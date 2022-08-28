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В Москве сожгли BMW сотрудника Генштаба. Родственники подозреваемой говорят о гипнозе

Baza: подозреваемая в поджоге BMW X6 сотрудника Генштаба ВС РФ стала жертвой мошенников

Telegram-каналы Baza и SHOT сообщили, что 65-летняя Елена Белова, которую подозревают в поджоге BMW X6 замначальника управления Генштаба ВС РФ Евгения Секретарева, могла действовать не самостоятельно. По мнению родственников Беловой, телефонные мошенники подвергли ее гипнозу, после чего она облила бензином и сожгла машину высокопоставленного российского военного. Она думала, что таким образом помогает армии, пишет Baza.

Момент поджога BMW X6 замначальника управления Генштаба ВС РФ Евгения Секретарева попал на камеры видеонаблюдения. Кадры с камеры на подъезде жилого дома опубликовал Telegram-канал Shot. Инцидент произошел на Ленинградском шоссе в Москве.

Видно, как женщина проходит мимо автомобиля, а потом возвращается, что-то делает за машиной, после чего автомобиль загорается. Очевидцы вызвали экстренные службы, пожар быстро потушили. Больше всего пострадала задняя часть премиального кроссовера. Судя по кадрам, восстановлению он не подлежит.

BMW X6 сгорел накануне – 27 августа. Он принадлежит Евгению Секретареву, который работает в 8-м управлении, отвечающем за информационную работу.

Хозяин машины рассказал, что его автомобиль в том дворе оказался случайно – он заявил, что там не проживает. В разговоре с Shot он отметил, что конфликтов у него ни с кем не было.

«Ни с кем не конфликтовал. Во дворе случайно оказался, поэтому нет никаких подозрений. Следствие работает. Приехала группа, осмотрела, проработала все. Заявление написано. Конфликты я исключаю», – пояснил он.

В тот же день правоохранители задержали 65-летнюю Елену Белову — она и стала подозреваемой. При задержании женщина кричала «Снимай-снимай, Азов – сила» (запрещен в РФ).

«У меня создается впечатление, что, наверное, не очень она адекватная. Я ее вижу первый раз в жизни, и от этого вопросов возникает много. Пожилая женщина за 60 лет», – прокомментировал ситуацию владелец кроссовера.

Ранее Белова не привлекалась к ответственности, но была в списках МВД, как без вести пропавшая. Заявление написала ее дочь. Ночью женщину выпустили из полицейского участка.

Собиралась помочь российским военным

Зять Беловой предоставил Shot якобы диалог с «куратором» женщины. Судя по разговору, она использовала жидкость для розжига. Родственник отметил, что его семью предупреждали, что скоро придется платить за дорогую машину (но речь шла о другой модели BMW — X5).

Telegram-канал Baza сообщает, что подозреваемая, поджигая машину замначальника управления Генштаба, «думала, что сама участвует в «спецоперации», так как ей дали задание «помочь российским военным». Выкрикивать лозунги с запрещенной в России организацией ее якобы заставили мошенники, которые сказали женщине, что ее задерживают бандиты (а не полицейские) — и им нужно передать «привет» от «Азова» (организация запрещена в России).

«По версии родных, последние несколько дней Елена Белова была самая не своя. Она вечно разговаривала по телефону и только после поджога выяснилось, что все это время Белова была на связи с мошенниками», – говорится в посте.

Родственники считают, что женщину загипнотизировали. Преступники также звонили и дочке Беловой, заявив, что женщина у них — и требовали выкуп в полмиллиона рублей. Родные утверждают, что пенсионерка «поддерживает спецоперацию и сама бы никогда не пошла поджигать машину, тем более военного начальника», пишет Baza.

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