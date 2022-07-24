Эпидемиологи подтвердили, что оспа обезьян передается в основном при сексе между мужчинами

Медики из Университета Брауна выяснили, что среди исследованных ими случаев заражения оспой обезьян по всему миру, 95% были связаны с незащищенным сексом между мужчинами, в том числе и трансгендерными. Исследование опубликовано в New England Journal of Medicine.

Вспышка, которая, по мнению эпидемиологов, зародилась в середине весны на европейском фестивале, где собрались геи и бисексуалы, на июль 2022 года насчитывает 16 тысяч заражений. За все время вне Африки не умер ни один из заболевших. У многих людей заболевание протекает относительно легко и проходит само по себе в течение нескольких недель без какого-либо медицинского вмешательства. У некоторых заболевших, однако, боли настолько сильны, что требуют госпитализации.

«Мы видели пациентов с сильной ректальной болью, которая усиливалась каждый раз, когда они шли в туалет, болью в гениталиях каждый раз, когда они мочились, и болью в горле каждый раз, когда они глотали», — рассказал доктор Джейсон Цукер, специалист по инфекционным заболеваниям на медицинском факультете Колумбийского университета.

Для нового исследования консорциум из множества ученых объединил данные о 528 случаях оспы обезьян, которые были диагностированы в период с 27 апреля по 24 июня в 43 местах в 16 странах. Эти случаи включали 84 человека (16%) в Америке и 444 (84%) в Европе, Израиле и Австралии. Зараженные имели средний возраст 38 лет (от 18 до 68). 75% из них — белые, а 41% инфицирован ВИЧ.

Все случаи были среди мужчин, включая одного трансгендерного мужчину. 98% заболевших идентифицировали себя как геи или бисексуалы, они составили 95% всех заболевших оспой обезьян. Это наблюдение согласуется с данными о вспышках со всего мира. Так, Британское агентство по безопасности здравоохранения заявило, что из 699 случаев обезьяньей оспы, по которым имелась доступная информация, 97% были среди геев и бисексуалов, имевших половые контакты с мужчинами. В Нью-Йорке, эпицентре инфекции США, вирус был диагностирован только у одной женщины при общем количестве заражений, превышающем 639 случаев.

Несмотря на то, что ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний в США, предупреждал общественность о риске передачи оспы обезьян в домашних условиях, исследование показало, что только в 3 из 528 случаев (0,6%) заражение произошло таким образом. Чаще всего для заражения требуется повреждение слизистой оболочки половых органов, анального канала или полости рта. Ученые отмечают, что их данные не подтверждают, что вирус передается через сперму. Тем не менее, медики советуют мужчинам, переболевшим обезьяньей оспой, использовать презерватив во время секса в течение восьми недель в качестве меры предосторожности, если вирус останется в сперме.

Использование презервативов среди геев и бисексуальных мужчин неуклонно снижается с тех пор, как в 1996 году ВИЧ стал излечимой инфекцией. Появление за последнее десятилетие таблеток для профилактики ВИЧ наряду с научным доказательством того, что терапия ВИЧ предотвращает передачу инфекции, ускорило этот спад.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний охарактеризовал риск оспы обезьян для населения в целом, в частности для тех, кто не занимается сексом с несколькими партнерами, как «очень низкий».