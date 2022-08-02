«Нам было 14-16 лет, она заставляла снимать даже трусы и носки»: 4 истории о неадекватном начальстве

От руководителя зависит многое: настроение в коллективе, мотивация сотрудников и эффективность работы. Но иногда начальник ведет себя развязно, агрессивно или просто совершает поступки, которые не поддаются объяснению. Как начальники нападают на сотрудников, наносят моральные травмы детям, раздевают догола подростков или избивают клиентов, — в материале «Газеты.Ru».

«Ну что, хочется кому-нибудь еще мяса?»

Андрей Беляев устроился в детскую школу единоборств тренером по дзюдо в 2015 году. Несколько лет все шло хорошо, коллектив был дружным, а начальство – приятным, однако основателя школы он никогда не видел. При этом коллеги всегда избегали разговоров о нем, но упоминали, что он не ест продукты животного происхождения и довольно агрессивно пропагандирует ЗОЖ.

Познакомиться с основателем школы лично Беляеву довелось только в 2018 году — тогда он и понял, почему коллеги так не хотели обсуждать босса.

«Наша первая встреча состоялась в большом зале, в котором занимались самбисты и дзюдоисты, на общем сборе. Пришли все тренеры и ученики – дети от 6 до 18 лет. Пока мы общались с детьми, узнавали, как у них прошли выходные, в зал вошел основатель школы.

Я не мог понять, что было у него в руках, пока он не швырнул это на ковер. Это была отрубленная голова барана. От выхода по полу тянулся след крови. Он бросил ее прямо под ноги детям и победоносно сказал: «Вот посмотрите! И вот это вы едите? Ну что, хочется кому-нибудь еще мяса?»

Дети были просто в ужасе. Я и сам цензурного слова не могу подобрать, чтобы описать то, что чувствовал. Одна семилетняя девочка расплакалась, и я еще час ее успокаивал в раздевалке. А какую это могло нанести травму? Большая часть учащихся совсем маленькие. Этому человеку лечиться надо», – восклицает Андрей.

По его словам, тогда они дали детям неделю выходных, потому что решили, во-первых, дать им переварить это, а, во-вторых, перестелить некоторые ковры в том самом зале.

Спустя два месяца Беляев уволился, а некоторые его ученики ушли за ним, чтобы заниматься в новой школе.

Выпивал за неделю четверть бара, приставал к танцовщицам и дрался с гостями

Дмитрий Винокуров работал барменом в одном из сочинских клубов почти два года. И практически каждый день на протяжении этого времени работникам не давал покоя один из совладельцев заведения.

«Начальством были брат и сестра, им заведение досталось в наследство. В основном всеми делами занималась Анастасия Романовна, она крутая бизнесвумен и правда умеет вести дела. Брат – Вячеслав Романович — был разгильдяем, но делал всю черную работу, плюс умел договариваться с нужными людьми. Из-за родственных связей и важного скилла переговоров его и держали, но не знаю, соизмеримо ли это с ущербом, который он наносил», – рассказывает Дмитрий.

Начальник за неделю выпивал один или с друзьями за счет заведения почти четверть бара, часто приставал к танцовщицам гоу-гоу, хотя и встречался с менеджером заведения.

«Девочки иногда даже разрешали ему немного распустить руки ради бесплатных напитков, а его девушка – менеджер Женя — закрывала на все глаза, потому что находилась у него на полном обеспечении», – вспоминает Винокуров.

Также босс постоянно «кусался» с посетителями, особенно кавказцами, что, говорит Дмитрий, частая для Сочи история. Вот только чаще всего подобные стычки заканчивались тем, что после недолгой разборки, парочки синяков и ссадин охрана всех разнимала и выводила гостей из клуба. Но в очередной раз что-то пошло не так.

«В один из таких вечеров, когда дело шло к закрытию, босс снова стал толкаться с каким-то парнем кавказской национальности, потому что тот пытался залезть на сцену. К кавказцу быстро подтянулись его друзья, а наш начальник стал махать кулаками. Охрана, понятно, подошла на подмогу, стала выводить тех, что поспокойнее, но наш босс уже катался с одним в схватке по сцене. Все это мне рассказали девочки, потому что, когда подошел я, картина была такой:

кавказец без сознания лежит на сцене в луже крови, а наш босс – на полу с вывернутой, как потом окажется, сломанной рукой. В это время персонал мельтешит поблизости, пытаясь помочь одному и другому, и судорожно вызывает «скорую». К счастью, у гостя оказался разбитым только нос, а директор еще долго ходил с гипсом», – поделился Дмитрий.

При этом, по словам Винокурова, вести разгульный образ жизни даже после этого инцидента начальник продолжил, и драки, когда его рука зажила, проходили с той же периодичностью, а «шоу» будто даже участились. Например, в один из дней, пока девушка Вячеслава Романовича была в отпуске, тот поднялся на сцену прямо во время работы «девочек гоу», стал тереться о них, пытаться утащить в караоке-комнату, чтобы остаться наедине, и кричал, что он сегодня свободный.

«Так с каждым разом посетителей у нас становилось все меньше и меньше, а работники увольнялись, потому что устали от его выходок. Я был в их числе. Позже девочки сказали, что от дел его отстранили», – заключил бывший бармен заведения.

Порвала заявление об увольнении и схватила за волосы

Каждый рабочий день превратился в ад и у визуализатора Анны Полушкиной, когда в петербургский магазин одежды, в котором она работала, пришла новый директор.

«Я не помню ни одного конца дня за последние две недели работы в магазине, чтобы я не плакала из-за того, что она меня довела», – вспоминает Анна.

Все началось с того, что Анну попросили на протяжении недели приходить на работу на час раньше положенного времени, при этом не платя за переработки. Все потому, что администратор магазина сломала ногу, а некоторые ее обязанности Анна согласилась выполнять, пока ей не найдут временную замену, по дружбе.

«Когда оговоренная неделя закончилась, я стала приходить ко времени, к которому должна, но директор с чего-то решила, что теперь я обязана начинать на час раньше. На третий день моего «опоздания», а на самом деле прихода к нужному времени, она закатила мне скандал, кричала. Когда я сказала, что договоренность была только на неделю, хлопнула дверью, бросила: «Жди увольнения». Я тогда ушла посреди рабочего дня и смирилась, что меня уволят, но новый временный администратор вечером написала мне, попросила не обращать внимание и выйти на работу. Я вышла. С этого момента начались две недели ужаса. Каждую свободную минуту я искала новую работу», – рассказала Анна.

Директор заставляла ее мыть пол, потому что ей якобы «нечего делать», несколько раз как бы случайно задевала ее плечом, проходя мимо, и просила переделывать работу по несколько раз. Как замечает Анна, такому отношению и грубым высказываниям со стороны директора подвергался почти весь персонал. При этом в магазине работали всего три человека, не считая директора. Им пришлось работать с графиком 6/1, вместо положенных 5/2 и вдобавок ко всему выслушивать хамство.

«В конце концов я не выдержала и написала заявление об увольнении по собственному желанию, была готова отработать две положенные недели, но директор при мне порвала мое заявление и сказала, что не будет его никуда отправлять. Я сказала ей, что она не имеет права и вполне корректно объяснила моменты, которые меня не устраивают. Пыталась донести, что настаиваю на увольнении.

В итоге она вскочила с места и вцепилась мне в волосы. Вопила, что я, «малолетка», буду ей еще какие-то претензии предъявлять, хотя я просто сообщила, что меня не устраивает то, что руководство базово не соблюдает ТК. На мои крики прибежали девочки, я рыдала и просила меня отпустить, пока директор меня чуть ли не лицом по столу возила. В итоге ее отцепили от меня, мы с девочками все вместе позвонили хозяйке магазина, но ее не уволили – она оказалась близкой подругой», – делится Полушкина.

И добавляет, что «с горем пополам» она и остальные девочки, кроме администратора, вскоре уволились без отработки.

Сначала раздевали до белья, а потом заставляли снимать и трусы с носками

Борис Манулов столкнулся с неадекватностью работодателя в 15 лет, когда продавал шарики и дешевые безделушки на улице, собирая деньги на благотворительность. Первый год такая подработка не была для него в тягость, но вскоре все изменилось.

«Дело в том, что у нас сменилась руководительница. И она реально была параноиком. Ей казалось, что мы воруем деньги, которые нам дают на благотворительность, хотя там закрытые боксы, люди кидали деньги прямо в них. При этом все работающие – дети от 14 до 16 лет. Сначала она нас постоянно просто подозревала, пересчитывала деньги по четыре раза после того, как смена кончалась – и так с каждым сотрудником. А в какой-то момент заявила, что теперь в конце каждого рабочего дня нас будут обыскивать.

Сначала она раздевала нас до белья и всегда очень злилась, когда ничего не находила. При этом не находила она ничего никогда. До сих пор помню, как она губы сжимала в полоску и сквозь зубы гадко так говорила: «Хм.. ладно». В какой-то момент ей стало мало и этого.

Она заставила нас снимать даже трусы и носки. С каждым отдельно ходила в подсобку и заставляла раздеваться. А потом недовольно отпускала. До сих пор мурашки, когда вспоминаю. Одна девочка у нас на таком досмотре заплакала и убежала, больше на работе не появлялась.

Но парням и некоторым другим девчонкам было все равно, можно и сумасшедшую потерпеть ради заработка-то в 8-9-м классе», – говорит Борис.

Так он проработал еще несколько месяцев, а затем уволился, чтобы больше времени посвящать учебе. Теперь, по словам Бориса, когда он вспоминает эту ситуацию спустя 7 лет, ему становится жутко.