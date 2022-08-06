«Подержал ребенка и молча ушел». Что известно об убийстве 19-летней девушки в Екатеринбурге

Житель Екатеринбурга Никита Гусев ударил ножом в сердце свою жену Светлану, после чего покончил с собой, сообщает местный портал Е1. Все это время в квартире спал их пятимесячный ребенок. Знакомые семьи рассказали, что мужчина испытывал финансовые трудности, из-за чего сильно переживал.

Осиротевший младенец

Жители Екатеринбурга обнаружили тело мужчины под окнами высотки на улице Бебеля утром 4 августа. Как рассказали порталу Е1 местные жители, одна из соседок написала в домовой чат, что кто-то упал с балкона и попросила встретить скорую.

«Позже в полиции рассказали, что он зарезал свою жену, а потом покончил с собой. Все это время спал пятимесячный ребенок», — рассказала изданию местная жительница.

Соседи отметили, что семья жила на втором этаже, никто не слышал, чтобы супруги ругались. Согласно информации портала, Гусев погиб после падения с 16-го этажа.

«Ей было 19 лет. Она студентка Свердловского областного фармацевтического колледжа. Уроженка Нижнего Тагила, училась в школе в Верхней Салде, потом приехала учиться в Екатеринбург на фармацевта. Хотела сообщить Никите, что разводится с ним. Вместе они прожили около года, у них недавно родился мальчик. Но отношения были очень тяжелые», — цитирует Е1 знакомую погибшей.

Друзья Никиты сообщили, что ему было 23 года, недавно он отпраздновал свой день рождения. При этом семья испытывала финансовые трудности.

«Он набрал кредитов, назанимал денег. Не получалось никак разобраться с финансовыми и семейными проблемами, он очень тяжело это переживал», — сказал знакомый мужчины.

Как стало известно изданию, мужчина ударил ножом в сердце девушки, а потом покончил с собой.

Горе родителей

Родственники погибшей тяжело переживают утрату. Сестра убитой заявила журналистам, что Светлана никогда не жаловалась на своего мужа, у нее было много планов на будущее. По ее словам, девушка была добрым и отзывчивым человеком.

«Она очень радовалась своему ребенку, хотела растить его. На конфликты с Никитой не жаловалась, говорила, что все хорошо», — сказала сестра.

В свою очередь отец Светланы рассказал, что общался с дочерью в конце июля. Тогда она сообщила, что поругалась с супругом.

«Я не одобрял ее выбор, думал, что они давно развелись и живут отдельно. Потому что когда она уехала рожать в феврале в Нижнем Тагиле, он просто ушел и перестал отвечать на звонки. У нее даже денег не было купить покушать. После роддома она встретила его, он ребенка подержал и молча ушел. Уже понятно было, что нет смысла опять начинать что-то. Работы у него, по ее рассказам, не было. Постоянно на временных заработках», — отметил отец девушки.

Он добавил, что предлагал Светлане взять академический отпуск и переехать в Верхнюю Салду к родителям. При этом мужчина помогал дочери финансово, но сама она денег никогда не просила и не жаловалась на трудности.

«Моя дочь для меня была как самый лучший лучик в жизни. Самый лучший и воспитанный», — подчеркнула мать Светланы.

Работал курьером

Начальник Гусева рассказал изданию, что молодой человек работал у него курьером.

«Он зарекомендовал себя как ответственный человек, работал по 16 часов ежедневно, выходных не просил, но я сам выставлял выходные, так как по нему было видно, что он очень уставал. Вскоре, месяца через полтора, начал просыпать работу на пару часов, но все равно выходил и отрабатывал, бывали дни, когда просыпал и не выходил», — сказал работодатель.

При этом он отметил, что никогда не видел Гусева в алкогольном или наркотическом опьянении. По его словам, периодически курьеры ссорились, Никиту приходилось «уводить в отдельное помещение и разговаривать», но «агрессивным он не был».

Начальник добавил, что о проблемах в семье Гусев рассказывал на работе. Однажды Светлана, будучи еще беременной, пришла в компанию и ждала, пока супруг доработает. Перед родами она даже ненадолго устроилась в эту же контору на подработку – собирала заказы.

«Могу сказать одно, Никита работал очень много и пытался сделать больше, чем ему позволяло его здоровье. Я видел его желание работать и жить, но, видимо, семейная жизнь была тяжелой, и он не выдержал», — заключил работодатель.