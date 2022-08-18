«Забывают имя ребенка, но никогда не забывают подать на пособия». Как маргиналы рожают ради выплат

Общественная палата РФ предложила выплачивать семьям 1 млн рублей за каждого третьего ребенка. Зампредседателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи и детей Юлия Зимова рассказала «Газете.Ru» о выплатах как стимуле к рождению детей, а соцработники поделились историями родивших ради пособий. О 12-летней девочке, продающейся за алкоголь, подростке, помочившимся на полицейского и истязаниях ребенка из-за маленьких выплат, – в нашем материале.

«Мама, пожалуйста, сдай меня в детский дом»

По словам социального педагога одной из московских школ Светланы Дроздовой, предлагаемые меры государственной поддержки, действительно, могут помочь множеству многодетных семей, нуждающихся в дополнительной финансовой помощи. Вот только все равно нельзя исключать риски того, что особо предприимчивые матери будут рожать только для обогащения.

«Практически каждый день мне приходится работать со сложными подростками, чья беда заключается в том, что они не нужны родителям. В моей школе сейчас пятеро детей из многодетных неблагополучных семей. В трех из них матери держатся за выплаты, которые получают от государства. Они забывают купить ребенку обувь или тетрадки, забывают его имя, но никогда не забывают подать на пособия», — делится педагог с 30-летним стажем.

Естественно, это не подавляющее большинство, уточняет Дроздова, куда чаще встречаются многодетные семьи, которые заботятся о детях, но те, кому нужна помощь, все равно не редкость.

«Однажды я вызвала мать одного из трудных подростков на беседу.

Мальчик, глядя в глаза родительнице сказал: «Мама, пожалуйста, сдай меня в детский дом». Я сообщила ей, что, если ситуация не изменится, сына, а может и других детей, придется изъять. Женщина тогда очень зло посмотрела на ребенка и сказала, что «из-за его дури» лишаться средств к существованию не собирается.

Мол, я по профессии мать, а «этот малолетний преступник», хочет насолить, поэтому говорит про нее плохо.

А то, что ребенок боится ночевать дома с пьющей матерью и ее постоянными ухажерами, которые его систематически избивают, она как будто и вовсе не замечала», – рассказывает педагог.

Возила лицом по рвоте, окунала головой в горшок

Поделилась историей многодетных, у которых изъяли всех троих детей, и учитель начальных классов одной из московских школ Елена Петрашева. Около десяти лет назад ей пришлось работать с семьей, в которой дети были в таком опасном положении, что ей даже приходилось забирать ночевать в свою квартиру самых младших.

«Пьющая мать-одиночка с кучей мужчин и ненавистью к детям – стандартный сценарий. Ее старший сын Толя учился в девятом классе и был националистом. На большом пальце ноги у ребенка была татуировка свастики, он ходил по улице с друзьями и избивал мигрантов, грабил их, запугивал взрослых», – вспоминает Петрашева.

Также, по ее словам, в семье было еще двое детей – первоклассник Саша и четырехлетний Артем. Когда обеспокоенная синяками своего ученика учитель посетила семью – она увидела избитым даже самого младшего.

«Дверь мне открыл Саша. По полу, весь в синяках, среди окурков ползал Артем и громко плакал. Мать, пьяная, лежала в отключке на кухне перед гордо стоящей на столе бутылкой водки. Я быстро собрала детей и увела к себе домой», – делится преподаватель.

И добавляет, что, забрав детей, она позвонила социальному педагогу от школы и сообщила о том, что случилось, а уже на следующей день о ситуации в семье доложили в опеку. Самые страшные подробности выяснились, когда учители и психологи побеседовали с детьми.

«Если Артем или Саша отказывались есть, она засовывала им еду в рот насильно, заставляя, не пережевывая, глотать. Иногда Артема от этого тошнило и тогда она возила его лицом по рвоте.

Толя также рассказал, что однажды маме пришло за них мало денег, из-за чего она целый день ругалась, вопрошая о том, зачем вообще родила детей, называя их «никчемными». Вечером же, когда Артем, сидя на горшке, попросил попить, она разозлилась и несколько раз окунула его головой в мочу, после этого заставив его ее выпить», – рассказывает Петрашева.

Сейчас, по словам педагога, все мальчики живут в другой семьей, в которой помимо них еще пятеро детей. Она поддерживала с ними связь в первые несколько лет, а потом они покинули страну. Тем не менее она знает, что в новой семье дети счастливы и не испытывает беспокойства.

«Когда вырастете, новых рожу»

Социальный работник Анастасия Михайловская вела многодетную семью Петровых почти семь лет, пока не вышла на пенсию. До сих пор она вспоминает мать и отца шестерых детей с ужасом и боится представить, что из них в итоге выросло.

«Паша Петров и его сестра Ника были печально известными на весь район. Вероника воровала телефоны у одноклассников и продавала их на улице. Однажды она украла куртку у восьмиклассницы и даже ходила в ней школу, говоря, что это куртка ее сестры. Ей просто не в чем было ходить. Местные ребята называли ее «две банки страйка и пачка сигарет». Она отдавалась мужчинам за алкоголь и курево с шестого класса, часто вымогала, просила или воровала у них деньги. Знаю, что она часто покупала на них еду домой – кормила младших.

Паша был еще сложнее. У него была кучка друзей-подростков, а он был во главе, в компании были два его младших брата. Паше было четырнадцать, а братьям по восемь и одиннадцать. Они ездили на велосипедах или на машине с ножами и битами, вылавливали людей, грабили, избивали», – делится педагог.

И вспоминает, что одна преподаватель из школы, в которой обучался Павел, докладывала ей, что встретила на улице «Петрова и его команду», которые преследовали женщину и говорили, как им нравятся ее сережки, прося отдать их по-хорошему. Затем в руках Паши появился нож. Преподаватель крикнула детям, спугнув, и те разбежались кто куда.

«Знаю еще, что однажды Ника просила у мамы деньги, апеллируя тем, что та получает «детские», а та сказала ей «закатать губу». Ника тогда сказала, мол, ты не работаешь, что делать будешь, когда все дети вырастут. Та ответила, что родит новых», – рассказала Михайловская.

Угнал машину и помочился на полицейского

Оксана Харина работала социальным педагогом в школе несколько лет. И самым запоминающимся трудным подростком из многодетных семей в ее практике стал девятиклассник Алексей Николаев, мать которого открыто заявляла ребенку, что их с сестрами не выгнали из дома только потому, что они «пока что приносят пользу».

«Однажды он зашел ко мне в кабинет и прямо из кармана у него выпало наркотическое вещество, завернутое в фольгу. Он плевал дома в полотенца и в кастрюлю с супом, прогуливал школу, а когда приходил – был пьяным и даже пил коньяк прямо на уроках», – говорит Харина.

По ее мнению, поведение ребенка было вызвано отвержением родителями, а также постоянными издевательствами и ненавистью к нему, которые и вызвали такой протест.

Помимо этого, говорит социальный педагог, ребенок стоял на учете в органах опеки и в ПДН, но все равно постоянно совершал противоправные действия. Сама же Харина иногда прикрывала подростка, если ловила его на мелком хулиганстве – жалела. Вскоре Леша перевелся в спецшколу.

«Я услышала о нем через год от коллеги.

Он в состоянии алкогольного опьянения угнал вместе с друзьями машину, чтобы «покататься». Говорил, что они бы вернули ее утром. В общем, когда их поймала полиция, Леша сотворил что-то невообразимое: он вышел из машины и стал мочиться на полицейского.

Насколько я знаю, его не посадили, а дали условный срок. Но это не точно. Увы, но я думаю, что рано или поздно небо в клетку он точно увидит», – поделилась педагог.

Подспорье для благополучных семей, а не стимул для маргиналов

Как объяснила заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи и детей Юлия Зимова, сегодня все меры поддержки от государства в России направлены на рождение первых и вторых детей. И несмотря на некоторые исключительные случаи, новая выплата, если ее и одобрят, вряд ли станет стимулом для маргиналов к рождению детей, зато станет хорошим подспорьем для обычных родителей.

«Действительно, найдутся разные люди и семьи — они были всегда. Понятно, что люди находят способы и обналичивать маткапитал, но при этом такие меры поддержки есть мало в каких странах. Поэтому предложение является огромным шагом вперед», – отмечает зампред.

По ее словам, если семья асоциальная и в ней есть угроза жизни детей, то как правило, это понятно уже и на первом, и на втором ребенке. В случае, если семья не попала в поле зрение госорганов, то в этой ситуации остановить родителей, которые рожают постоянно, никак нельзя.

Зато многодетные семьи смогут расходовать деньги на то, что им действительно необходимо. Как говорит Юлия Зимова, согласно опросу таких семей, они хотели бы потратить государственные выплаты на путешествия, автомобиль, жилье и другие вещи для детей.

«Все меры, которые предоставляются многодетным семьям сегодня, мягко говоря, не самые широкие. Соответственно, если изучить опыт отдельных регионов, то, что у нас сейчас имеют многодетные семьи: скидка по коммуналке, поступление в детсад без очереди, выплаты, если в семье доход ниже определенного уровня. Предложение Общественной палаты, если его примут, поднимет уверенность многодетных семей в завтрашнем дне — они наша основная демографическая надежда», – заключает Зимова.