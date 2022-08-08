«Наказание несоразмерно содеянному». В Госдуме не согласились с приговором камчатскому миллиардеру

Суд признал бывшего депутата Законодательного собрания Камчатского края Игоря Редькина виновным в причинении смерти по неосторожности Андрею Толстопятову, которого он застрелил. Редькин приговорен к девяти месяцам ограничения свободы и штрафу. В Госдуме приговор сочли слишком мягким и намерены его обжаловать.

Ограничения вместо срока

Как сообщается на сайте главка СК по Камчатскому краю, доказательства следователей суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, с учетом меры пресечения в виде домашнего ареста остаток срока ограничения свободы составил 9 месяцев. Приговор суда пока не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в вечернее время 2 августа 2021 года Редькин «двигался на снегоболотоходе по территории, не относящейся к местам осуществления охоты». При этом, не имея разрешения на охоту, он стрелял в бурого медведя из карабина.

«Ущерб охотничьим ресурсам региона от противоправной деятельности обвиняемого оценивается в 60 тыс. рублей, что является крупным размером», — отметили в ведомстве.

Затем депутат «переместился на возвышенность, расположенную в районе свалки поселка Озерновский Усть-Большерецкого района». Через люк своего транспортного средства он с помощью тепловизионного прицела карабина «обнаружил вероятную цель», отображающуюся «в виде светлой точки на темном фоне».

«По его убеждению, она имела визуальное сходство с особью бурого медведя. Не исключив для себя возможность выстрела по человеку, он произвел не менее трех прицельных выстрелов в район свалки по неясно различимой цели. В результате одна из пуль попала в 30-летнего местного жителя, который в этот момент находился на расстоянии около 274 метров от стрелявшего и был занят сбором металлолома. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался в медицинском учреждении муниципального района», — установило следствие.

«Недостаточный приговор»

Друг погибшего Андрея Толстопятова Юрий предположил в беседе с «Газетой.Ru», что Редькин, скорее всего, не раскаивается в содеянном. Он также счел приговор депутату слишком мягким.

«Человека нет, жена осталась одна с двумя детьми. А человек даже не раскаивается, вероятнее всего. Так как обычных граждан за людей не считает. И это слуга народа. Мне ничего не известно по поводу желания семьи обжаловать приговор <…> Все было сразу понятно, что судебная система не будет работать должным образом! Человека с медведем перепутать! Смешно! Андрей ростом был 170 см», — возмутился он.

А знакомая депутата Евгения Чернова сказала «Газете.Ru», что местные жители спокойно отнеслись к приговору Редькина.

«В общей массе спокойно отнеслись местные, не знаю, как насчет близких погибшего. Я так понимаю, большое возмещение назначили и вдове, и матери. Суммы огромные. Уже спокойно все восприняли. Как говорится, реально хоть компенсировано отсутствие мужа, и отца, и сына», — сказала она.

По ее словам, она «рада» такому приговору, хоть ей и «жалко» погибшего. Как сообщает РИА «Новости», супруге погибшего Редькин перевел 20 миллионов рублей, а матери – 10. Агентство уточнило, что теперь экс-депутат обязан не изменять места жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции, а также не выезжать за пределы Петропавловск-Камчатского городского округа.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сказал «Газете.Ru», что решение суда «может быть справедливым или несправедливым, но о законности говорить не приходится». Однако он отметил, что считает «назначенное наказание несоразмерным с содеянным».

«Мы («Единая Россия») жестко осуждаем такие явления и таких граждан как Редькин. Учитывая недостаточность приговора и назначенного наказания, на наш взгляд, несоразмерного содеянному, мной будет направлено соответствующее обращение на адрес генерального прокурора <…> (Попрошу) обжаловать этот приговор за мягкостью», — подчеркнул парламентарий.

«Готов понести наказание»

Вскоре после убийства, 10 августа 2021 года, представитель Редькина Ольга Струченко распространила от его имени публикацию.

«Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», — говорится в тексте обращения депутата.

Редькин добавил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов заксобрания региона и приостанавливает членство в «Единой России». «Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», — заключил он.

Тогда Чернова рассказала «Газете.Ru», что та местность действительно находится последние несколько лет в напряженной ситуации из-за нашествия животных.

«Ситуация с медведями действительно последние два-три года очень напряженная. Медведи свободно гуляют по территории поселка, на огородах, не говоря уже о близлежащих к поселку территориях. За грибами уже практически никто не ходит, так как везде медведи. Мне присылали фотографии с данной свалки, которая находится очень близко к жилым домам одного из районов поселка. Это напоминает просто выпас коров на поле», — сказала женщина.