опасности совершенного преступления. Кроме того, обращается внимание на срок отбытого наказания, возмещение причиненного труда и т.д.

Администрация колонии одобрила прошение Сапеги о помиловании 6 сентября, в тот же день осужденная сообщила об этом родным, сказал адвокат.

«Живет надеждой на освобождение, просит не лишать ее этой надежды, [пишет], что без нее ей никак», — рассказала изданию мать Сапеги Анна Дудич.

По словам родственницы, девушка занимается в колонии шитьем, а ее здоровье из-за стресса «оставляет желать лучшего».

Сапега уже дважды подавала прошение о помиловании президенту Белоруссии Александру Лукашенко через администрацию колонии. Второй раз она направила документ в конце июня 2022 года.

Тогда же адвокат россиянки заявил «Газете.Ru», что аргументов в пользу удовлетворения прошения у Сапеги будет достаточно.

«Условия, которые необходимо было выполнить для того, чтобы претендовать на помилование президента, Софией выполнены. Рассчитываем на то, что президент проявит акт гуманизма и милосердия и освободит ее от отбытия наказания», – сказал Антон Гашинский 27 июня.

По его словам, цель лишения свободы – «сделать так, чтобы человек исправился», а не страдал. «Она исправилась. Она готова социализироваться и дальше жить в обществе», – сказал адвокат.

Он также отметил, что Сапега тяжело переносит заключение, так как условия содержания «достаточно сложные».

«Психологически ей очень тяжело. Она подавлена, и, конечно, она хочет скорее выйти на свободу, чтобы быть с семьей, с мамой», – рассказал он.

Но Гашинский не стал комментировать отношение своей подзащитной к ее бывшему молодому человеку – белорусскому журналисту Роману Протасевичу.

3 июня белорусский президент Александр Лукашенко дал Сапеге надежду на возвращение в Россию. Он допустил, что это возможно, так как Минск учитывает ее гражданство.

В МИД России обращали внимание, что Сапега может подать прошение о помиловании, так как она способствовала «раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения». В этом случае документ рассматривает президент республики.

«Как показывает практика, в подобного рода случаях органами власти применяется индивидуальный подход, учитываются степень общественной опасности содеянного, наличие раскаяния и признание вины со стороны осужденных, сотрудничество со следствием, погашение всех наложенных штрафов и другие обстоятельства дела», – отметили в российском ведомстве.

В мае 2021 года белорусские власти принудительно посадили в Минске самолет авиакомпании RyanAir, который летел из Афин в Вильнюс. Лайнер экстренно сел в белорусской столице после сообщения об угрозе взрыва, которая впоследствии не подтвердилась. Прямо в аэропорту были задержаны экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и на тот момент его девушка Софья Сапега.

Россиянку обвинили в том, что она была администратором Telegram-канала «Черная книга Беларуси». На этом ресурсе публиковались личные данные силовиков, жестоко обращавшихся с участниками массовых акций протеста после объявления итогов президентских выборов в 2020 году.

Через некоторое время Протасевич дал белорусскому телевидению большое интервью, в котором признался в организации беспорядков, и заявил, что хочет «все исправить и жить обычной спокойной жизнью». Его отпустили под домашний арест. В январе 2022 года Протасевич устроился на работу в белорусский провластный центр «Системная правозащита».

В мае Сапегу признали виновной в «возбуждении социальной вражды и розни». Ее приговорили к шести годам лишения свободы. Сейчас Сапега отбывает срок в колонии в Гомеле. Вскоре после расставания с Софьей Сапегой Протасевич женился на другой девушке.