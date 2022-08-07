«Вижу, что из затопленного люка выходит человек». Все о ЧП в коллекторе в Москве

В ходе очистных работ в канализационном коллекторе на улице Краснодарской в Москве в колодец провалились 12 рабочих. Нескольких человек спасателям удалось достать, есть пострадавшие. Троих найти пока не могут. Как рассказали «Газете.Ru» очевидцы, сотрудники МЧС «дежурят у каждого люка».

На юго-востоке Москвы, на Краснодарской улице, в ходе работ по очистке канализационного колодца в коллектор провалилась группа рабочих. По разным данным — от 10 до 14 человек, прокуратура и МЧС сообщили о 12.

«На Краснодарской улице на юго-востоке Москвы ЧП — под землю в колодец провалились 12 рабочих, которые работали рядом с коллектором», — сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

По информации спасателей, рабочих могло унести потоком воды в сторону Москвы-реки, так как в колодце из-за сильного давления обрушилась стена. На это повлияли сильные осадки в Москве и то, что ливневка была сильно забита.

«Ведется поиск мужчин 1999, 2001 и 2002 г.р.», — сообщили в прокуратуре Москвы.

Рабочие проводили чистку подземного водостока и оказались заблокированы в колодце. По крайней мере один из пострадавших был эвакуирован без сознания.

Прокуратура Москвы сообщила, что люди не смогли выбраться на поверхность из-за подъема уровня воды. Проводится проверка.

Наблюдения очевидцев

Женщина по имени Гюльгез, наблюдавшая за происходящим из окна, рассказала, что спасатели и медики сработали оперативно.

«Сначала вытащили троих. За последние 30 минут вытащили еще пятерых. Как мне известно, все живые.

Говорят, что еще 3 человека остались в люке. До сих пор не вытащили. Ждут», — рассказала женщина.

Она добавила, что по дороге, на которой располагается канализационный люк, открыты другие колодцы — «и на каждом кто-то стоит и ждет».

По словам другого свидетеля происшествия, рабочим помогали выбраться коммунальщики и прохожие. «Скорая» прибыла на место происшествия, по его словам, почти через полчаса.

«Первые трое, которых сразу спасли, были в нормальном состоянии, т.е. ходили и пытались помочь спасти других. Последующие были без сознания», — сказал очевидец.

Очевидец Али отметил, что первые восемь пострадавших выбрались из люка самостоятельно, троих вытащили спасатели.

«Был ливневый дождь, я с отцом ехал домой. Вижу, что из люка выходит человек, хотя люк был затоплен. Через 20 минут приехала скорая, полиция, пожарные. Бригадир рассказал полиции, что было 14 рабочих, и то, что канализация наполнилась водой. Восемь человек выплыли самостоятельно, троих вытащил МЧС, внутри осталось еще трое, их ищут», — сказал он.

Канализационная опасность

Также 7 августа на востоке Москвы два человека провалились в открытый люк. Инцидент произошел в Текстильщиках рядом с домом 8, корпус 1, по Рязанскому проспекту.

«На проезжей части два человека упали в открытый люк», – сообщил источник РЕН ТВ.

Сотрудники МЧС следуют на место, чтобы вытащить людей из люка. Подробности выясняются.