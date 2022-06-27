«И девственником остался, и по роже получил». И еще три истории с Выпускного-2022

25 июня в России прошли выпускные вечера — вчерашние школьники (под вымышленными именами) рассказали «Газете.Ru» свои истории: о схватке «хорошей девочки» и «беспредельщицы» с лебедями, первом «почти сексе», закончившимся дракой, любовной драме, а также о том, как директор лаял по-собачьи и пел армейские песни.

«Бедный Валя» с «почти первым сексом»

Свой выпускной бывшая школьница Евгения Никонова отпраздновала в одном из московских ресторанов под открытым небом, в который вместе с классом и несколькими учителями поехала сразу после вручения аттестатов.

«Большинству из нас уже исполнилось 18 лет, поэтому мы выпивали вместе с преподавателями, а к полуночи все вместе орали Лолиту. Кстати, учительница литературы теперь мой главный краш: в молодости она была фанаткой «Сектора Газа», а в 8-м классе побрилась налысо», – делится впечатлениями Евгения.

Она добавляет, что под утро в ресторане кто-то и вовсе попросил включить Высоцкого — и «прослезился даже физрук». Но самым интересным моментом вечера стала драка.

«У нас есть девчонка Катя с не очень хорошей репутацией. А наш красный медалист Валентин еще перед выпускным обозначил, что девственником выпускаться не собирается. В общем Валя весь вечер подкатывал к Катерине, а после двух танцев с ней подумал, что это не благотворительная акция и он вполне себе даже мачо.

В итоге в какой-то момент он напился и потащил ее в коридор к зеркалу сфоткаться, чтобы потом увести в туалет. Там, как Катя рассказывала, Валя попытался ее поцеловать. Она ему по морде дала и свалила. Он расстроенный пришел к нам обратно, а через полчаса в ресторан вместе с этой девчонкой зашел ее 23-летний парень и разбил Валентину нос.

Одноклассники начали впрягаться, в итоге прилетело еще одному ботану. Бедную классную чуть не задели, пока она их разнимала. В итоге охранники ее парня выгнали, а она вместе с ним уехала. Короче, бедный Валя с его «почти первым сексом». Мало того, что девственником остался, так еще и по роже получил», – говорит Евгения.

«Тане лебедь выдрал клок волос, а Дима рассек бровь»

Класс Петра Трофимова отмечал выпускной в подмосковном коттедже, который располагался возле водоема. Как считает бывший школьник, именно озеро, находившееся в минуте от арендованного дома, «сделало» весь праздник.

«Мы поехали без учителей и родителей. Мамы и папы сняли нам коттедж за городом на два дня, а сами вместе с учителями на всю ночь поехали в ресторан. Мы все, понятно, выпили: девчонкам взяли шампанское и вино, а парням пиво и коньяк.

Напились все очень сильно. Некоторые как в последний раз, даже если это был их первый.

Жестче всех отожгла наша хорошая девочка Таня, которая внезапно нашла общий язык с беспредельщицей Ксюшей и вместе с ней и парнями пила коньяк. В какой-то момент они решили охладиться и пошли помочить ноги в озере. Там плавали лебеди. Эти две дуры решили их ловить, в итоге лебедь выдрал у Танюхи клок волос, еле от него отбились. А потом ее начало рвать. Но она быстро отошла, хотя и с коньяка перешла на пиво. Короче было страшно, но весело», – признается Петр.

На этом приключения с озером у одноклассников не закончились. Как рассказывает Петр, в какой-то момент мужская половина класса тоже решила поплавать.

«Дима решил с причала нырнуть, сальто назад сделать. Рядом в этот момент плавали Саша и Рома. В итоге Дима прыгнул, а Саша начинает орать, что ноге больно. Дима через пару секунд выныривает – все лицо кровью залито. Хорошо, что быстро остановили и скорую вызывать не понадобилось. Митя, когда нырял, ударился о Сашину пятку и рассек бровь», – рассказывает Трофимов.

Также в эту ночь, плавая вместе в озере, впервые поцеловались его одноклассники Юля и Дима (тот самый, с разбитой бровью), которые уже несколько лет друг другу нравились, но стеснялись признаться, а наутро там же школьница Настя нашла щенка, которого забрала домой.

«Директор научил парней играть в покер и завел Instagram» (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Дарья Звягинцева вместе с классом, родителями и учителями праздновала выпускной в одном из ресторанов в центре Москвы. После концертной программы и застолья почти все, за исключением некоторых учителей, поехали на дачу к одному из одноклассников.

«Самым свежим на этом вечере был наш директор. Он сначала учил наших пап правильно жарить мясо, как его самого когда-то научил адлерский шашлычник, а потом играл на гитаре старые армейские песни. Мы теперь знаем «а мы береты на лоб надвинем» наизусть.

Потом мы вместе играли в карты, и Денис Львович научил парней резаться в покер.

Но круче всего то, что мы научили его пользовать VPN и завели ему Instagram. На следующий день вспоминали о том, как погуляли, с помощью его сторис. Там, кстати, было видео, где они с моим отцом лаяли как собаки, потому что проиграли двумя моим одноклассникам в «Дурака» пара на пару.

Директор мировой мужик, имен называть не буду, но если он прочитает, точно поймет. Передаю привет!

Теперь решили собираться каждый год с родителями и некоторыми учителями. Конечно, никуда без директора», – делится Дарья.





«Выпускной был клевым, но парня у меня больше нет»

Елена Миронова вместе с 11«А» провела первую часть выпускного в Парке Горького, а под утро бывшие школьники отправились на квартиру к однокласснику — без учителей.

«Весь выпускной был клевым, как в парке, так и дома у одноклассника. У нас очень дружный класс, мы хорошо проводили время вместе всегда и сейчас. Только в какой-то момент лично для меня праздник закончился раньше.

Дело в том, что я три года встречалась со своим одноклассником, он хотел учиться в Санкт-Петербурге. Мы часто обсуждали, как жаль, что он уезжает, и как было бы здорово, если бы я могла поехать с ним. Я думала, что если поступлю, то только на бюджет и не факт, что в Петербург бы меня взяли. Но родители нашли деньги на платку.

Я думала, что сделаю ему сюрприз и даже если не пройду на бюджет, поступлю в Санкт-Петербург на платное. О моих планах знал его лучший друг, и на выпускном мы решили сделать моему парню сюрприз.

В итоге Антон отвел моего Колю на кухню покурить, а я стояла за дверью, чтобы выбежать к нему с радостной новостью, когда наш друг аккуратно к этому подведет.

В общем Антон спрашивает, мол, круто было бы, если бы Лена с тобой поехала учиться? И мой Коля говорит: «Я че, дурак, в Тулу со своим самоваром ехать? Нагуляюсь за четыре года, отдохну от нее хоть, потом, если вернусь, глянем, будем встречаться или нет».

На кухню я заходить не стала, увидела только, как Антон грустно глянул на дверь, за которой я стою. В общем я взяла подружку и пошла с ней в парк пить пиво и плакать. Коле просто написала сообщение, что все слышала. Как понимаете, парня у меня больше нет. Такой вот выпускной», – рассказала Елена.