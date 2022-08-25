«Добросовестно пытался меня убить 20 минут». Лже-полицейский напал на члена СПЧ Игоря Каляпина в его доме

Мужчина, представившийся полицейским, напал на члена Совета по правам человека Игоря Каляпина. Злоумышленник представился сотрудником полиции, а затем попытался порезать куском стекла и задушить. После нападения Каляпина госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, его лицо обезображено порезами.

«Представился сотрудником полиции»

О нападении на Игоря Каляпина сообщил в своем Telegram-канале Совет по правам человека. Сотрудники СПЧ пообещали, что будут держать ситуацию на контроле, а также пожелали коллеге скорейшего выздоровления.

«В среду вечером в Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный. Он пытался порезать ему лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия», — говорится в сообщении СПЧ.

В организации уточнили, что после нападения Каляпин был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.

Сам правозащитник рассказал РИА «Новости», что злоумышленник представился сотрудником полиции и сказал, что ему надо его убить.

«Это было далеко от Нижнего Новгорода, в глухой деревне, где непонятно как оказался человек, который представился сотрудником полиции из Нижнего Новгорода. Мы там отмечали день рождения, выпили не так много алкоголя. И этот человек вдруг на меня напал... Он ничего не объяснил, он сказал, что ему надо меня убить, что он добросовестно пытался сделать 15-20 минут, он меня избивал, пытался осколком стекла горло проколоть», — рассказал Каляпин.

Он отметил, что чувствует себя нехорошо, но «ничего страшного» с ним не произошло. Каляпин добавил, что его «тошнит, голова кружится» и, «видимо, сломан нос и сотрясение». Пострадавший предположил, что нападавшим мог быть один из тех, кто к нему относится «недоброжелательно».

«После интервью с одним из популярных блогеров ко мне подходят люди на улице, жмут руку и помощь предлагают. Естественно, раз есть такие люди, есть и те, кто относится недоброжелательно. Сейчас полиция выясняет, сотрудник он или не сотрудник. Наверное, он какой-то не очень адекватный. Наверное, еще выпил алкоголь и ему снесло крышу», — считает правозащитник.

Он добавил, что на место происшествия приезжала группа сотрудников правоохранительных органов, нападавшего задержали, ведется следствие.

«Лицо обезображено»

В комментарии «Газете.Ru» правозащитница и журналист Ева Меркачева уточнила, что Каляпин сам пригласил напавшего мужчину к себе домой после того, как лже-полицейский попросил с ним «поговорить».

«Он в последнее время в основном находится у себя в домике небольшом в Нижегородской области. У него там есть сосед, который сотрудник правоохранительных органов. Вот он был у него в гостях, и там был этот человек. И когда тот представился тоже сотрудником полиции, а в частности, начальником угрозыска УВД Нижегородской области, Каляпин даже поверил, поскольку, когда у одного полицейского встречаются, логично, что там может быть другой полицейский. Но человек с самого начала вел себя странно и сказал, что хочет с Каляпиным поговорить. Поскольку Каляпин по соседству живет, он говорит: «Пойдемте ко мне домой». Они пришли вдвоем к нему домой, он сбил его с ног, сказал, что у него есть какой-то заказ якобы. Каляпин стал возмущаться, что происходит, тот стал его душить. Потом он разбил дверь, в двери было стекло, вытащил осколок стекла и стал его резать», — рассказала Меркачева.

Она также считает, что напасть на Каляпина мог человек, недовольный его правозащитной деятельностью.

«Очень много маргинальных людей, которые в принципе не любят Каляпина, такие всякие агенты и прочее, которые считают, что он слишком много высказываний резких делал. Каляпин все равно у нас идеолог борьбы с пытками, может быть, один из идеологов, он действительно много для этого сделал. Мы с ним много разоблачали, в последнее время много поездили по пыточным зонам. Потом мы с Каляпиным составляли всякие обращения в Следственный комитет. Тут сложно сказать. Не думаю, что тюремщики заказчики. Мне кажется, это какой-то маргинальный тип, скорее всего, которому в принципе могла не нравиться деятельность Каляпина», — добавила она.

По данным «МК», Каляпин при нападении смог спрятаться в безопасном месте и самостоятельно вызвать полицию. Нападавший задержан. Позднее они сообщили, что по «базам» мужчина не бьется, а мотивы его поступка неизвестны. Сам Каляпин сейчас в больнице. Его жизни ничего не угрожает, но ему предстоит долгое лечение.

В МВД России сообщили, что сейчас полиция устанавливает все обстоятельства конфликта произошедшего в Нижегородской области.

«В настоящее время заявителю выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. После получения заключения экспертизы, которая определит степень тяжести вреда, причиненного здоровью гражданина, будет дана правовая квалификация произошедшему. Предварительно, конфликт произошел на бытовой почве и не связан со служебной и общественной деятельностью его участников,» — отметили в ведомстве