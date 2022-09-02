Прятали пьяных охранников и выбили партой первокласснице зуб. Как прошло 1 сентября в школах

Традиционно День знаний у россиян ассоциируется с букетами цветов, белыми бантами и первым звонком. Но есть и обратная сторона праздника. «Газета.Ru» узнала у современных школьников, как прошел их первый день в новом учебном году: с охранниками в мешках из-под картошки, агрессивной самбисткой с первоклассницей на плече и алко-экскурсией.

«Папа, представляешь, мне сегодня зуб партой выбили!»

Сегодня москвичка Елена Артемьева привела дочь первоклассницу Натали на линейку к восьми утра. А домой ребенок вернулся хоть и очень радостным, но без зуба.

«Линейка начиналась в девять, но сказали, что желательно прийти на час раньше. Приехали ровно к восьми и поняли, зачем так рано: только сорок минут искали свою классную руководительницу – в нашей школе в этом году первачков было целых 14 классов.

Линейки у них тоже для всех разные, сначала первые и одиннадцатые классы, а потом еще два торжества для других. Учительница жаловалась, что три раза флаг пришлось поднимать как «заслуженной» – устала, бедная. Но самое интересное, конечно, началось позже», – рассказала Елена.

После линейки всех первоклассников пригласили в классы, чтобы познакомиться и провести вводный урок, а мальчиков из шестых-седьмых классов попросили занести обратно в школу некоторые стулья и парты, которые вынесли из кабинетов на улицу.

«Ната у меня инициативная, говорит учителю, мол, давайте я тоже один стул возьму. Не успели мы и слово сказать, как она ринулась к парте, за которой стоял стул, а один из мальчиков эту парту поднял и ножкой прямо ей по лицу! Натали сначала пискнула, потом схватилась за рот, смотрит на меня испуганно, думаю сейчас заплачет, а она вдруг ладошку к губам подносит и мне протягивает. Смотрю — там что-то лежит, приглядываюсь – зуб!

Ната давай реветь, кровь по подбородку течет, она ее вытирает руками и по блузке размазывает, мальчик в шоке извиняется, сам уже почти плачет. Я перепуганная до ужаса ее на руки взяла и вместе с учительницей в медпункт. Там ей все обработали, она успокоилась, поняли, что зуб он ей выбил хоть и передний, но молочный, который давно шатался. На подбородке появился небольшой синяк, но это тоже не страшно, пройдет», – считает Артемьева.

И добавляет, что забавнее всего было то, как они с дочерью после всего этого вернулись домой.

«Ната радостная вся в крови прыгает к папе на колени и говорит: «Папа, представляешь, мне сегодня зуб партой выбили!» Сказать, что муж был в шоке, — ничего не сказать. Такое вот первое сентября. Зато на всю жизнь запомнится. Не ребенку, так нам уж точно», – заключает Елена.

На страже порядка и «беленькой»

Класс кировчанина Матвея Скворцова в этом году был выпускным. И на это 1 сентября ему и еще трем его одноклассникам пришлось искать «куда спрятать тело». Даже два.

«У нас охранники – два дяди Коли – очень классные. Всех детей почти по именам знают, а старшеклассники иногда с ними курят. В этот раз встали перекурить перед линейкой тоже. И заметили, что охранники были датые. Это мы как-то проигнорировали, но уже через час для нас начался квест», – делится Матвей.

По словам одиннадцатиклассника, когда посреди торжественной части его с друзьями отправили за проводами для музыкальной аппаратуры, на посту охраны они увидели спящих охранников и стоящего над ними учителя физкультуры Дмитрия Викторовича, пытающегося разбудить товарищей.

«Он сказал, что охранники ночь не спали, блюли порядок и бутылку водки. Обычно на работе они «ни-ни», но сегодня сменщик должен был заступать, а он заболел и не вышел – предупредил об этом в пять утра, а они, пока его ждали, даже не ложились. Получилось, что им, похмельным, еще на день пришлось задержаться.

В общем, в ситуацию мы вошли, делать нечего, решили, что надо как-то их спрятать от посторонних глаз, потому что даже если разбудим – пьяные они тут ну вообще ни к месту. Я сказал, мол, давайте в коморку – это комнатка, где охрана спит. А там дверь закрыта и ключи непонятно у кого – по карманам охраны лезть не решились. Стали думать, что делать и куда их нести. В спортзале ремонт сейчас идет, поэтому туда нельзя. По классам после линейки дети разойдутся. Решили просить помощи у тети Оксаны из столовой», – говорит Скворцов.

Повар «тетя Оксана» отказывать не стала. Так обоих охранников потащили на кухонный склад и уложили к мешкам с картошкой. При этом по пути их пришлось прятать в раздевалки, потому что в школу кто-то заходил. Замещать охранника по доброй воле согласился Дмитрий Викторович.

«Когда все закончилось, мы шли по территории школы и вдруг услышали из окон мужской крик. А потом женский – тети Оксаны. Охранники проснулись, видимо, испугались, что очнулись не там, где засыпали. Тетя Оксана, судя по звукам, их неслабо начала отчитывать», – заключил Матвей.

Экскурсия с запахом рвоты и коньяка

Десятый класс петербурженки Марии Ильясовой в этом году после торжественной линейки решил не расходиться по домам, а вместе с учителем отправился прямиком на экскурсию перед поездкой на теплоходе. Планы эти осуществились не для всех учеников.

«Мальчики решили выпить перед экскурсией, а потом еще и перелили виски в бутылки с колой, чтобы продолжить в автобусе. Маскируя отвратный запах в салоне антисептиками, вылитыми на руки, чтобы не спалила классная, первые минут 15 дороги ребята вели себя цивилизованно. Но потом, видимо, дало в голову — и началась жесть», – делится Мария.

Сначала ее одноклассники никак не могли «понизить громкость звука» своих голосов, стали включать на телефоне песни и маркерами рисовать на сидениях, а потом один из «фигурантов беспредела» Антон, пытаясь выпить, разлил коньяк на сиденье и пол, когда автобус проезжал лежачего полицейского. Но кульминация началась несколько позже.

«Пока мы салфетками вытирали все что он наделал, Женя, который вел себя и выглядел в целом адекватно, стал просить водителя остановиться. Я ему начала совать противорвотное в руки, но он меня оттолкнул, а потом наклонился за спину Ромы, который сидел с ним, и его начало жестко рвать. Женя, видимо, спрятаться хотел, не знаю. А Рома, понятно, подорвался с места, начал орать на него. Женю в это время продолжает рвать, а он говорит, что все окей.

Тут классная подбежала в ужасе, а у нас там воняет на задних рядах этим пролитым коньяком и рвотой. Она за голову хватается, просит остановить, говорит, мол, мальчика укачало, простите-извините.

Женя в это время бормочет еле языком волоча, мол, Анна Михайловна, траванулся супчиком, наверное, в столовке. Но, конечно, она все поняла, но сделала вид, что нет», – рассказывает Мария.

Дальше, по словам девушки, к ребятам подошел водитель и, пока классная руководитель разбиралась с Евгением, стал кричать и отчитывать школьников. Которым это не понравилось.

«Они с Пашей – другим нашим одноклассником — прямо орали друг на друга, и в какой-то момент Паша достал перцовый баллончик. Парни его забрали, мол, хватит, перегибаешь, но те уже грудью друг друга толкать начали. Потом водитель пошел на свое место, а Паша за ним дернулся, но споткнулся о рюкзак и упал. Руками зацепился за штору на окне, ее сорвал вместе с трубой, на которой она держится, чуть голову себе не разбил. К счастью, усадили его, а потом классная пришла с Женей, договорились, что оплатим уборку автобуса и ущерб.

За Женей вскоре приехали родители и домой забрали. Ну а мы теми, кто остался, поехали на экскурсию. В общем, так себе праздник получился», – поделилась впечатлением школьница.

«Оффница» Настя с первоклашкой на плече

В красноярской школе, в которой учится Татьяна Берберова, неприятный инцидент произошел всего за несколько минут до того, как одиннадцатиклассник Алексей должен был нести первоклассницу со звонком на плече.

«Так вышло, что у нас три мальчика в классе. Один из них Леша – высокий, но «дрищ», и два типичных сутулых ботаника Илья и Влад. А еще с нами учится девочка Настя – тучная, большая, очень агрессивная самбистка и типичная «оффница» [футбольная фанатка, которая дерется за свой клуб].

Настя и Леша постоянно друг друга подначивают – она его достает. И вот на линейке, когда мы выстраивались в ряд, а к Леше вели первоклашку, они опять спорили. В итоге Леша наступил Насте на ногу, она начала с ним собачиться, а он ее послал на три буквы. Настя психанула, толкнула его сильно в плечо – он пошатнулся, но не упал. Замахнулся на нее типа: ща тресну, иди отсюда, а она ему проход в ноги и прямо на асфальт.

В итоге начинает играть музыка, Леша на полу лежит орет и держится за плечо, к нему учителя подбегают, а рядом первоклашка стоит – банты больше головы, испуганная. Лешу бегом в травмпункт, а все уже переживать начинают – линейка, идти надо – открывать торжество. Все смотрят друг на друга, а Настя берет эту малышку со звонком на плечо и говорит: «Я понесу!» И зашагала…» – рассказывает Татьяна.

По словам школьницы, одноклассники пошли вслед за Анастасией, а после торжества Настю вызвали к директору. Оказалось, что она сломала Леше ключицу.