Тысячи заболевших, нехватка вакцин. В США признали оспу обезьян «чрезвычайной ситуацией»

Американское правительство объявило чрезвычайную ситуацию в связи с ростом числа заболевших оспой обезьян. Режим ЧС позволит ускорить вакцинацию и облегчит врачам назначение лечения. В США зафиксировано уже 6,6 тыс. случаев заболевания. При этом в стране остро не хватает вакцины Jynneos — единственной, которую одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Власти США объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением оспы обезьян, пишет The Wall Street Journal. По информации издания, правительство приняло такое решение, чтобы ускорить процесс вакцинации. Кроме того, объявление ЧС позволит органам здравоохранения собирать больше данных о случаях заболевания и прививках и облегчит врачам назначение лечения.

«Мы готовы вывести меры на новый уровень в борьбе с этим вирусом, и мы призываем каждого американца серьезно отнестись к обезьяньей оспе и взять на себя ответственность, чтобы помочь нам справиться с этим вирусом», — заявил министр здравоохранения и социальных служб Ксавьер Бесерра на брифинге в четверг.

«Мы продолжаем мониторить ситуацию, чтобы убедиться, что мы можем справиться с обезьяньей оспой и не допустить ее распространения до такой степени, что она станет эндемичной», — добавил он.

Число заболевших в стране превысило 6 600 человек.

Четверть случаев заболевания в США приходится на штат Нью-Йорк, который на объявил чрезвычайное положение еще на прошлой неделе. В понедельник ЧС объявили в штатах Калифорния и Иллинойс.

Очереди за вакцинами

27 июля медицинский журнал Medical Xpress сообщил о появлении огромных очередей в Нью-Йорке из желающих вакцинироваться от оспы. Причиной послужила резкая нехватка двухдозовой вакцины Jynneos, единственной одобренной Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для борьбы с оспой обезьян. Огромный стратегический запас современной версии оригинальной вакцины против оспы под названием ACAM2000, хранящийся у федерального правительства, пока не разрешен к применению из-за серьезных побочных эффектов.

Таким образом, в городе с населением более 8 млн человек было доступно только 17 тыс. вакцин. Запись была закрыта через девять минут после старта.

К настоящему моменты власти США заказали еще 2,5 млн доз вакцины Jynneos. Медицинские власти ряда штатов пока решили вводить только одну дозу, вопреки рекомендациям регуляторов вводить две.

Решение ВОЗ

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается в том числе между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.

Вспышка, которая, по мнению эпидемиологов, зародилась в середине весны на европейском фестивале, где собрались геи и бисексуалы, на июль 2022 года насчитывала 16 тысяч заражений.

В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В настоящее время в 75 странах зарегистрировано 19 тыс. случаев заболевания.

В десятке наиболее пострадавших стран — Испания, США, Германия, Великобритания, Франция, Нидерланды, Канада, Бразилия, Португалия и Италия. 12 июля первый и пока единственный случай оспы обезьян выявили в России. Мужчина обратился к врачам в Петербурге с характерной сыпью после поездки по Европе. Он полностью выздоровел и уже выписан из больницы.