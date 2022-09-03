Вышел на свободу, снова сел. Маньяки, которых не исправила тюрьма

Не прошло двух лет с момента освобождения «скопинского маньяка» Виктора Мохова, как он вновь стал фигурантом уголовного дела. В этот раз освободившийся в марте 2021 года насильник нарушил условия домашнего ареста и был переведен в СИЗО по делу о сокрытии преступления: в его доме произошло убийство из-за гуся. «Газета.Ru» вспоминает других советских и российских маньяков, которые не исправились после долгих лет заключения и продолжили преступный путь, освободившись из мест отбывания наказаний.

Маньяки-двойники Олег Косарев и Валерий Деев

Серийный насильник, педофил и грабитель Олег Косарев по прозвищу «лифтер» действовал в Москве и в подмосковных Чехове и Серпухове. В общей сложности за свою преступную карьеру, как утверждал сам «лифтер», он совершил около 140 изнасилований, при этом доказать удалось чуть больше 40. В сумме его трижды приговаривали к длительным срокам.

Первое изнасилование Косарев совершил еще в 18 лет – в 1984 году, за что его сначала отправили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу, в которой мужчина изнасиловал медсестру. Позже его признали вменяемым и приговорили к 8 годам тюремного заключения.

Выйдя на свободу, Косарев вернулся на преступную тропу. С лета 1992 года он стал преследовать школьников, а затем насиловал их в подъезде, угрожая ножом. Иногда мужчина притворялся слепым и нападал на мальчиков и девочек в лифте.

Убийства продолжались несколько лет, пока в 1995 году Косарева не задержали, когда он пытался продать награбленное у одной из жертв. И хотя поначалу мужчина отрицал вину, признание все-таки удалось получить. К тому моменту на счету маньяка числилось 40 нападений. Остальные, о которых он говорил, доказать не удалось, потому что жертвы отказывались давать показания полиции.

В марте 1997 Косареву назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы. Вот только отсидел он из них 12,5, и уже в 2010 году освободился.

На воле Косарев женился, у него родилась дочь. Супруга насильника только через год узнала, за что сидел ее новоиспеченный муж. Она ушла от него и подала на развод. И это заставило маньяка снова выйти на охоту.

Маньяк изнасиловал двух девочек, после чего его задержали в Москве 21 апреля 2011 года. Косарева удалось узнать по почерку, вот только в этот раз в деле было кое-что новое: после изнасилований мужчина заставлял своих жертв выпивать из шприца феназепам с димедролом, запивая это водкой.

В итоге Косарева обвинили в насилии, изнасиловании и разбое, приговорив в октябре 2012 года к 20 годам лишения свободы.

Что удивительно, когда в апреле 2011 маньяк-лифтер Косарев сел, на свободу вышел его «двойник» Валерий Деев. Он орудовал в том же 1995 году одновременно с Косаревым, по абсолютно такой же схеме, но в других районах Москвы и области.

Валерий Деев начал свой преступный путь задолго до 1995 года. К этому моменту он уже дважды был судим за нападения на женщин. Освободившись, он выслеживал подростков, угрожал им пневматическим пистолетом и насиловал в подъездах и лифтах.

Арестовали его только в 1997-м, приговорив к 15 годам лишения свободы. Деев признался в более чем 50 эпизодах, среди которых доказали только 23.

Освободившись в 2011 году, Валерий опять повторил судьбу Косарева – женился сразу же после выхода из тюрьмы, а затем продолжил свои преступления. Он знакомился с детьми на улице, приглашал к себе домой, пока жена работала, опаивал их и домогался, ощупывая и трогая подростков в интимных местах.

Но задержали Деева снова совсем не за сексуальные преступления. Он, в очередной раз скандаля с соседкой, выстрелил в нее холостыми патронами. Позже выяснились и детали его новых преступлений над детьми.

В 2017 году маньяка приговорили к 20 годам лишения свободы за развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Черный маг-педофил Сергей Пименов

Москвич Сергей Пименов, с 2004 года отбывавший 16-летний срок за убийство и изнасилование подростка, вышел из тюрьмы осенью 2020 года по УДО. И еще до освобождения он начал подготовку будущих преступлений.

В 2018 году, отбывая наказание, Пименов создал во «ВКонтакте» группу под названием «Черная магия», в которой представлялся магом и писал подросткам, предлагая пройти обряд посвящения и вступить в его «школу магии для мальчиков от 12 до 18 лет».

После освобождения Пименов переехал в подмосковный Долгопрудный, а уже там стал притворять свои планы в жизнь. Он долго общался с 15-летним школьником из Москвы и убедил его стать «посвященным», обещая вылечить тяжело больную маму, которая неожиданно стала идти на поправку. Подросток даже не задумывался о том, что исцеление мамы – заслуга врачей, и попал в настоящую психологическую зависимость от преступника. И, наконец, согласился с ним на встречу.

17 декабря 2020 года Пименов отвел мальчика в лес, раздел и отхлестал прутом по груди и спине, выжигая воском свечи пятиконечную звезду на свежих ранах от ударов. Следом Сергей изнасиловал мальчика. Впоследствии тот несколько дней не разговаривал и носил закрытую одежду, думая о выздоровлении мамы.

Спустя несколько дней ребенок все-таки рассказал матери и отчиму о том, что произошло – они незамедлительно обратились в полицию.

17 февраля 2020 года Пименова арестовали, а в ходе следствия нашелся еще один пострадавший от рук насильника – мальчик-подросток из Петербурга. Следствие все еще идет, Пименова проверяют на причастность к другим преступлениями, но даже сейчас ему грозит срок около 20 лет.

Анвар Масалимов – первый освобожденный от пожизненного

Анвар Масалимов из Уфы, дважды побывавший за решеткой сначала за поножовщину, а затем удушение и расчленение человека, стал первым в истории России убийцей, освободившимся от пожизненного заключения.

В конце 70-х Масалимов напился, поссорился со своим коллегой, зарезал его и сел за это на 15 лет. Освободился убийца в 1991 году, но на «зону» ему пришлось вернуться снова спустя всего несколько месяцев.

17 августа 1991 года Масалимов задушил пенсионера, у которого снимал комнату. Причина все та же – пьяная ссора. Труп мужчины Масалимов расчленил и пытался сжечь в печке, а когда не вышло – закопал на его же участке. Объяснил свое преступления мужчина тем, что пенсионер сжег одежду, документы и личные вещи Анвара. Убийцу арестовали после наводки соседей убитого.

Поначалу Масалимова приговорили к высшей мере наказания – расстрелу, поскольку на первом преступлении бывший осужденный не остановился, но уже в 1998 году из-за моратория на смертную казнь наказание смягчили до пожизненного заключения.

Но судьба оказалась благосклонной к Масалимову снова. 22 июня 2016 года, отбыв уже 25 лет лишения свободы, последние из которых – в «Полярной сове», где сидят самые жестокие убийцы, террористы и педофилы, Анвару удовлетворили кассационную жалобу и в тот же день условно-досрочно освободили из исправительной колонии.

Освободившись и вернувшись в родную Уфу, Масалимов пошел по привычному для себя сценарию. Сначала в апреле 2018 убийцу чуть не обвинили в убийстве собутыльника, которого на самом деле зарезала его возлюбленная Елена, а потом, 17 ноября того же года – в очередном умышленном убийстве.

Во время пьяной ссоры Масалимов воткнул нож в печень приятелю, избившему свою сожительницу. Мужчину удалось спасти, а Анвара за причинение тяжкого вреда здоровья посадили в 2019 году на 5 лет.