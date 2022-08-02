«Нам было 14-16 лет, она заставляла снимать даже трусы и носки»: 4 истории о неадекватном начальстве

«Ну что, хочется кому-нибудь еще мяса?»
Андрей Беляев устроился в детскую школу единоборств тренером по дзюдо в 2015 году. Несколько лет все шло хорошо, коллектив был дружным, а начальство – приятным, однако основателя школы он никогда не видел. При этом коллеги всегда избегали разговоров о нем, но упоминали, что он не ест продукты животного происхождения и довольно агрессивно пропагандирует ЗОЖ.
Познакомиться с основателем школы лично Беляеву довелось только в 2018 году — тогда он и понял, почему коллеги так не хотели обсуждать босса.
«Наша первая встреча состоялась в большом зале, в котором занимались самбисты и дзюдоисты, на общем сборе. Пришли все тренеры и ученики – дети от 6 до 18 лет. Пока мы общались с детьми, узнавали, как у них прошли выходные, в зал вошел основатель школы.
Я не мог понять, что было у него в руках, пока он не швырнул это на ковер. Это была отрубленная голова барана. От выхода по полу тянулся след крови. Он бросил ее прямо под ноги детям и победоносно сказал: «Вот посмотрите! И вот это вы едите? Ну что, хочется кому-нибудь еще мяса?»
Дети были просто в ужасе. Я и сам цензурного слова не могу подобрать, чтобы описать то, что чувствовал. Одна семилетняя девочка расплакалась, и я еще час ее успокаивал в раздевалке. А какую это могло нанести травму? Большая часть учащихся совсем маленькие. Этому человеку лечиться надо», – восклицает Андрей.
По его словам, тогда они дали детям неделю выходных, потому что решили, во-первых, дать им переварить это, а, во-вторых, перестелить некоторые ковры в том самом зале.
Спустя два месяца Беляев уволился, а некоторые его ученики ушли за ним, чтобы заниматься в новой школе.
Выпивал за неделю четверть бара, приставал к танцовщицам и дрался с гостями
Дмитрий Винокуров работал барменом в одном из сочинских клубов почти два года. И практически каждый день на протяжении этого времени работникам не давал покоя один из совладельцев заведения.
«Начальством были брат и сестра, им заведение досталось в наследство. В основном всеми делами занималась Анастасия Романовна, она крутая бизнесвумен и правда умеет вести дела. Брат – Вячеслав Романович — был разгильдяем, но делал всю черную работу, плюс умел договариваться с нужными людьми. Из-за родственных связей и важного скилла переговоров его и держали, но не знаю, соизмеримо ли это с ущербом, который он наносил», – рассказывает Дмитрий.
Начальник за неделю выпивал один или с друзьями за счет заведения почти четверть бара, часто приставал к танцовщицам гоу-гоу, хотя и встречался с менеджером заведения.
«Девочки иногда даже разрешали ему немного распустить руки ради бесплатных напитков, а его девушка – менеджер Женя — закрывала на все глаза, потому что находилась у него на полном обеспечении», – вспоминает Винокуров.
Также босс постоянно «кусался» с посетителями, особенно кавказцами, что, говорит Дмитрий, частая для Сочи история. Вот только чаще всего подобные стычки заканчивались тем, что после недолгой разборки, парочки синяков и ссадин охрана всех разнимала и выводила гостей из клуба. Но в очередной раз что-то пошло не так.
«В один из таких вечеров, когда дело шло к закрытию, босс снова стал толкаться с каким-то парнем кавказской национальности, потому что тот пытался залезть на сцену. К кавказцу быстро подтянулись его друзья, а наш начальник стал махать кулаками. Охрана, понятно, подошла на подмогу, стала выводить тех, что поспокойнее, но наш босс уже катался с одним в схватке по сцене. Все это мне рассказали девочки, потому что, когда подошел я, картина была такой:
кавказец без сознания лежит на сцене в луже крови, а наш босс – на полу с вывернутой, как потом окажется, сломанной рукой. В это время персонал мельтешит поблизости, пытаясь помочь одному и другому, и судорожно вызывает «скорую». К счастью, у гостя оказался разбитым только нос, а директор еще долго ходил с гипсом», – поделился Дмитрий.
При этом, по словам Винокурова, вести разгульный образ жизни даже после этого инцидента начальник продолжил, и драки, когда его рука зажила, проходили с той же периодичностью, а «шоу» будто даже участились. Например, в один из дней, пока девушка Вячеслава Романовича была в отпуске, тот поднялся на сцену прямо во время работы «девочек гоу», стал тереться о них, пытаться утащить в караоке-комнату, чтобы остаться наедине, и кричал, что он сегодня свободный.
«Так с каждым разом посетителей у нас становилось все меньше и меньше, а работники увольнялись, потому что устали от его выходок. Я был в их числе. Позже девочки сказали, что от дел его отстранили», – заключил бывший бармен заведения.
Порвала заявление об увольнении и схватила за волосы
Каждый рабочий день превратился в ад и у визуализатора Анны Полушкиной, когда в петербургский магазин одежды, в котором она работала, пришла новый директор.
«Я не помню ни одного конца дня за последние две недели работы в магазине, чтобы я не плакала из-за того, что она меня довела», – вспоминает Анна.
Все началось с того, что Анну попросили на протяжении недели приходить на работу на час раньше положенного времени, при этом не платя за переработки. Все потому, что администратор магазина сломала ногу, а некоторые ее обязанности Анна согласилась выполнять, пока ей не найдут временную замену, по дружбе.
«Когда оговоренная неделя закончилась, я стала приходить ко времени, к которому должна, но директор с чего-то решила, что теперь я обязана начинать на час раньше. На третий день моего «опоздания», а на самом деле прихода к нужному времени, она закатила мне скандал, кричала. Когда я сказала, что договоренность была только на неделю, хлопнула дверью, бросила: «Жди увольнения». Я тогда ушла посреди рабочего дня и смирилась, что меня уволят, но новый временный администратор вечером написала мне, попросила не обращать внимание и выйти на работу. Я вышла. С этого момента начались две недели ужаса. Каждую свободную минуту я искала новую работу», – рассказала Анна.
Директор заставляла ее мыть пол, потому что ей якобы «нечего делать», несколько раз как бы случайно задевала ее плечом, проходя мимо, и просила переделывать работу по несколько раз. Как замечает Анна, такому отношению и грубым высказываниям со стороны директора подвергался почти весь персонал. При этом в магазине работали всего три человека, не считая директора. Им пришлось работать с графиком 6/1, вместо положенных 5/2 и вдобавок ко всему выслушивать хамство.
«В конце концов я не выдержала и написала заявление об увольнении по собственному желанию, была готова отработать две положенные недели, но директор при мне порвала мое заявление и сказала, что не будет его никуда отправлять. Я сказала ей, что она не имеет права и вполне корректно объяснила моменты, которые меня не устраивают. Пыталась донести, что настаиваю на увольнении.
В итоге она вскочила с места и вцепилась мне в волосы. Вопила, что я, «малолетка», буду ей еще какие-то претензии предъявлять, хотя я просто сообщила, что меня не устраивает то, что руководство базово не соблюдает ТК. На мои крики прибежали девочки, я рыдала и просила меня отпустить, пока директор меня чуть ли не лицом по столу возила. В итоге ее отцепили от меня, мы с девочками все вместе позвонили хозяйке магазина, но ее не уволили – она оказалась близкой подругой», – делится Полушкина.
И добавляет, что «с горем пополам» она и остальные девочки, кроме администратора, вскоре уволились без отработки.
Сначала раздевали до белья, а потом заставляли снимать и трусы с носками
Борис Манулов столкнулся с неадекватностью работодателя в 15 лет, когда продавал шарики и дешевые безделушки на улице, собирая деньги на благотворительность. Первый год такая подработка не была для него в тягость, но вскоре все изменилось.
«Дело в том, что у нас сменилась руководительница. И она реально была параноиком. Ей казалось, что мы воруем деньги, которые нам дают на благотворительность, хотя там закрытые боксы, люди кидали деньги прямо в них. При этом все работающие – дети от 14 до 16 лет. Сначала она нас постоянно просто подозревала, пересчитывала деньги по четыре раза после того, как смена кончалась – и так с каждым сотрудником. А в какой-то момент заявила, что теперь в конце каждого рабочего дня нас будут обыскивать.
Сначала она раздевала нас до белья и всегда очень злилась, когда ничего не находила. При этом не находила она ничего никогда. До сих пор помню, как она губы сжимала в полоску и сквозь зубы гадко так говорила: «Хм.. ладно». В какой-то момент ей стало мало и этого.
Она заставила нас снимать даже трусы и носки. С каждым отдельно ходила в подсобку и заставляла раздеваться. А потом недовольно отпускала. До сих пор мурашки, когда вспоминаю. Одна девочка у нас на таком досмотре заплакала и убежала, больше на работе не появлялась.
Но парням и некоторым другим девчонкам было все равно, можно и сумасшедшую потерпеть ради заработка-то в 8-9-м классе», – говорит Борис.
Так он проработал еще несколько месяцев, а затем уволился, чтобы больше времени посвящать учебе. Теперь, по словам Бориса, когда он вспоминает эту ситуацию спустя 7 лет, ему становится жутко.