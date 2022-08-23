«Говорила, что в Литве»: отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о звонке дочери

Отец Натальи Вовк, которую подозревают в подрыве автомобиля журналистки и политолога Дарьи Дугиной, рассказал журналистам, что его дочь служила в Вооруженных силах Украины, но уволилась из армии по состоянию здоровья. Он уточнил, что Наталья некоторое время назад уезжала в Европу в статусе беженки, но вскоре вернулась на родину.

Звонки из Прибалтики

Мужчина, назвавшийся РИА «Новости» отцом Натальи Вовк, которую подозревают в убийстве Дарьи Дугиной, рассказал, что его дочь не служила в батальоне «Азов» (организация запрещена в России), но действительно какое-то время числилась военнослужащей ВСУ.

«Она служила не в «Азове», в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла», — сказал мужчина журналистам.

Он уточнил, что во время службы Вовк «возили на полигон», но не знает, «стреляли они там или нет». Отец добавил, что женщина уже уволилась из армии по состоянию здоровья. При этом он заверил, что в «антитеррористической операции» в Донбассе она участия не принимала.

По словам отца, после 24 февраля Наталья уезжала в Европу как беженка. Но там ей «не понравилось», поэтому Вовк перебралась в Польшу, а потом вернулась на Украину.

За несколько дней до взрыва автомобиля 30-летней дочери философа Александра Дугина Вовк позвонила отцу из Прибалтики.

«Где-то дня три-четыре назад. Диалог был: «Как дела?» Она говорит: «Все нормально, все нормально». Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то еще. Говорила, что находится, вроде, в Литве», — рассказал отец подозреваемой в убийстве.

Он также не знает, как Наталья с дочерью оказались в России. Его гражданская жена подтвердила, что Вовк звонила из прибалтийских стран.

«Общались дня три назад. Сказала, что Литва, Латвия, где-то там, для меня это одно и то же. С ней был ребенок и кот, она кота забрала», — рассказала она.

Накануне двоюродная сестра Натальи Вовк сказала РИА «Новости», что подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной работала в конторе ВСУ, устраивалась туда «по инвалидности». Жила женщина в Мариуполе, как и ее отец.

Посмертное награждение

Вечером 20 августа автомобиль, за рулем которого находилась Дарья Дугина, взорвался на полном ходу в Одинцовском городском округе Подмосковья. После детонации машина врезалась в ограждение, девушка погибла на месте. Дочь Александра Дугина возвращалась домой с фестиваля «Традиция», где была вместе с отцом в качестве почетного гостя. Сам философ должен был ехать вместе с дочерью, но в последний момент сел в другую машину. Трагедия произошла у него на глазах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Было установлено, что «взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя», а само преступление «было заранее спланировано и носит заказной характер». Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что бомбу привели в действие дистанционным способом.

Президент России Владимир Путин в понедельник направил семье Дарье Дугиной телеграмму с соболезнованиями и подписал указ о посмертном награждении дочери общественного деятеля Александра Дугина Дарьи орденом Мужества.

«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной – светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем – добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — говорится в телеграмме президента.

«Провокация России»

В понедельник ФСБ сообщила о раскрытии убийства журналистки.

«Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФСБ.

Согласно информации ведомства, Вовк для сбора информации об образе жизни Дарьи и планирования убийства арендовала «квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая». А для слежки за журналисткой женщина якобы использовала машину Mini Cooper. Причем при въезде в Россию на автомобиле использовались номера ДНР — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера — 172AJD02, а при выезде — украинские — AH7771IP.

«В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины «Toyota Land Cruiser Prado», за рулем которой находилась Дугина, 21 августа 2022 года Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — сообщили в ФСБ.

В ведомстве уточнили, что материалы расследования переданы в Следственный комитет Российской Федерации.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что злоумышленники планировали убить именно Дарью, а не ее отца, так как, приводя в действие взрывное устройство, знали, что за рулем находится Дарья и в машине будет она одна.

Министр иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу заявил порталу государственного телерадиовещания ERR, что в стране «рассматривают заявления ФСБ как провокацию РФ». По его мнению, таким образом Россия пытается оказать давление на Эстонию за поддержку Украины.

Власти Украины причастность своих спецслужб к трагедии отрицают.