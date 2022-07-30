Россиянам предложили выплачивать 13-ю пенсию перед новогодними праздниками

Фракция «Справедливой России – За правду» намерена во время осенней сессии внести в Госдуму законопроект «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях», который предполагает выплату 13-й пенсии. Депутаты партии уверены, что принятие такого документа улучшит жизнь пожилых людей, и старость перестанет ассоциироваться с бедностью и лишениями. Глава «эсеров» Сергей Миронов продвигает эту идею с 2013 года.

Предновогодняя пенсия

О намерении внести в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии «Известиям» рассказали в аппарате фракции «Справедливой России – За правду». Помимо декабрьской дополнительной пенсии, авторы документа предлагают увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости людям, достигшим 70 лет, а не 80-летним, как установлено в действующей редакции закона.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, согласно глобальному индексу AgeWatch, Россия занимает лишь 65-е место из 96 стран по уровню социального и экономического благополучия пожилых людей.

«Необходимо принять решительные меры для улучшения жизни пожилых людей. Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — приводит издание слова авторов документа.

Глава фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов сообщил, что законопроект предлагает выплачивать 13-ю пенсию в преддверии новогодних праздников ежегодно. Парламентарий уверен, что «установление дополнительной страховой пенсии по старости позволит повысить уровень благосостояния граждан этой категории, а также будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении людей, которые всю свою жизнь работали для развития страны».

«Сегодня это важно еще и как мера дополнительного стимулирования покупательского спроса для развития отечественной экономики в условиях резкого сокращения импорта товаров и услуг. Нужно понимать, что в конечном итоге эти государственные затраты пойдут через потребительский рынок именно на поддержку наших предприятий. А сегодня в условиях санкций Запада это одна из важнейших задач», — сказал Миронов «Известиям».

Во фракции полагают, что на выплаты потребуется около 654,8 млрд рублей из федерального бюджета.

Идея ЛДПР

В ЛДПР напомнили изданию, что их фракция уже внесла в Госдуму аналогичную инициативу по распоряжению бывшего главы партии Владимира Жириновского. Депутаты считают, что на реализацию законопроекта о 13-й пенсии потребуется больше – около 786 млрд рублей.

По словам заместителя председателя фракции Ярослава Нилова, большие пенсии в России сегодня получает очень ограниченная категория лиц – космонавты, депутаты и чиновники. Остальные пожилые граждане получают пенсии на уровне прожиточного минимума – «крохи».

В свою очередь глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал, что большинству российских пенсионеров необходима дополнительная финансовая поддержка. По его мнению, в стране необходимо ввести пенсии размером в два-два с половиной прожиточных минимума.

По его мнению, главный фактор, который может изменить ситуацию к лучшему, — это индексация, ею можно считать и выплату 13-й пенсии.

«Но мне кажется, что Госдума эту инициативу не поддержит, так как в бюджете пенсионного фонда нет таких денег», — добавил Рязанский.

Давняя инициатива

Сергей Миронов заговорил о необходимости ввести в России выплату 13-й пенсии еще в 2013 году. По его словам, российское законодательство дает право на увеличение размера пенсии по достижении пенсионерами 80 лет, но нужно распространить эту норму на граждан, которым исполнилось 70 лет.

«Новая наша инициатива будет заключаться в следующем: дать право каждому пенсионеру России, который достиг 70-летнего возраста, получать 13-ю пенсию. Хорошо знакомая ситуация, многие знают о 13-й зарплате. Мы предлагаем, чтобы пенсионеры, достигшие 70 лет, каждый год получали 13-ю пенсию», — сказал тогда Миронов перед заседанием Конгресса депутатов «Справедливой России».

В декабре прошлого года он вновь вернулся к этой идее. Тогда он отметил, что 13-я пенсия нужна «для борьбы с бедностью в стране».

«Пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, и государство обязано оказывать им поддержку в виде дополнительных выплат», — сказал Миронов.

Он напомнил, что обычно в декабре граждане начинают активно брать потребительские кредиты, происходит всплеск микрофинансового кредитования. При этом «охотнее всего банки и МФО дают деньги пенсионерам». Хотя их доходы невелики, люди преклонного возраста «все равно считаются привлекательными заемщиками», так как регулярно каждый месяц получают пенсию. А если «у них возникнут сложности с погашением, то кредиторы смогут взыскать долг через суд с последующим принудительным списанием денег с банковской карты, на которую государство начисляет пенсию».

«Надеюсь, что, получив 13-ю пенсию, многие пенсионеры откажутся от кредитов. Людям не придется залезать в долги, а потом гасить их с большими непосильными процентами», – заключил Миронов.