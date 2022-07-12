«И это чудо свершилось». Пропавшего почти неделю назад в Кузбассе шахтера нашли живым

Пропавшего на шахте в Кузбассе горняка нашли живым спустя шесть дней поисково-спасательных работ. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. В результате ЧП он получил несколько переломов, был ранен, но сумел самостоятельно оказать себе первую помощь и остановить кровотечение. Чтобы добраться до шахтера, спасатели разобрали 70 метров породы.

5 июля в шахте «Распадской-Коксовой» в Междуреченске произошло обрушение горной породы, спровоцированное подземными толчками магнитудой 4,3 и 3,2. На момент ЧП в шахте находились 190 горняков. Один из них умер во время поисково-спасательной операции, 188 сумели выбраться на поверхность практически сразу, а последнего шахтера искали более шести суток. В итоге мужчину удалось обнаружить благодаря работающему датчику позиционирования. Он жив.

«Поисково-спасательная операция завершена, шахтер найден живым, находится в медучреждении», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

Разбор завалов

Работы по разбору завала велись вручную в условиях высокой загазованности и опасности новых обрушений. Длина завала составляла 400 метров, для ускорения работ в шахту спустили специальную технику. Спасатели разобрали 70 метров породы, прежде чем найти пострадавшего. Всего в ликвидации последствий обрушения участвовали 87 человек и пять единиц техники.

Как вспоминает директор шахты «Распадская-Коксовая» Александр Лукиных, с самого первого дня был разработан оперативный план, по которому велись поиски. В процессе разборов завалов спасатели периодически останавливались на «минуты тишины», но никаких звуков не слышали.

«На шестой день им показалось, что под завалами кто-то вскрикнул. Прислушались, услышали стук, через трубу связались с пострадавшим и, уже не прекращая связи, продолжали разбирать завалы», — рассказали в МЧС.

«Видать, мы подошли к какой-то критической точке, освободились трубы, через которые мы услышали ответный звук, что я «такой-то, я жив». Дальше посовещались со штабом, уточнили, как действовать. <...> Спасатели просто герои, рискуя собственной жизнью пролезли, добрались к нему», — цитирует Лукиных РЕН ТВ.

Состояние горняка

Горняк получил несколько переломов и был ранен. Находясь под землей и будучи заблокированным, он сам оказал себе первую помощь и остановил кровотечение. «Несмотря ни на что, мы все питали надежды, что найдем человека живым. И это чудо свершилось. Шахтер Леонид Моисеев проявил сильнейшую тягу к жизни и невероятную силу воли. Именно это помогло ему выжить», — подчеркнули в министерстве.

«Обрушение произошло 5 июля. Все это время он ждал помощи, не сдавался. Настоящий герой! Вот такие они, наши шахтеры, крепкие мужики», — написал в Telegram глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, пострадавший находится в стабильном состоянии, угрозы жизни нет. Из Междуреченска его доставят в Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком.

В Центре медицины катастроф Кузбасса рассказали, что горняк в сознании. В региональном Минздраве добавили, что он находится под наблюдением врачей в отделении реанимации и получает все необходимое лечение. «Его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое», — подчеркнули в ведомстве.

Компенсации пострадавшим

Администрация Междуреченского городского округа пообещала выплатить семьям пострадавших горняков по 50 тыс. рублей.

«Муниципальная помощь пострадавшим на шахте у нас предусмотрена. По 50 тыс. рублей получат пострадавшие, трое, в том числе обнаруженный живым Леонид Моисеев. И 100 тыс. рублей — семья погибшего. Это муниципальный уровень», — заявили в мэрии.

Выплаты пообещали также в правительстве региона и компании-владельце шахты. Их размер не уточняется.