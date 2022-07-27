«Звоночек для родителей». Почему Хаги Ваги так популярны

В этом году у взрослых и детей пользуется популярностью игрушка — антагонист хоррор-игры «Poppy Playtime» Хаги Ваги. Монстр с огромной улыбкой и острыми зубами стал персонажем мемов и быстро «прославился» в социальных сетях, из-за чего скупать его стали также активно, как в свое время спиннеры или поп-иты. Эксперты рассказали «Газете.Ru» о том, может ли пугающая игрушка травмировать психику и почему популярности Хаги Ваги скоро придет конец.

Монстр, которого распиарили блогеры и соцсети

Сегодня монстров Хаги Ваги взрослые и дети массово скупают по всему миру. И, как считает основатель и руководитель фабрики мягких игрушек «Играмир» Антон Яковлев, причина этой популярности и симпатии к персонажу Хаги Ваги, и страшным игрушкам в целом, заключается в том, что они вызывают эмоции.

«Каждый из нас, а особенно это касается детей, хочет покупать те вещи, при виде которых испытывает сильные чувства. Отсюда и популярность игрушек по фандому «SCP Foundation», таких как, например, сиреноголовый монстр или тот самый Хаги Ваги, которого распиарили блогеры и социальные сети», – говорит Яковлев.

При этом, по мнению основателя фабрики мягких игрушек, такие пугающие персонажи всегда будут занимать свою нишу на рынке — они являются антиподами привычных всем плюшевых зверушек. И покупать их будут те, кому важно выделяться, вызывать и испытывать особенные эмоции; те, кого тянет ко всему экстраординарному и необычному.

«Даже мой ребенок просит сделать Хаги Ваги несмотря на то, что боится спать после просмотра контента с ним. Но на своей фабрике мы избегаем производства подобных игрушек, предпочитая вместо них забавных и милых монстров, которые не будут пугать детей.

К тому же, как показывает опыт, подобные игрушки чаще всего обладают высоким, но недолговечным спросом», – сказал основатель фабрики.

По его словам, Хаги Ваги – не первые в списке летних волн популярных антистресс-игрушек, в том году на их месте были поп-ит и сквиш.

«В тот сезон, когда они появляются в социальных сетях, спрос на них возрастает до четырехзначных цифр, их продают везде, а затем они исчезают из масс-медиа, спрос улетает до нуля», – констатировал эксперт.

Травма или спасение

Между тем, как считает психолог и нейрокоуч Наталья Мануйлова, тот испуг, который испытывают дети, играя с такими монстрами, может серьезно повлиять на их развитие. Как уверяет эксперт, все, что попадает в поле зрения детей, всегда влияет на формирование их психики и мировоззрения. Поэтому игрушки и должны быть гармоничными.

«С игрушками, которые каждый раз становятся все безумнее, ребенок обычно отыгрывает конкретные сценарии, которые может использовать в дальнейшей жизни. В игре дети понимают, как будут вести себя в будущем, и выбирают для себя определенную роль. Какую ребенок выберет роль для себя, если играет с монстром и моделирует в игре его поведение?

Если ребенок играет с плюшевым мишкой – он учится проявлять любовь и заботу, это развивает в нем определенные черты характера. Какие черты характера может развить игра за персонажа Хаги Ваги, ожившего и поедающего работников фабрики игрушек?» – задается вопросом Мануйлова.

Иной точки зрения придерживается семейный психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, травматизация психики ребенка зависит не от конкретной игрушки, а именно от восприятия.

«Сегодня взрослые боятся этих игрушек больше, чем дети. Они думают, что Хаги Ваги или другие нестандартные куклы могут навредить ребенку, и изо всех сил ограждают их от всего «страшного».

Отчасти это правильно, вот только и в этом вопросе взрослые отталкиваются от собственной травматизации и детского опыта. И даже не догадываются о том, что даже такие пугающие на первый взгляд игрушки могут не только травмировать, но и спасти от травмы. Что зависит только от восприятия каждого конкретного ребенка», – констатирует Наумова.

По словам семейного психотерапевта, игрушками Хаги Ваги интересуются все: от детей до взрослых. Но у каждой категории свои мотивы. Взрослые, например, могут быть фанатами игры, любить что-то экстраординарное или просто увлекаться хоррор-тематикой. Школьники в большинстве своем интересуются пугающими игрушками, чтобы выразить протест, например, когда родители не понимают и не принимают такую игрушку. Они хотят ее как бы вопреки.

«Еще один вариант – подростки пытаются доказать свою «взрослость» через демонстрацию смелости и отваги. И это работает! Игрушки такого рода действительно позволяют превозмогать страхи, учат смеяться над пугающими монстрами. Ведь это просто игрушка, которая ничего не сделает, а в игре еще и может стать кем-то добрым и забавным – ребенок сам наделит ее этими чертами», – говорит детский психолог.

Более того, по ее мнению, с помощью подобных игрушек можно еще и лучше узнать своего ребенка, ведь в играх дети неосознанно пытаются выплеснуть свои эмоции и проработать травмы, воплощая сценарий негативного опыта во время игры одного персонажа с другим.

«Иногда дети хотят страшную игрушку, чтобы через нее показать реальную ситуацию. Например, в игре, озвучивая Хаги Ваги, ребенок может запугивать от его лица другого персонажа, что могло происходить с ним в жизни.

Родители должны обращать на это внимание и прислушиваться к «звоночкам», чтобы не упустить такие важные вещи», – убеждена Наталья Наумова.

Также, часто случается, что в какой-то момент дети «всматриваются» в такие игрушки и со временем они действительно начинают их пугать. Важно не упустить и этот момент тоже, не пристыжая ребенка и не сокрушаясь о том, зачем была куплена игрушка. Более того, такие игрушки и вовсе нельзя предлагать детям в возрасте младше шести лет, а тем более не настаивать на ее покупке.

«В этом возрасте дети воспринимают игрушку как живое существо. К тому же их фантазия работает настолько бурно, что он может сделать неправильные выводы, играя с ней. Тем более с учетом того, что у него не так много опыта мыслительных операций», – уверена психолог.

Тем не менее у детей постарше игра с кем-то вроде Хаги Ваги вряд ли может привести к травматизации, считает Наумова. Более того, возникнуть она может только если этому предшествуют какие-то пугающие события, обычно связанные со значимыми взрослыми. Поэтому если ребенок вдруг испугался игрушки, нужно не высмеивать его и осуждать, а защищать, наказывать обидчика и проигрывать сценарий, необходимый напуганному ребенку до конца. Тогда можно закрыть какие-то гештальты, связанные с негативным опытом, объяснил эксперт.