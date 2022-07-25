Держал всех в страхе, угрожал протащить за конем. Что говорят о хозяине свиньи-убийцы из Тельмы

В Иркутской области мужчина погиб после укуса свиньи, забежавшей на его участок. Жители поселка Тельма Усольского района жалуются, что неадекватный владелец позволяет 30 свиньям бесконтрольно гулять по округе, и требуют привлечь его к ответственности. Бывшая супруга мужчины пожаловалась «Газете.Ru», что живет в постоянном страхе — он ее преследует.

«Свинья разорвала артерию»

Прокуратура Иркутской области организовала проверку обстоятельств гибели мужчины, укушенного свиньей.

«Установлено, что 23 июля 2022 года в утреннее время в поселке Тельма Усольского района на территорию одного из домовладений зашла стая свиней, находящихся на самовыпасе. Хозяин участка при попытке прогнать животных был укушен одним из них за ногу, вследствие чего от обильной кровопотери скончался в лечебном учреждении», — говорится в сообщении ведомства.

Теперь сотрудники правоохранительных органов намерены проверить, соблюдал ли владелец свиньи требования законодательства о содержании домашних сельскохозяйственных животных.

Местный портал usolie-citi уточнил, что свинья «разорвала мужчине артерию на ноге». Издание также уточнило, что в последнее время на хозяина животного часто поступали жалобы. Мужчина выводил своих домашних свиней пастись в поселок.

«Они гуляли по улицам и лакомились травой, а также могли зайти в гости и перерыть чужой огород. Администрация поселка четыре составила протокола на «пастуха». Однако небольшие штрафы не испугали любителя свиней. Он продолжил дальше выгуливать 30 поросят», — говорится в материале.

Горе-свинопас

Соседка погибшего рассказала «Газете.Ru», что проблемы со свинопасом начались в конце мая – именно тогда местный житель Юрий стал выпускать своих животных на улицы поселка.

«Сначала свиньи превратили пришкольный участок в руины. С заявлением обращалась директор школы. Но свиньи продолжили гулять по Тельме. Жители не раз обращались к администрации поселка. В итоге получили отписку от представителя администрации, что они бессильны в этом вопросе. Все боялись за детей, чтобы на них не напали животные. Но жертвой стал взрослый мужчина», — сказала женщина.

По ее словам, Юрию за 35. У него есть высшее образование, но он попадал в больницу из-за своей неуравновешенности. Соседка отметила, что, когда администрация поселка попросила главного врача Усольской больницы отправить мужчину на принудительное лечение, ей отказали из-за «ремиссии» пациента и сняли его с учета.

«Он зимой лежал (в больнице) крайний раз. Чтобы снять с учета, надо пройти через год повторное обследование. А он оказался снят с учета, не проходя обследования. Как?!

Кидал в соседей камнями, когда его просили загнать скот. Привязывал к своему коню собаку, таскал ее волоком по Тельме, а потом говорил, что сделает это с любым, кто будет его доставать со свиньями», — сказала женщина.

«Живу в постоянном страхе»

Бывшая супруга Юрия Надежда (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что вышла замуж за него в 2017 году, в 2020 у них родился ребенок. По ее словам, мужчина пил и рукоприкладствовал, поэтому брак распался. Как рассказала экс-жена, она обращалась с жалобами в правоохранительные органы, но они не помогли.

После развода Надежда не позволяла Юрию общаться с ребенком, опасаясь за безопасность малыша. По ее словам, мужчина приходил к ним домой пьяным.

«В сентябре прошлого года он разбил нам окно в кухне, выносил двери. После этого влез на балкон на втором этаже, где мы живем, и угрожал мне молотком <...> По этому факту было заведено уголовное дело по 119 статье. Но опять никаких движений, правоохранительные органы ничего не предприняли. Я вышла на лишение родительских прав и в ходе судебного заседания выяснилось, что за добровольным раскаянием это дело закрыли. Я подала жалобу в прокуратуру, добровольное раскаяние отменили», — вспоминает экс-супруга.

Надежда рассказала, что в курсе проблем Юрия со свиньями и соседями.

«К нему люди обращаются, а он их откровенно говоря посылает в грубой форме, кидается камнями, ведет себя агрессивно. И на выходных случилась эта трагедия. Человека, конечно, жалко, но я думала, что его прикроют. Но сегодня его вроде должны отпустить. То есть его просто задержали на 48 часов. Я продолжаю жить в постоянном страхе. Думаю, не переехать ли мне в другой город. Человек не дает жизни ни мне, ни моему ребенку. Алименты не платит», — пожаловалась Надежда.

Она также подтвердила, что Юрий лежал в психбольнице «по факту обращения на фоне алкогольной интоксикации», но на учет его не поставили.

«Еще в прошлом году я приезжала в больницу и спрашивала, что мне делать. Мне сказали, что если он прыгает на балкон, то вызывайте полицию и скорую помощь, в таком случае его могут увезти. Но последний раз 10-го числа он залез на балкон и благополучно оттуда слез до приезда полиции. Никаких последствий это не имело. Я не знаю, почем бездействуют правоохранительные органы и чего они ждут. Медики тоже ничего и никак. Человеку просто с рук все сходит. Он что хочет, то и делает», — заключила бывшая жена.