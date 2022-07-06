Место идей и возможностей: в Подмосковье открылся форум «Территория смыслов»

В подмосковном Солнечногорске во вторник, 5 июля, состоялось торжественное открытие молодежного форума «Территория смыслов». Мероприятие в четвертый раз проходит на территории Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Первыми участниками форума стали представители сообщества «Город»: молодежные лидеры городов, представители муниципальных органов власти, малого бизнеса на местах, структур территориального общественного самоуправления. Всего за время мероприятия в очном формате в нем примут участие 2100 человек.

Обновленные смыслы

Форум «Территория смыслов» платформы «Росмолодежь. События» - не из тех мероприятий, в которых принимают участие строгие люди в костюмах, зачитывающие доклады с высоких трибун. Даже высокопоставленные гости, оказывающиеся на мероприятии, предпочитают избавиться от галстуков и перейти к менее формальному общению с аудиторией. К этому располагает, прежде всего, окружение: огромная зеленая территория, проглядывающее сквозь деревья озеро Сенеж, гамаки и бревна на поляне вместо кресел в кабинетах, белые шатры и музыка.

В день открытия форума погода капризничала, и жаркое солнце несколько раз сменяли грозовые облака, которые, впрочем, никого не пугали – в ход шли зонты, дождевики и кроны деревьев, отчасти спасающие от капель. Молодые люди, приехавшие чему-то научиться и поделиться собственными знаниями, активно общались, знакомились, пели, танцевали, играли в баскетбол и были, судя по всему, просто счастливы оказаться на «Территории смыслов».

В этом году форум будет проходить в обновленном формате: последовательные смены, обычные для таких мероприятий, заменят тематические сообщества. Каждое из них будет заниматься собственной темой - «Город», «Образование», «Бизнес», «Общество», «Безопасность», «Управление» и «Политика». Каждое из сообществ представлено группой из 300 человек, которые проведут на площадке по 8 дней. Идея состоит в том, чтобы участники каждого следующего приезжающего сообщества на время пересекались со своими предшественниками, чтобы обменяться идеями, проектами, знаниями, и по итогу форума получить на основе всех этих наработок общий результат.

«В этом году форум «Территория смыслов» получил новый импульс развития. Произошел отказ от привычного форумного формата, связанного со сменами, пересменками и паузами в работе. Он пройдет на одном дыхании, на одной волне, без пауз и остановок. Каждая группа участников представляет определенное профессиональное сообщество. Эти сообщества будут друг с другом общаться и создавать новые проекты. Уверен, что синергия взаимодействия этих профессиональных сообществ точно обретет результаты в проектной деятельности», — рассказал журналистам заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Подача заявок для очного участия в «Территории смыслов» завершилась за месяц до начала форума, однако к мероприятию еще можно присоединиться в онлайн-формате на платформе «Росмолодежь. События». Предполагается, что количество онлайн-участников сравняется с числом реально присутствующих на площадке молодых людей. По словам организаторов, в этом году средний возраст участников — 23-24 года, а для ряда сообществ – 27 лет.

Еще одно нововведение этого года – 15 локальных комьюнити со своей системой правил и ценностей, которые будут непрерывно работать на протяжении всего форума. В клубах, получивших имена таких выдающихся россиян как, например, Петр I и Иван Крузенштерн, участники будут общаться, сотрудничать и искать ответы на 15 ключевых стратегических вызовов развития. Помогать им в этом будут эксперты и спикеры из числа руководителей крупнейших федеральных органов власти и бизнес-структур.

Кроме того, как сообщил Антон Сериков, еще одним отличием «Территории смыслов-2022» от форумов других лет станут новые опции для молодых людей – 300 лучших очных участников получат возможность отправиться в путешествие по всей стране в рамках программы «Больше, чем путешествие», реализуемой платформой «Россия – страна возможностей». Победившие молодые люди смогут выбрать себе тур и отправиться в любое место страны. Отбор будет осуществляться по результатам проектной деятельности участников и той образовательной программы, которую они будут проходить на форуме.

Некоторые аспекты проведения форума остались неизменными – так, в рамках мероприятия традиционно пройдет грантовый конкурс Росмолодежи, в котором могут принять участие очно присутствующие на форуме команды. Максимальный размер гранта, по словам руководителя Всероссийской форумной дирекции, советника руководителя Росмолодежи на общественных началах Николая Бажитова, составит 1,5 млн рублей.

Ветер перемен и время возможностей

Первым высокопоставленным гостем, посетившим форум за несколько часов до церемонии его открытия, стал мэр Москвы Сергей Собянин. Он стал наставником первого сообщества, «Город», и поделился с собравшимся своим опытом в области управления мегаполисом. По его словам, раньше у городов были разные предназначения – они были необходимы для защиты, развития ремесел и производства, достижения самых разных целей, но основным смыслом современных населенных пунктов является человек.

«Концентрация человеческого капитала в мегаполисах есть эффективность экономики. Поэтому приоритетным направлением в строительстве городов является создание комфортной среды для каждого жителя, в которой вся необходимая инфраструктура будет в шаговой доступности. В городе не должно быть пустот, тогда он будет привлекательным и удобным для человека», — уверен Сергей Собянин.

Столичный градоначальник постарался развеять миф о том, что крупные города исполняют лишь роль сборщиков налогов с меньших населенных пунктов и сельских территорий, сами ничего не производя. По его словам, ситуация давно изменилась, и теперь мегаполисы – это во многом флагманы развития регионов, благодаря которым территории движутся вперед и становятся экономически успешными.

Мэр Москвы также более получаса отвечал на вопросы собравшихся молодых людей – вспомнил свой первый рабочий день на заводе, рассказал об общественных обсуждениях проектов благоустройства в столице и назвал труд непременным условием здорового образа жизни.

Затем наступило время торжественной церемонии открытия «Территории смыслов» - первым делом входившие в шатер молодые люди поднимались на сцену, чтобы сделать фото на память, потанцевать и внести свой вклад в прозрачный «Ящик со смыслами». Когда юноши и девушки заняли свои места в зале, поприветствовать их вышли высокопоставленные гости.

Так, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко зачитал собравшимся приветствие от Владимира Путина, Глава государства, в частности, отметил, что «Территория смыслов» объединила активную, энергичную, увлеченную делом молодежь из всех регионов страны. Президент выразил уверенность в том, что каждый из участников выберет тему по душе и призванию и сможет продемонстрировать свой потенциал. Владимир Путин также пожелал собравшимся успехов и всего самого доброго.

После Кириенко обратился к аудитории с собственным напутствием, подчеркнув, что сегодня мир стремительно меняется на наших глазах, причем меняется необратимо, и этот процесс нельзя просто пересидеть и переждать.

«У каждого из нас есть выбор: либо мы смотрим на эти события со стороны, либо мы совершаем эти изменения. Убежден, что сегодня – время России, ваше время. Когда дует ветер перемен, кто-то строит стену, которая никогда не спасает, а кто-то поднимает паруса. От того, насколько смело вы будете мечтать, зависит ваш успех и успех всей страны», — подчеркнул он.

Затем слово взял министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, отметивший преображение территории «Сенежа» в универсальный центр.

«Территория действительно превращается в уникальный культурно-образовательный объект. Это огромная площадка, которая позволит решать разные вопросы. Любой строительный процесс очень непростой, но, когда ты получаешь результат – это всегда восхищает», — уверен глава ведомства.

Важных результатов предстоит достичь и участникам форума: ожидается, что в результате обучения, дискуссий и совместной работы им удастся создать жизнеспособные, успешные и важные проекты, которые затем будут применены на практике. Так и должна получиться территория, возведенная в степень смысла, ставшая в этом году логотипом мероприятия.