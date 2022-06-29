Чистый Байкал, лыжи и образование: как видит устойчивое развитие En+ Group

Компания En+ Group – один из мировых лидеров в области гидроэнергетики, а также крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Однако представители организации подчеркивают, что заинтересованы не только в получении прибыли, но и в достижении целей устойчивого развития – обучении новых специалистов по востребованным профессии, заботе об экологии, создании благоприятной социальной обстановки в городах и регионах своего присутствия. О достижениях в этом направлении и планах на будущее в ходе специальной пресс-конференции рассказали топ-менеджеры компании.

Бизнес и люди

Заместитель генерального директора компании En+ Group Вера Курочкина говорит, что в компании развитию во многом сопутствует программа возрождение –это возрождение и традиций русских меценатов, и во многом утраченных профессий металлургов и энергетиков, и активной гражданской позиции, потому что изменить социальную среду в регионах силами одной компании, какой бы крупной она ни была, невозможно. «Мы четко поняли, что, какими бы продвинутыми мы ни были, если не будет диалога с теми, с кем мы хотим его построить, то есть с жителями городов и регионов, где мы работаем, ничего не получится – это будет фантазиями, проектами, может быть, хорошими , но не до конца востребованными. Поэтому все, что мы делаем в последние несколько лет, выстроено исключительно на обратной связи и диалоге по каждому из направлений», — подчеркнула она.

Именно так в разгар пандемии после встреч основателя компании Олега Дерипаски с рабочими советами в 7 крупнейших городах присутствия En+ появились современные центры борьбы с COVID-19, медицинские центры помощи и спасения. Сейчас пандемия отступает, но приходят другие сложности и болезни, констатировала Курочкина. «Мы прекрасно понимаем, что, начав эту историю, связанную с медициной, мы ее просто так не отпустим. Все наши центры борьбы с COVID-19 плавно превращаются в центры иммунологии, потому что важно не лечить, а предотвратить, важно увидеть зарождающуюся болезнь или недуг и помочь его вовремя преодолеть. Поэтому медицина – одно из основных направлений, которыми мы занимаемся», — пояснила она. Теперь планируется развивать существующие 7 медицинских центров и дальше на их базе привлекать молодых медицинских специалистов, которые могли бы надолго остаться в самых отдаленных частях Сибири и Дальнего Востока, где врачей не хватает.

Еще одним важным направлением замглавы компании называет мотивированность персонала. По ее словам, за последних 1, 5 года сотрудникам трижды повышали зарплату, и на данный момент работники En+ Group в любом регионе должны получать оклад на 15% выше рынка, что позволит и удержать существующих членов команды, и привлечь молодежь. «Мы все говорим о том, что и профессия металлурга, и профессия энергетика стареет. И очень хочется, чтобы на смену фантастическим инженерам, которые есть сейчас, пришла молодежь с такими же горящими глазами, которая позаимствовала бы опыт у старшего поколения и привнесла инновационность», — рассказала Курочкина.

По ее словам, чтобы предотвратить отток молодежи из регионов необходимы благоприятная социальная среда и образование. Например, в прошлом году на базе ИрНИТУ был запущен проект «IT-академия», который помогает компании привлекать талантливые молодые кадры, а молодежи – получать востребованную профессию, не покидая городов и регионов, в которых они родились. Кроме того, в этом году на базе философского факультета МГУ им. Ломоносова будет запущена двухгодичная программа MBA «Управление репутацией» - для жителей городов и регионов, в которых работает En+, она будет бесплатной. Первых 30 студентов для прохождения курса планируется набрать к концу сентября. Помимо упомянутых вузов, En+ сотрудничает и с другими университетами: МГТУ им Баумана, Сибирским федеральным университетом и Нижегородским технологическим университетом им. Алексеева.

Отдельное внимание уделяется и здоровому образу жизни. Так, совместно с клубом «Байкал-Энергия» была создана детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом. Кроме того, компания намерена возобновить традиции занятий лыжным спортом.

«По инициативе нашего основателя мы запустили программу «На лыжи», которая начала свое развитие в сибирских городах – мы осмотрели лыжные базы, которые пришли в полную негодность, и полностью модернизировали их до современных комплексов, где можно кататься круглые сутки. Мы хотели бы, чтобы таких трасс стало больше: они должны появиться фактически в каждом городе, где мы живем и работаем. Помимо лыжных, также появились лыжероллерные трассы, чтобы лыжи стали круглогодичным видом спорта, позволяющим поддерживать себя в хорошей физической форме», — отметила Курочкина.

Бизнес и города

Вера Курочкина считает крайне важным, чтобы идеи компании в области инвестиций в социальную среду находили поддержку самых разных слоев населения. Для этого, в частности, были созданы клубы «ПроИркутск» и «ПроКрасноярск». «Мы регулярно собираемся с теми, кто, как и мы, неравнодушен к происходящим изменениям, привозим интересных людей: рестораторов, режиссеров, отельеров, людей, прошедших сложный путь, чья модель бизнеса во многом является интересной. Ее можно позаимствовать, у них можно поучиться. И мы видим, как, например, сложный город Иркутск становится открытым к изменениям. Мы считаем, что за 20 лет работы изменение не просто к компании, а к образу жизни, инициативам и проектам компании – это одно из наших главных достижений, наряду с построенными заводами, обновленными гидроэлектростанциями и моделью бизнеса», — уверена замглавы компании.

В свою очередь, директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов отметил, что программа развития городов и программа возрождения компании – это целый комплекс направлений: это и чистая возобновляемая энергетика, и современный транспорт, и устойчивая инфраструктура, и экологический туризм, а также сохранение культурных и исторических ценностей. «Важно, чтобы сибиряки могли гордиться своими городами. Именно поэтому основатель нашей группы взялся за проекты по сохранению культурного наследия. Например, Красноярск и Иркутск богаты историческими достопримечательностями, многие из которых внесены во всемирное наследие. В Красноярске нами завершены работы по реконструкции исторического квартала, и мы начали проводить здесь презентации – например, очередное заседание клуба «ПроКрасноярск» состоится именно там», — сообщил он.

Еще одно знаковое место Иркутска, которое затронут изменения – это Цесовская набережная. В 2018 году в конкурсе на лучшую концепцию набережной победила работа Андрея Белопольского. Ею было предусмотрено соединение двух набережных: Цесовской и Нижней, и создание некоего общего пространства для горожан. Проект такого пространства родился в результате обсуждения с известным международным архитектором Кенго Кумой, посетившим Иркутск по приглашению Олега Дерипаски. В результате появилась концепция из 8 зданий разной этажности с единым стилобатом, который входит в набережную и формирует единое пространство – открыть его планируется в 2026 году.

«Важным вкладом компании в развитие города являются и проекты по сохранению культурного наследия. Например, бани Курбатова и Русанова в Иркутске – уникальное архитектурное сооружение, которое пришло в запустение в 90-е годы прошлого века. К сожалению, они не подлежали полному восстановлению, и в 2018 году служба по охране культурного наследия культурной области дала свое разрешение на реставрацию. Его реализация сегодня дает городу около 300 рабочих мест, не считая занятости поставщиков и подрядчиков. Надо сказать, что аналогов подобных локаций в Иркутске сейчас нет. Это прекрасный пример сотрудничества города, области и бизнеса по восстановлению памятника архитектуры», — полагает Бутманов.

Еще одним примером восстановления памятника является реконструкция гостиницы «Ретро» — это бывший партийный особняк, в котором останавливались Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, Фидель Кастро и даже Гельмут Коль. Исторический памятник с 2000-х находился в состоянии недостроя, но затем его приобрела En+ и сейчас на объекте уже ведутся работы.

Также в сфере интересов компании развитие бизнес-инфраструктуры города, который остро нуждается в новых пространствах. В этом заинтересована и сама компания, учитывая, что сейчас в Иркутск переезжает ее головной офис, и большая часть сотрудников уже находится там. Структура En+ «ГрандБайкал» управляет «Байкал бизнес-центром», деловым комплексом и гостиницей, базовой площадкой для проведения многих деловых мероприятий в Иркутске – например, оттуда делает свои обращения губернатор Иркутской области. Став акционером крупнейшего выставочного пространства «Сибэкспоцентр», организация планирует строительство в городе нового конгресс-холла.

Компания также заинтересована в развитии туристического сектора на Байкале, не пренебрегая его экологичностью. «ГрандБайкал» строит новую туристическую инфраструктуру как в Иркутске, так и по дороге на Байкал на Байкальском тракте, и на самом Байкале. Например, на Байкале она управляет горнолыжным курортом «Гора Соболиная» — это якорный проект особой экономической зоны «Ворота Байкала» и место притяжения туристов на Байкал со всей России. Там есть подъемники, трассы, отели, шале, и планируется дальнейшее развитие инфраструктуры.

Бизнес и экология

На сегодняшний день у En+ обширная повестка по устойчивому развитию, поддерживающая как международные, так и национальные цели, в том числе в области экологии. «В 2021 году мы смогли поставить самые амбициозные цели – достижение углеродной нейтральности к 2050 году и сокращение выбросов парниковых газов на 35% к 2030 году. Цели были объявлены в январе 2021 года, а уже к сентябрю компания представила публичный план по их достижению», — рассказал Антон Бутманов.

Большой частью этой работы являются и лесоклиматические проекты, запущенные еще в 2019 году в рамках программы «Под зеленым крылом». Проект состоит из трех основных компонентов: волонтерские инициативы, лесовосстановление и авиалесоохрана. В период с 2019 по 2020 год на площади более 520 га было высажено 1,1 млн саженцев в Красноярском крае и Иркутской области, а с 2019 года в Нижнеенисейском лесничестве Красноярского края компанией организованы работы по патрулированию и тушению лесных пожаров на площади более 500 тыс. га.

«Инвестиции в экологию устойчивого развития за последние годы увеличивались – только за прошлый год мы инвестировали более $155 млн в управление отходами, техническое обслуживание, модернизацию нашего оборудования, восстановление земель, защиту водных ресурсов и атмосферного воздуха, а также в другие мероприятия по охране окружающей среды в регионах присутствия», — отметил Бутманов. С 2007 года продолжается реализация программы «Новая энергия» — это широкомасштабная программа модернизация гидроэлектростанций, нацеленная на выработку дополнительного объема электроэнергии с использованием того же объема воды, проходящей через турбины. Программа не только обеспечивает долгосрочную, надежную и доступную электроэнергию для регионов Сибири, но и позволяет снизить объем электроэнергии, вырабатываемой ближайшими угольными электростанциями, что сокращает выбросы парниковых газов как минимум на 2,5 млн тонн СО2-эквивалента в год, плюс сокращение других отходов от угольной генерации.

Продолжаются и работы над измерением и сокращением экологического воздействия гидроэлектростанций. С 2021 года на Братском, Усть-Илимском, Иркутском водохранилищах проводятся инструментальные замеры парниковых газов, результаты работ будут отражены в Российском национальном кадастре антропогенных выбросов и поглощения парниковых газов. Кроме того, в 2021 году совместно с Институтом водных проблем РАН было разработано предложение по оптимизации работы Ангаро-Енисейского каскада гидроэлектростанций с учетом экологических ограничений. «Мы реализуем и отдельные проекты по изучению и сохранению биоразнообразия. Ежегодно предприятия группы осуществляют искусственное воспроизводство биоресурсов, выпуская мальков. В прошлом году была разработана и утверждена единая политика по сохранению биоразнообразия, в 2022-2023 году нами планируется разработать уже корпоративную программу и запустить ее на наших пилотных предприятиях», — сообщил Антон Бутманов.

Помимо гидроэнергетики, группа также ведет проекты по развитию водородной и солнечной инфраструктуры. Являясь производителем возобновляемой энергии, компания поддерживает и современный электротранспорт. En+ развивает сеть зарядных станций для электромобилей – так, в 2020-2021 годах в Иркутской области нами открыто 8 зарядных станций для электромобилей мощностью от 50 до 100 кВт. Быстрая зарядка предполагает заполнение аккумулятора на 80% всего за 20 минут.

«Ключевым компонентом экологической стратегии является ответственное обращение с отходами. Основной вид отходов энергетического сегмента – золошлаковые отходы (ЗШО), и компания совместно с ведущими НИИ разрабатывает и внедряет методы применения таких отходов, материалов, перевода их в материалы и использования при строительстве дорог и рекультивации горных выработок», — отметил представитель компании.

Наиболее масштабным проектом в области экологии Антон Бутманов назвал создание международного центра водных ресурсов на базе площадки бывшего БЦБК. По его словам, это давняя идея основателя компании, которая сможет объединить бизнес, науку, образование, культуру и экологичный, ответственный туризм. «Центр станет своеобразной базой для наших текущих и перспективных научных проектов, куда могут приезжать ученые, чтобы работать над темой Байкала. Это будет платформа для обсуждения и продвижения повестки по устойчивому развитию и устойчивому использованию водных ресурсов. С нашей точки зрения, появление такого центра может стать символом изменения культурного кода не только Байкальска, но и всего Байкала», — полагает Бутманов.

Байкал и сохранение его природного благополучия является особым направлением для En+. Так, с 2011 года компания проводит волонтерские акции по уборке мусора с берегов Байкала под общим названием «360». За 10 лет существования проекта к этому движению присоединились тысячи волонтеров, десятки муниципалитетов, и сегодня, кроме ежегодных крупномасштабных уборок, волонтеры «360» строят экотропы, высаживают деревья, занимаются благоустройством туристической инфраструктуры, помогают особо охраняемым природным территориям. В прошлом году к акции уже присоединилась и Бурятия.

Кроме того, при участии компании была создана ассоциация «Байкал без пластика». Ее задачей является координация усилий всех участников для предотвращения попадания пластика в Байкал и его бесконтрольного обращения на байкальской природной территории. На данный момент состоялось 2 встречи участников объединения, готова дорожная карта из 14 конкретных направлений. «Таким образом, за 20 лет происходит трансформация нашего бизнеса, учитывающая интересы экологии и окружающей среды. Одновременно у нас улучшаются отношения с местным сообществом, формируются общие цели и пути их решения, мы друг другу помогаем, появляется синергия, и с этим улучшается имидж нашей организации», — заключил Антон Бутманов.