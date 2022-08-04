Шведский телеканал извинился за репортаж о счастливых херсонцах с российскими паспортами

Телеканал SVT в Швеции извинился перед зрителями за «неправильный» сюжет, в котором показал, как счастливые жители Херсона получают российские паспорта. Ранее репортаж раскритиковали за «недостаточный контекст» и «необъективную» подачу.

Шведский телеканал SVT после жалоб зрителей принес свои извинения за показ «неправильного «сюжета из Херсона, в котором жители города получают российские паспорта. В рамках своего материала журналисты телеканала показали украинских граждан, которые получают российские паспорта со слезами радости. Подобная подача рассердила шведов, которые обвинили руководство канала в российской пропаганде. Также журналистов обвинили в том, что они, предположительно, взяли фото – и видеоматериалы из российских источников, поскольку съемочная группа телеканала не приезжала в регион.

Сюжет вышел в рамках передачи «Репортаж» 28 июля. Журналисты показали нескольких жителей Херсона, которые плакали от радости и счастья, получив паспорт гражданина России. Под звуки гимна они присягали на верность России.

«Материал для статьи предоставило информационное агентство Reuters. Материал сняла их команда в регионе, которая, могла снимать все, что хотела, и не находилась под наблюдением российских военных. Но поскольку материал вызывает вопросы, надо было четко указать источник», — говорится в заявлении телекомпании.

Вне партийной повестки

В материале газеты Smålandsposten считают, что репортаж SVT выглядит «точь-в-точь как российская пропаганда». Также там считают, что материал телеканала не был поставлен в «правильный контекст». Отмечается, что «зрителю не дается шанс понять, что он видит, или является ли то, что он видит, репрезентативным».

«Если такой репортаж будет транслироваться, его нужно поставить в правильный контекст и ответить на простые вопросы: сколько жителей города подали документы на получение российского гражданства? Они сделали это по своей воле? Как относились к людям, лояльным к Украине?» — говорится в материале.

Отмечается, что наблюдательный совет по радио и телевидению Швеции получил 47 жалоб на телеканал.

Данные в доступе

11 июля замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что более 10 тыс. жителей Херсонской области получили паспорта РФ. Первые паспорта начали выдавать 11 июня.

«Свыше 10 тыс. жителей Херсонской области уже получили паспорта. Это означает — сегодняшнее убийство в Новой Каховке, диверсии в Херсоне — это гибель россиян на их земле», — написала она в своем Telegram-канале.

Губарева отметила, что каждый прилет снаряда на херсонскую землю — очередная точка невозврата на Украину. «Мы — на своей земле! Референдуму быть! Мы сможем построить русский рай вместо украинского ада», — отметила она. Также она сообщила, что в регионе продолжают открывать новые отделения Пенсионного фонда России. Чтобы получить выплату нужно прийти в отделение с паспортом и пенсионным удостоверением, жителям выплачивают пенсию в размере 10 тыс. руб. — среднюю по Украине. Также есть план по запуску почты.

Глава горадминистрации Херсона Александр Кобец в конце мая сообщал, что в городе после 24 февраля фиксировались проукраинские протесты, однако они ни к чему не привели. Так, 27 февраля около 150 человек вышли на акцию протеста на площадь Свободы в Херсоне, однако с появлением правоохранителей горожане разошлись по домам.

«Протесты были локальными и ожидаемыми. Но они не переросли в какие-то массовые движения в городе <…> Да, есть несогласные. Но Херсон — это город, в котором 90-95% населения говорит исключительно на русском языке. В последние годы во всех сферах — образования, медицины, юриспруденции, было засилье украинского языка, который к тому же «модернизировался на колене», клепался словами из иных языков, лишь бы оторвать людей от корней», — сказал он.

Украина зовет обратно

Утром 4 августа стало известно, Вооруженные силы Украины осуществили ракетную атаку на Херсон, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая ее отразила.

«ПВО сбила все. Стреляли много, но все сбили. Возможно, пытались обстрелять мост, но система ПВО сработала, никаких попаданий по мостам и инфраструктуре нет», — рассказал глава администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Ранее ВСУ неоднократно обстреливали Херсонскую область. Так, в ходе обстрелов в ночь с 26 на 27 июля пострадал Антоновский мост. 11 июля был нанесен удар по ГЭС в Новой Каховке, тогда погибли семь человек, 70 получили ранения. Сообщалось, что ВСУ нанесла удар из американской РСЗО HIMARS.

Тогда ООН осудила действия украинских военных. «Мы выступаем против любых обстрелов гражданской инфраструктуры», — заявил зампредставителя генсекретаря ООН Фархан Хак.